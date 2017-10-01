你是不是糖尿病的“候选人”，对照看这5条就知道

核心提示：目前我国糖尿病患者的人数已经超过1亿，而更为可怕的是，成年人中糖尿病前期患者的人数高达50．1％，意味着在成年人中每2个人中就有1个将成为2型糖尿病的“候选人”，“如果不及时改变生活习惯，这类患者中的多数将在10年内成为真正的糖尿病患者。”专家提醒，这5类人一定要额外注意。

目前我国糖尿病患者的人数已经超过1亿，而更为可怕的是，成年人中糖尿病前期患者的人数高达50.1%，意味着在成年人中每2个人中就有1个将成为2型糖尿病的“候选人”，“如果不及时改变生活习惯，这类患者中的多数将在10年内成为真正的糖尿病患者。”专家提醒，这5类人一定要额外注意。

第一类：长期空腹血糖在5.6毫摩/升以上

正常人的空腹血糖值为3.89～6.1毫摩/升；如大于6.1毫摩/升而小于7.0毫摩/升为空腹血糖受损；如两次空腹血糖大于等于7.0毫摩/升就可考虑为糖尿病。

不少空腹血糖在5.6毫摩/升以上却没有达到6.1毫摩/升的人，往往认为自己和糖尿病没有关系，其实长期处在5.6毫摩/升以上会对人体微血管造成损害，随着年龄的增加，这类人对血糖的控制能力势必减弱，若不加以控制，多数十年后血糖水平会升高至糖尿病标准。





第二类：空腹血糖值正常，餐后血糖值异常

在不少糖尿病的“候选人”中不乏空腹血糖完全正常甚至低于5.6毫摩/升，但是千万不要掉以轻心，有可能餐后血糖值会出现异常。

正常来讲，餐后1小时：血糖6.7-9.4毫摩/升。最多也不超过11.1毫摩/升，随着时间的推移依次递减，餐后3小时恢复正常，但是若你餐后血糖异常，甚至3小时后依然维持原样或降低过慢，意味着你一天大部分时间都处于高血糖状态下，会加重对心脏和肾脏的负担，甚至增加脂肪难以减肥。

第三类：你是否有大肚子

相比于全身肥胖，内脏性肥胖的患者患糖尿病的风险更高，何谓内脏性肥胖，最常见的就是“啤酒肚”、“游泳圈”的人。

国际上，通常算“腰围身高比”，如果以及接近或超过0.5，那就要高度警惕了，通常意味着您换糖尿病和代谢综合征的风险很大。因此，对于减肥的人来说，减少腰围尤为关键，应先减少内脏脂肪。





第四类：餐后想睡觉

在我们日常生活中，比较重视多吃主食，白米饭或白面食品的分量很大，所以餐后困倦的情况非常普遍，但国外有研究显示，餐后容易困倦的人，意味着血糖控制能力较弱，将来发生糖尿病的危险也会增加。

第五类：睡眠质量不佳

不少研究证实，睡眠时间过短，或者昼夜节奏紊乱的人，容易出现血糖控制障碍的情况，最常见的例子就是长期进行倒班工作者，发生糖尿病的人数比例极高，因此一定要注意睡眠质量，保证充足睡眠。