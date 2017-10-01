到哪都想打哈欠？警报！这不是秋困，可能是癌症前兆！

你有没说过熬夜党的入党宣言——「明天一定要早睡」？
总之今天都晚睡，早睡等明天。明日复明日，明日何其多……人们表达对熬夜党忠诚的对白则是：「累/困死了！」
如果这也是你的口头禅，那么小心健康亮红灯。天津医科大学肿瘤医院提醒包括小九在内的长期疲劳人士，经常喊累要当心，疲惫感有可能转变成大疾病！
在阐述疲劳与癌症的关系之前，先来测下你的疲劳值。
以下是一天下来可能出现的14个症状，中招8个以上，你的身体准是出了毛病，得看看医生。
· 闹钟叫不起来，勉强醒来，浑身照样不得劲
· 没有动力赶公交、抢座位，不紧不慢走过去
· 到了办公室，睡眼惺忪，总想打哈欠，伸懒腰
· 四肢僵硬，双腿很沉重，两只手则容易发抖
· 胸闷，似乎有大石头压着胸口，说不上来的难受
· 注意力下降，很难集中干活儿，在家也无法静心看书
· 从早到晚，从昨天到今天，餐餐、天天食欲都很差
· 明明饮食正常，但经常性腹泻、腹胀以及便秘
· 忘性大，离得时间越近的事情，越容易忘记
· 不愿言语，在办公室里不跟同事交谈，回到家亦沉默是金
· 下班回家非常不乐意爬楼，脚抬不起来，爬一层喘会儿气
· 回家就想躺在沙发上，腿挂的高高，不想动弹
· 说话没气儿，总要多说几遍，人家才听得清
· 晚上难入睡，清晨醒得早，夜间多梦
8个就是临界值，≥8，你的身体状况很危险。
少于8项，也不能忽视，只要疲劳，就得注意休息。
疲劳如何一步步转变成癌症？
没有任何疾病一开始就特别严重，总是从轻到重，一点点累积。而疲劳到癌症的转变，大抵经过了4个步骤：
轻度疲劳→深度疲劳→脏器内部变异→诱发癌变。
第1阶段：轻度疲劳
症状：总是想打哈欠，伸懒腰。
应对方式：深呼吸5次左右，吃一些甜食，可增加血液中的氧气浓度，及提升血糖值，改善疲劳状态。
第2阶段：深度疲劳
症状：浑身沉甸甸、无力，食欲下降、便秘。
应对方式：继续深呼吸，并应做一些轻度体操10~20分钟，伸展僵硬部位，令血液循环恢复正常。下班回家洗热水澡，另外需每周固定3次锻炼时间。
第3阶段：脏器内部变异
症状：身体明显出现变异，包括肩、背、腰等部位出现疼痛，此外还有牙周病、青春痘、口腔溃疡、头昏、胃炎等，疾病频出，甚至出现轻度忧郁症。
应对方式：就医为首要任务，谨遵医嘱。并保证充足睡眠，重拾健康生活，促进身体早日恢复正常状态。
第4阶段：诱发癌症
如果到了第三阶段，依旧没有引起你的重视，那么极有可能诱发癌变，此时治疗起来就比较艰难。
因此，需要在到达第三个阶段之前，就应该消除疲劳，以绝后患。
日常如何消除疲劳？
仅仅只是轻度疲劳的话，你可以通过一些小举措，将疲劳消除掉。比如：
保证睡够、睡好
按时定量吃早餐
摄入足够的水分
午后避开咖啡因
每天走一小时路
下班淋个热水浴
上班多做深呼吸
周末多去散散心
少生气、少发火
今日心事今日毕
学会倾诉、排解压力
多做让自己开心的事
……
虽然看起来有点多，但做起来并不难。总之，大家要及时消除疲劳，别让小病变大病！
参考资料：天津医科大学肿瘤医院 - 健康 | 从疲劳到癌症只需要四步！这些信号提醒你该休息了！
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