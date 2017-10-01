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记住这八个字，晚餐要这么吃才会长命

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2017-10-1239健康网
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美国曾经有一位健康专家曰过：晚餐的作用，1/4是维持生命，还有3/4是维持医生的收入。在中国，人们则说：晚餐决定你的体重和寿命。

现在漫山遍野都是健康谣言，让人「口口」惊心。晚餐吃错影响大，究竟是真是假？郑重提醒，晚餐的确不能随便乱吃，吃错可能「吸引」许多疾病上门。

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晚餐吃错会导致哪些疾病？

晚餐吃错，全身遭罪，这话没毛病。错误地进食晚餐，可能导致以下8种疾病。

1、肥胖

胖子总以为，别人瘦是基因好，其实这更多是为自己能吃找借口。瞅瞅你的食欲，你吃的东西，就明白为什么自己会胖。

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据统计，有90%的肥胖者，因为晚餐吃得太好、太多，加上晚上不爱动，吃得多+运动得少=能量摄入大于消耗，多余的热量自然会变成脂肪囤积在体内，久之形成肥胖。

胖人想减肥，一定要管住自己的口。

2、糖尿病、脂肪肝

晚餐时间，如果你吃得过饱，会刺激胰岛素大量分泌。胰岛长期负重，会加速其老化速度，时间长了，可能诱发糖尿病，肥胖的人更危险。

此外，晚餐如果吃太多富含高蛋白、高油脂及高热量等食物，同样会刺激肝脏制造低密度脂蛋白，后果就是及其容易形成脂肪肝。

3、肠癌

吃得过饱，不仅仅是肥胖的问题，还可能导致肠癌……

特别是进食大量蛋白质食物，无法完全消化的话，它们会在肠道细菌的作用下，分解出有毒物质，并且由于晚上大多时间是瘫着不动，肠壁蠕动慢，便让有毒物质在肠道停留的时间延长，更会增加肠癌的患病几率。

4、高血压

一般认为晚餐要吃得少而清淡，如果偏爱荤食，并赋予实践，消化不掉的话，脂肪就可能沉积在血管壁上，给外周血管带来很多阻力，并容易引起血压突然升高。

而且，因为脂肪会让小动脉收缩，所以吃过饱还可能加速全身小动脉的硬化。

5、心血管疾病

不仅脂肪会沉积在血管上，晚餐喜食高脂肪、高热量的食物，还会让胆固醇在动脉壁堆积，这是许多心血管疾病的诱因，比如动脉粥样硬化和冠心病。

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为避开心血管疾病，一定要改变晚餐过饱食、晚餐过晚食的习惯。

6、急性胰腺炎

暴饮暴食是很不被人提倡的一种饮食习惯，暴饮暴食的同时，又饮酒，更可能诱发急性胰腺炎。

别小看这种疾病，严重的话，会引起睡眠中休克，甚至猝死，需引起重视。

7、老年痴呆

说出来你可能不信，长期晚餐过饱食，还可能引起老年痴呆。因为吃的太饱，会给胃肠、肝、胆、胰脏等器官带来重压，脑部也得不到休息，这会加速脑细胞老化。

青壮年时经常饱餐，老了会比别人更容易患上老年痴呆。

8、神经衰弱

别为了一时口腹之欲，而害了整晚的睡眠。如果晚上吃太饱，又不给胃肠足够的时间消化就急急入睡。

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这么做，你不会睡得很安稳，反而容易胃胀，胃痛，失眠，多梦。长期下去，是会引起神经衰弱等疾病的。

晚餐如何吃才健康？

营养专家给大家总结了几个吃法，大家请牢记于心：

· 定量，7分饱即可，不要暴饮暴食。

· 定时，最好在晚上7点前进食晚餐。

· 均衡，可适当多吃素食，少吃荤食。

· 定类，饮食的大原则是均衡膳食，晚上可做些小改变，最好避开高脂、高热、高钙等食物，杜绝胀气影响睡眠。

糖尿病

胰岛素肠癌

常见症状：多尿 糖尿

并发症状：糖尿病乳酸性酸中毒 高渗性非酮症性糖尿病昏迷

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