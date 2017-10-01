鬼压床其实是种病！心理科专家揭鬼压床真面目

核心提示：“鬼压床”或“鬼压身”，，在医学上则称之为睡瘫症，是一种睡眠相关的疾病。

很多人可能有过这种感觉：刚刚睡着或刚醒来的时候，感觉自己的意识已经清醒，能清楚的感觉到周围的环境，但是身体却不听自己使唤，想动动不了，想说话又说不出来，想睁眼也睁不开，有的时候可能还伴有相应的梦境，有的人甚至还会产生幻觉，包括看到黑色的幻影，让人感觉很害怕。

老百姓把这种情况叫做“鬼压床”或“鬼压身”，南方医科大学南方医院精神心理科主任张斌表示，在医学上则称之为睡瘫症，是一种睡眠相关的疾病。睡瘫症分为散发型和家族型。张斌介绍，大多数人为散发型，散发型睡瘫症无性别差异。家族性睡瘫症呈X-连锁显性遗传特征，女性较男性更为严重常见。





据美国研究报告，有40％至50％的人，在一生当中至少会经历一次睡瘫。张斌表示，睡瘫症可发生在任何年龄，最常见于青少年或青年时期，通常发生于入睡或觉醒的过程中。一般而言，精神应激、太过焦虑、紧张、过度疲劳、睡眠不足和仰卧的睡姿等情况下，睡眠会提早进入快速动眼期（做梦期），而发生睡瘫的情况。





睡瘫到底是怎么产生的呢？

张斌指出，睡眠是有一定的周期的，睡眠周期依次为入睡期、浅睡期、熟睡期、深睡期、 “快速动眼期（做梦期）”，然后在进入下一个循环。睡瘫主要是提早出现快速动眼期的关系，导致在快速动眼期的阶段协调不一致。“该病症通常没有并发症，发作后一切恢复正常，一般情况下不需要特殊的治疗。”他指出，只要注意养成良好的作息习惯，避免过度劳累紧张，必要时侧身睡就有可能避免再次发生。如果仍频繁发作，则需要找专业医生进行治疗。（通讯员：李晓姗）