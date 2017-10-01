世纪大难题：蛋蛋疼和姨妈痛，哪个更让人难受？

疼痛，是每个人都会遇到的，它分很多种，蛋疼和姨妈痛是为人熟知的其中一二。说到此，不得不提一个世纪难题——

蛋疼VS姨妈痛

哪个更痛？

男人女人因为这个问题，估计可以争论个三天三夜。就像白天不懂夜的黑一样，男女也不懂各自的悲伤。

毕竟，蛋疼和姨妈痛，一般人一生只能体验一种。（当然，变性人除外）

在女性眼里，「大姨妈」是最薄情寡义的亲戚，每次来，不带礼，还得让人痛几下。

有人将所有疼痛分为12级，姨妈痛位列第8，而蛋疼不在列，自无法比拟。

但男性也能找出理由，来支持蛋疼更要命的观点。比如有个说法，男性的蛋蛋被踢到其疼痛感相当于生了160个孩子……（说得好像你生过孩子似的）

事实上，如果是瞬间的疼痛感，蛋疼和姨妈痛，还真不分上下。蛋蛋跟胃部神经和呕吐中枢相连，一旦它被意外中伤，疼的不仅仅是蛋，还有整个腹部。

蛋疼除了明显剧烈的痛感，还有随之而来的恶心、想吐、心跳加快、直冒冷汗、血压升高等症状。这些感觉妹子应该再熟悉不过，简直跟姨妈痛一毛一样诶。

但是蛋疼和姨妈痛有两个大不同的地方：

一是体验次数的区别。

男性没啥特殊情况，自己不太作的话，一生也体会不了几次。但姨妈痛就不一样了，绝经前每月都会如期而至。

二是体验时长的区别。

蛋疼往往持续时间并不长，很快就恢复正常。可是姨妈痛，每次痛的时间都不短，少则一两个小时，多则痛几天。

真要这么仔细计较，感觉姨妈痛会更让人发狂。

不过，也有个关键是，疼痛是一种主观感受，每个人对痛感的耐受力不一样，因此对同等程度的痛感，不同的人描述出来的情况也不同。

同种程度的痛感，可能这边让隔壁老王先生痛到不省人事，再到了邻村小芳姑娘那里，就没什么大不了的。

所以，蛋疼和姨妈痛，究竟哪个更要命一些，是没法儿直接比较哒。