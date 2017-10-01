看药品品牌如何玩转户外广告

有人的地方，就有广告。互联网时代更是让广告遍布每一个角落，抬头见，低头见，目光所到之处都能看见广告的身影。

广告形式分电视广告、报刊广告、互联网广告、户外广告等，其中户外广告与我们的生活息息相关，它默默处于城市里的某个角落，与城市环境融为一体，成为一道独特的风景。

有人说过：“户外广告才是真正看得见的广告”。因为消费者70%的时间是在外面度过的，户外广告不是强加于消费者的，所以公众更加易于接受户外广告传达的品牌信息。而且户外广告具有强烈的视觉冲击力，往往广告画面巨大，吸引每一个经过的人，虽然它的传达人数无法统计，但是它却比其他媒介更有效影响到消费者。

随着城镇化的发展，旅游休闲活动的增多以及高新科技的广泛运用，户外媒体可以运用的场地增多，形式多样化，触达人群多，越来越受广告主青睐，户外广告的市场发展潜力可观。

据《中国户外广告行业市场分析》，未来我国户外广告载体的扩张性几乎是无限的，预计中国户外广告行业将会持续增长。

2017年-2022年中国户外广告行业市场规模预测（单位：亿元）

（数据来源：《中国户外广告行业市场分析》）

根据投放位置的不同，户外广告类型分：机场广告、高铁广告、火车站广告、地铁广告、巴士广告、电梯广告、商圈广告、公交站牌广告等。

我们通过对医药健康品牌户外广告研究，发现医药品牌在户外广告的投放相对较少，偏向选择地铁、巴士、高铁等地方。

▲投放指数

下面就几个案例来看看

地铁广告

近几年，最会玩的当数地铁广告了。在线下广告投放预算日益衰减的现在，地铁广告却频频逆袭。

前有网易云音乐的扎心乐评文案广告

后又有知乎、美团、陌陌、携程、京东、今日头条等品牌一拥而上，让人都不能在地铁里好好玩手机了！

地铁广告拥有庞大而稳定的人流量，广告阅读率高，成本却相对较低，独特的传播环境只要稍微针对用户心理进行细腻的情感营销，很容易就一击而中，所以很受新潮的互联网公司青睐。

但是，有这么一个品牌，虽处于传统行业，也率先跟上潮流，玩起地铁广告来。那就是康恩贝！

今年六一儿童节，康恩贝肠炎宁片联合杭州城铁试运营国内首个孕婴儿童群体的专用车厢“孕婴儿童专用体验车厢”一个月，迅速引起人们注意。

借助儿童节的社会热点，抓住孕婴儿童群体的城铁出行安全痛点，从品牌自身的安全理念出发，打造出全国首个“孕婴儿童专用体验车厢”，在一片娱乐营销的大潮中，展现出品牌对消费者的真切关怀。

高铁广告

高铁作为日常出行备受欢迎的一种出行方式，在高铁上投放广告也成为户外广告中较为有利的一种。

今年，绿盒王老吉就冠名覆盖国家铁路网中的“四纵四横”沪昆线和杭深线动车，成为凉茶行业首个高铁品牌动车组。选择国内两大热门的高铁路线，辐射人群多，全方位、多形式地传播，让旅客在出行途中近距离感受王老吉的品牌文化，配合促销活动，实现品牌传播与营销的双丰收。

飞机广告

跟高铁一样，来往机场的也是出行的乘客，乘坐飞机资费较大，大多都是社会精英人士，所以机场广告大多都是手表配饰、金融投资、高端设备、家具家居、高端保健品、按摩设备等高端产品。

而鲁南制药舒尔佳就与山东航空携手合作，完成舒尔佳广告的投放。同时，借助节日，还在万里高空开展了营销活动。

在母亲节当天，在山东飞往深圳的一航班上，乘务员将一速速的康乃馨送到所有母亲旅客手里。携手舒尔佳，共同设立“空中爱心邮局”，号召旅客在旅途之中通过书写明信片的方式向父母、亲人表达自己的关爱和关怀。在表示品牌满满的关怀的同时，传播品牌信息。

巴士广告

巴士广告最大的特点就是可以随时移动，具有流动性，可解触到的受众比较多，传播范围和效率比较大。虽然与地铁一样都是交通工具，但是公交车上的广告和地铁广告有很大的差别。巴士广告属于大众消费者，比较适合地域性的品牌，如本地医院健康医疗、快消品、食品……

医药品牌常见的有：日常药品（京都念慈菴、香雪抗病毒口服液）、口腔诊所、植发机构等。

商圈广告

商圈是人流量非常大的地方，大部分是年轻、时尚、有个性的消费者，会比较受时尚或者科技前沿的品牌的青睐，比如时尚奢侈品、科技产品、智能电子产品等。

然而，医药界有这么一个品牌，也是非常大胆，竟然把广告投放到了美国纽约时代广场，那就是羚锐制药的通络祛痛膏。

当时正值春节期间，羚锐通络去痛膏《父亲》版广告片在美国纽约时代广场纳斯达克大屏亮相，整个广告片讲述了一位女儿悄悄回家过春节，惊喜为父亲带去羚锐制药的通络祛痛膏的故事。不仅牵出人们浓浓的思乡情，也完美诠释了羚锐“有关爱、没疼痛”品牌理念，让人印象深刻。

在移动互联网广告的冲击下，传统广告节节败退，户外广告也不例外。不过，由于户外广告的特殊优势，也并非完全失去价值，毕竟它的地位是其他媒介无法替代的。新媒体加快行业整合步伐，市场份额趋于集中，整合媒体资源及价值已成为呈现户外媒体生命力的一个发展方向。

那么，户外广告如何做才能更打动大众？是一个值得思考的问题。

创意的广告吸睛，走心的广告动情。不管是脑洞大开还是扎心温情，小编我觉得都是有利武器，如果能靠创意吸引人们驻足，然后靠内容让人动情，岂不是更加完美。不过，医药品牌属于信任品，可能更加需要对于人们情感的把控，上面案例也证明，先表示品牌的人文关怀，再来进行情感营销，才能一步步获得消费者的心。