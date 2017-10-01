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到哪都想打哈欠？警报！这不是秋困，可能是癌症前兆！

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2017-10-0239健康网
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你有没说过熬夜党的入党宣言——「明天一定要早睡」？

总之今天都晚睡，早睡等明天。明日复明日，明日何其多……人们表达对熬夜党忠诚的对白则是：「累/困死了！」

如果这也是你的口头禅，那么小心健康亮红灯。天津医科大学肿瘤医院提醒包括小九在内的长期疲劳人士，经常喊累要当心，疲惫感有可能转变成大疾病！

在阐述疲劳与癌症的关系之前，先来测下你的疲劳值。

以下是一天下来可能出现的14个症状，中招8个以上，你的身体准是出了毛病，得看看医生。

· 闹钟叫不起来，勉强醒来，浑身照样不得劲

· 没有动力赶公交、抢座位，不紧不慢走过去

· 到了办公室，睡眼惺忪，总想打哈欠，伸懒腰

· 四肢僵硬，双腿很沉重，两只手则容易发抖

· 胸闷，似乎有大石头压着胸口，说不上来的难受

· 注意力下降，很难集中干活儿，在家也无法静心看书

· 从早到晚，从昨天到今天，餐餐、天天食欲都很差

11

· 明明饮食正常，但经常性腹泻、腹胀以及便秘

· 忘性大，离得时间越近的事情，越容易忘记

· 不愿言语，在办公室里不跟同事交谈，回到家亦沉默是金

· 下班回家非常不乐意爬楼，脚抬不起来，爬一层喘会儿气

· 回家就想躺在沙发上，腿挂的高高，不想动弹

· 说话没气儿，总要多说几遍，人家才听得清

· 晚上难入睡，清晨醒得早，夜间多梦

8个就是临界值，≥8，你的身体状况很危险。

少于8项，也不能忽视，只要疲劳，就得注意休息。

疲劳如何一步步转变成癌症？

没有任何疾病一开始就特别严重，总是从轻到重，一点点累积。而疲劳到癌症的转变，大抵经过了4个步骤：

轻度疲劳→深度疲劳→脏器内部变异→诱发癌变。

第1阶段：轻度疲劳

症状：总是想打哈欠，伸懒腰。

12

应对方式：深呼吸5次左右，吃一些甜食，可增加血液中的氧气浓度，及提升血糖值，改善疲劳状态。

第2阶段：深度疲劳

症状：浑身沉甸甸、无力，食欲下降、便秘。

应对方式：继续深呼吸，并应做一些轻度体操10~20分钟，伸展僵硬部位，令血液循环恢复正常。下班回家洗热水澡，另外需每周固定3次锻炼时间。

第3阶段：脏器内部变异

症状：身体明显出现变异，包括肩、背、腰等部位出现疼痛，此外还有牙周病、青春痘、口腔溃疡、头昏、胃炎等，疾病频出，甚至出现轻度忧郁症。

应对方式：就医为首要任务，谨遵医嘱。并保证充足睡眠，重拾健康生活，促进身体早日恢复正常状态。

第4阶段：诱发癌症

如果到了第三阶段，依旧没有引起你的重视，那么极有可能诱发癌变，此时治疗起来就比较艰难。

因此，需要在到达第三个阶段之前，就应该消除疲劳，以绝后患。

日常如何消除疲劳？

仅仅只是轻度疲劳的话，你可以通过一些小举措，将疲劳消除掉。比如：

13

保证睡够、睡好

按时定量吃早餐

摄入足够的水分

午后避开咖啡因

每天走一小时路

下班淋个热水浴

上班多做深呼吸

周末多去散散心

少生气、少发火

今日心事今日毕

学会倾诉、排解压力

多做让自己开心的事

……

虽然看起来有点多，但做起来并不难。总之，大家要及时消除疲劳，别让小病变大病！

参考资料：天津医科大学肿瘤医院 - 健康 | 从疲劳到癌症只需要四步！这些信号提醒你该休息了！

便秘

牙周病咖啡因

常见症状：排便困难 粪便硬结如羊粪状

并发症状：肝性脑病 肛裂

相关检查：便常规 直肠镜检查

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症状体征 用药治疗 饮食保健 病理病因 检查鉴别 并发病症 预防护理

推荐医院：中国人民解放军总医院预约挂号北京大学第三医院预约挂号

推荐医生：李春雨 主任医师杜荣云 主任医师陈胜良 主任医师

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