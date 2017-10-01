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这款医生开发的游戏APP，能预测你会不会有“痴呆体质”

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2017-10-1239健康网
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世界的人口老龄化将带来整个社会医疗、护理需求的变化，其中与老龄化高度相关的疾病包括神经退行性疾病（老年痴呆、帕金森病等）和心脑血管疾病。

指导专家

神经内科 尹又 副主任医师

在我国，65岁以上老年人群痴呆发病率约2～3%，而且会随着年龄的增长不断上升，研究发现，老年人的年龄每升高5岁发病率翻倍，因此80岁以上老年人的痴呆发病率约25～30%。

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大量的研究试图寻找无创、简单易行的居家筛查模式，越来越多的证据提示未来智能手机可能通过互联网＋、云数据等模式成为有效分析、筛查工具。

伦敦大学的雨果教授在2016年报告一款名为《航海英雄》的手机APP问世，它是由英国阿尔茨海默症（老年痴呆）研究中心、伦敦大学等联合制作而成。

在游戏中，玩家假定自己是一艘船的船长，虽然失去记忆，仍需继续航行，突破重重阻碍，到达目的地。

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同时，通过大量的研究发现，19岁的玩家精准率达到74%，而30岁的玩家精准率下降到71%，以此类推，40多岁的玩家们精准率下降到66%， 而70岁及年龄更大的玩家精准率下降到了46%。

对于这组研究数据，雨果教授大胆预判随着对比数据库的不断完善，此类游戏很可能成为早期痴呆的检测工具，及时检查出阿尔茨海默症疾病，并及时进行治疗。

此外，香港中文大学的MOK教授在2017年的全国痴呆学会上，也报告了关于互联网＋智能手机的研究进展。

他们关注通过手机摄像头扫描眼底，能够分析出老年痴呆病理特有的眼底淀粉样蛋白沉积，并通过云数据进行比对，从而预判该老年人未来发生阿尔茨海默症的概率。

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当然目前该技术在实际操作过程中，尚存在一些不足，因此，他期待在2050年前后能够实现这一个尝试。

相信随着智能手机的不断普及，以及海量病例的后台数据收集，互联网＋智能手机的模式很可能在不久的将来成为老年痴呆最早期的居家、无创、免费筛查模式，我们期待这一天早日到来。

老年痴呆症

帕金森痴呆

常见症状：记忆力障碍 言语功能的部分丧失

并发症状：偏执狂 焦虑症

相关检查：EEG 核磁共振成像(MRI)

推荐用药：尼麦角林片

尼麦角林片

1.改善脑动脉硬化及脑中风后遗症...[详细]

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推荐医院：中国人民解放军总医院预约挂号北京大学第三医院预约挂号

推荐医生：吴沪生 主任医师尹佳 主任医师李明华 主任医师

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