这6种人不宜喝冰水，胃痛、心梗、猝死统统都可能

炎炎夏日，又热又渴，此时最想喝点冰冷东西。近日，网红博主“小儿外科裴医生”公开发表的2篇文章《孩子能喝冰东西吗？》、《中国人为什么不能喝冰东西？》，引发上万网友互怼，各路中医粉和中医黑在文章评论区辩得犹如一团浆糊。

冰东西主要包括冰水、冰激凌、冰镇饮料等，一吃下去从嘴巴到肚子都会凉意生。冰水与其他食物一样无毒无害，食物本身没有绝对的好坏之分，关键在于摄入量多少，如何选择和搭配。任何一种食物，有的人吃了没事，有的人吃了不适甚至诱发疾病。功效再好的食物，吃多了也可能受不了。

到底能不能喝冰东西，其实就是一句话的事情——因人而异、因时而异、因地而异，并且喝冰水的前提是水质干净，喝健康水。你若身体康健，无论中国人还是外国人，喝冰水都没问题。

偏偏有人受不了冰东西：6岁儿童吃冷饮引发胃肠大出血、男子打球后喝冰镇饮料猝死、大爷高温天猛喝冰冻可乐导致中暑……这样的意外悲剧时有报道，先后发生的事情，虽不一定为因果关系，但不得不承认，冰东西至少扮演了诱因的角色。

为什么众多医生劝病人平时少喝冰冻饮料，并非没有道理。这说明，有些人在某些时候确实不适合喝冰水，尤其不能一次喝太多（暴饮）！





1、有冠状动脉硬化，尤其确诊为冠心病不要大量喝冰水。每年夏天，总有人因口渴暴饮冷水诱发心肌梗塞，被送医院急救。研究显示，患者本身存在冠状动脉硬化，寒冷刺激可引起强烈的交感神经兴奋，血压升高，心率加快，正常冠脉扩张，而硬化狭窄处冠脉内皮舒缩功能丧失和（或）缺血导致血管反映失调，呈收缩状态造成急性心肌梗塞。

2、患有胃肠道疾病。患有肠炎、胃炎、胃溃疡等胃肠道疾病，本身肠胃功能就不好，不宜再受刺激，冰水因为温度低，大量冷饮进入体内，很容易刺激胃肠道，造成痉挛性疼痛，甚至导致呕吐、腹痛、腹泻。

3、脾胃虚弱。胃口不好、食后腹胀、面色萎黄、精神倦怠、呃逆.....都是脾胃虚弱的症状。中医认为，脾胃是“后天之本”，在中医理论里，脾与四时之长夏相应，是养脾胃的最佳时机。而冰水属寒凉之物，如果为了贪图一时的凉爽，毫无节制的吃冷饮，反而更伤脾胃。





4、痛经时最好别喝冰东西。妹纸来大姨妈，偶尔吃点冷饮不至于有多大危害，但是痛经患者要管住嘴，因为冷刺激，不利于经血的排出，寒凝胞宫，分分钟可能加重痛经症状。

5、剧烈运动后不要立即喝冷饮。剧烈运动后，人的心跳会加速，毛细血管扩张，造成血压低、大脑供血不足，马上大量喝水特别是冰镇冷饮对身体脏器负担极大，极易造成心脏、脾肾等损伤，严重的会引发猝死。

6、1岁以下的孩子。1岁以下的婴幼儿身体各器官十分娇弱，喝冰水会使宝宝因冷刺激突然受惊，还容易导致肠胃不适，腹泻等症状。

如果你喝了冰水后不舒服，请停止喝它；不是冰水有多不好，只不过它不适合你！