你知道吗？近视眼也会老花

核心提示：很多人认为，患有近视眼的人不会有老花眼问题，这是一个很大的误区。老花眼是一种生理现象，无人能逃避，它告诉你，眼睛发生了衰老。

很多人认为，患有近视眼的人不会有老花眼问题，这是一个很大的误区。老花眼是一种生理现象，无人能逃避，它告诉你，眼睛发生了衰老。

从近视眼和老花眼的定义来说，近视眼是看近处清楚，看远方不清楚，需要戴近视眼镜；老花眼是40岁以上的中老年人出现看近处越来越不清楚的生理现象，看远处和年轻时一样。

没有近视的老人，看远时不需要戴眼镜，看近时需要戴老花镜。近视眼镜是“-”镜片，老花镜是“+”镜片，近视眼的人看近时，眼镜度数可以正负抵消，而看远时仍然是近视。

老花眼的度数随年龄增长而逐渐加深，一般是按照每5年增加50度的速度递增，45岁时老花度数通常为+100至+150度左右，50岁时是+200度左右，60岁时达到最高+300度，此后眼睛老花度数一般不再加深。





所以患有近视的人在佩戴老花镜时，要参考他的近视度数。

例如60岁以上、近视-500度的老人，老花眼的度数大约+300度，看近时正负抵消300度，看近时，还需要-200度的近视眼镜。在生活中我们常常会看到一些近视的老人，在阅读时摘下近视镜，有时还要再将书本适当向近处或远处移动，就是因为他们在不同近视度数的基础上又发生了不同程度的花眼，看近时部分度数互相抵消后，所残余度数不同所致。

目前，也有一些特殊眼镜适合这些既老花又近视的人，如双焦点眼镜、多焦点眼镜等。但这些眼镜不是配好就不变的，随着年龄的增长、白内障的发生，近视和老花的度数都会发生变化，也许2-3年就需要换眼镜。





老花眼与用眼程度有一定的关系，眼睛劳累过度，老花眼会提前报到。刚过40岁，正是年轻有为的时候，谁也不想戴老花镜，这就需要平时多加注意，别总让自己的眼睛处于疲劳状态。

首先，要保证充足的睡眠，至少要保证每天6小时睡眠，每晚11点前入睡才能保证充分休息。其次，减少看电脑和手机的时间，要在近距离工作间隙让眼睛休息一下，一般10分钟即可。可以让眼睛离开电脑屏幕或书本，往远处眺望，做一做办公室操、眼保健操，活动一下腰椎颈椎，对眼睛的保护大有益处。另外，饮食上注意多吃蔬菜和水果，补充多种维生素和矿物质，对于保持身体健康年轻的状态、延缓衰老有很大帮助。