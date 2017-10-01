有时郁闷有时躁可能是心理病 问问自己这13个问题

10月10日是世界精神卫生日，今年的主题是「共享健康资源，共建和谐家庭」。

心理健康是健康必不可少的一部分。然而，人们往往仅追求「身体无病」，提到心理疾病就觉得是精神病（俗称「神经病」），讳莫如深。

指导专家

精神医学科主任 潘集阳 教授

事实上，我国各类精神障碍的患病率超过15%。但是严重精神障碍即人们普遍认知中的 「精神病」仅占1%，神经官能症、抑郁等轻型障碍占大多数，心理亚健康人群更是无法估算。

随着自杀事件尤其是公众人物自杀事件的不断增加，抑郁症可以说是目前人们最为关注的心理疾病。

但对年轻人来说，双相情感障碍这个极易被误诊为单纯抑郁症的疾病，更需要被了解。

内向孩子突然想去好莱坞拍大片

原来是疾病惹的祸

古小姐，今年20岁，已经复读第2年，未来目标明确，想当一个演员。她的妈妈一直劝她根据专长选择科目，但她坚持一定要读电影专业，并希望有机会去好莱坞拍大片。

令妈妈纳闷的是，这孩子一直个性内向，跟学校同学处不来，也对学校课业毫无兴趣。高中时还曾被诊断为抑郁症，近两年坚持服抗抑郁药，最近因感觉良好便擅自停了药。

没想到一停药，就好像完全变了一个人。活泼开朗，信心特足，起初觉得这样挺好的，但没想到她的目标越来越大，似乎有点夸张过头了。

这是怎么回事？古小姐之前因为对课业无兴趣、觉得自己没用等表现，在外院被确诊抑郁症，近期停药后却出现躁狂的表现，应该修订诊断为「双相情感障碍」。

很多病人的情况都与她相似，一开始只有抑郁的表现，后来出现躁狂的症状。

双相障碍有抑郁但非抑郁

自杀风险更高

双相情感障碍是以躁狂或抑郁的反复发作和交替发作为特征的精神类疾病。

需要注意的，障碍表现是「双相」而不是「两极」——躁狂和抑郁并不是处在两个极端上的心境状态，而是同样的一个内在问题反映出的不同状态。

一般来讲，患者两种状态时常反复的交替出现，可能某一段时间抑郁主导，下一段时间躁狂主导，接下来又是抑郁。

双相情感障碍的终生患病率介于3.0～6.5%。据美国国家精神健康研究院的数据，超过200万的美国成年人患有双相情感障碍。

在双相情感障碍患者中，有25～50%的患者有过自杀行为，11～19%自杀死亡。据研究显示，双相障碍患者自杀率较普通人群高10倍。

双相障碍更青睐年轻人

是否有躁狂问问自己这13个问题

双相障碍的临床误诊非常多，尤其易被误诊为单相抑郁症。

部分病人一开始表现躁狂，家人难觉异常，患者本身自我感觉良好更无看病的意识，一直到陷入长时间的自责焦虑、消极轻生的情绪后，身边人这才发现情况不对。

而此时患者就医时，就容易诊断为抑郁症。据统计，全国大约有20.8%的双相障碍患者初诊被当作抑郁症患者来进行治疗。

双相障碍通常从成年早期开始，多在35岁以前发病，好发的年龄层在15～19岁之间。

「起病年龄小的抑郁，尤其需要注意是否双相障碍，」潘集阳教授提醒，「除了年龄小，双相障碍还多伴随贪食、容易情绪激动等症状，和单纯抑郁症有所区别。」

抑郁有9大症状：三低、三自、三不能。

三低：情绪低落、兴趣减退、精力下降；

三自：自卑、自杀、迟滞；

三不能：不能吃、不能睡、不能注（专注的注）。

其中情绪低落和兴趣减退是必备其一，其他的症状有4～5条或以上，同时持续时间超过2周，就达到了抑郁发作的诊断标准。

而抑郁症与双相障碍之间的区别，则可以通过下表直观展示。

具体判断方法，可以填写MDQ，这是由Hirschfeld等编制的心境障碍问卷，由13个条目（内容有躁狂或轻躁狂症状）组成的自评问卷，患者回答「是」或「否」即可。

心境障碍问卷（MDQ）中文版

其中，每答一题「是」则加1分，如果问卷最终得分在3分以上，则更可能是双相障碍而非单纯抑郁。

注意！

双相障碍按抑郁治会有反效果

虽然双相障碍和抑郁症都属于心境障碍，但在治疗原则上有显著不同。

一般来说，双相障碍需要注意治疗和预防躁狂或轻躁狂发作；而抑郁症的治疗可以只专注于抑郁症状和预防抑郁症。

如果按照抑郁症治疗双相障碍，一开始可能会对解除抑郁有一定作用，之后反而会越治越坏——发作频率更快，治疗难度更大，自杀风险更高。

令人忧心的是，除了发病率高误诊率高，双相障碍的复发率也很高。研究发现，自然随访4～5年时间，双相障碍的复发率高达75%，4年的随访发现，双相障碍1年的复发率达50%。

双相障碍就是一种持续终身的疾病，药物治疗还是目前国内外主流的治疗方法，同时家属也需要理解体谅，督促患者服药，预防复发。

（通讯员：张灿城）