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这种“心病”是猝死主因！别不当回事

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2017-10-0239健康网
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核心提示：说到猝死，很多人首先想到的是心肌梗死。其实，80％的心脏性猝死来源于心率失常。很多人心率失常在早期可能没有更多的临床表现，往往出现轻微的心悸、胸闷、头晕，偶尔有心绞痛，很容易忽视。即使早期心电图显示正常，后期也有发生猝死的风险。

说到猝死，很多人首先想到的是心肌梗死。其实，80%的心脏性猝死来源于心率失常。很多人心率失常在早期可能没有更多的临床表现，往往出现轻微的心悸、胸闷、头晕，偶尔有心绞痛，很容易忽视。即使早期心电图显示正常，后期也有发生猝死的风险。

对待心率失常的常见误区

1.置之不理

对心率失常认知不足，认为不是大问题。发作的时候几分钟或者几秒钟就过去了，就是难受一小会儿，对自己没有什么大影响，不需要去医院看。

2.杞人忧天

在报纸、电视上看到心率失常的相关报道，就担心自己有心率失常，整日提心吊胆。


3.过度治疗

很多人发现自己有心率失常就特别恐惧，会病急乱投医，导致不科学用药和过度治疗。而有些药物是会导致心律失常的，过于紧张、过度治疗也会加重病情。

4.偏信中药

有一部分患者存在用药误区，认为西药比中药毒性大，只愿服用中药或中成药来治疗心律不齐，但中药或中成药都不能替代抗心率失常药物。

5.擅自减药停药

有些患者认为凡是药都有毒，服用后症状减轻就会擅自减量或停药。其实，对患者的药物治疗应从小剂量开始，逐渐增加剂量。是否要减药或停药一定要征求医生的建议。


三类心率失常可以治愈

很多人都认为心脏疾病是根治不了的，只能终身服药控制。但是，有三类心率失常是可以完全治愈的，不需要像高血压糖尿病这些基础疾病一样长期服药。

但如随着电子技术的发展，慢性心动过缓的患者通过智能化心脏起搏器的植入，基本可以达到治愈，而且能模仿心脏跳动的节律。快速心率失常可以通过射频消融术达到完全根治。房性心率失常如房颤、房扑可以部分得到治愈，部分发生频率和持续时间明显降低。

心脏性猝死是致死性心率失常引发的，可以装具有起搏复率功能的起搏器，有效预防心脏猝死。因此，患者不要回避新技术新疗法，一些微创治疗可以达到有效控制甚至治愈某些心率失常。

猝死

心源性猝死

常见症状：心前区隐痛 呼吸困难

并发症状：老年人心脏猝死

相关检查：心电图

推荐用药：地高辛片

地高辛片

1.用于高血压、瓣膜性心脏病、先...[详细]

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