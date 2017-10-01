一周不能吃超过4个鸡蛋？看你喜欢怎么吃

关注健康知识的你，想来也听过「一周不能超过4个鸡蛋」、「鸡蛋吃多了容易得冠心病」这样的言论，所以就算再爱鸡蛋，也不敢多吃。

然而，小九不是鸡蛋爱好者，也几乎每天吃1~2个，早上吃一个煮鸡蛋，晚上再煎或炒一个，体检的时候胆固醇没见超标。

每天吃几个鸡蛋好？

有个成语「但求无过」，今天我们讨论的则是「蛋」求无过的问题。鸡蛋，每周/每天吃几个合适呢？

根据中国营养学会的推荐，每天胆固醇的摄入量应该在50mg~300mg，其中300mg是上限，不宜超过。

而一个鸡蛋，正常含有大约200mg的胆固醇，已经占了推荐量的2/3，所以才会有人说，一天吃一个鸡蛋就好，多了会造成胆固醇含量超标。

然而事实是，鸡蛋的200mg进入人体，也不一定全部都会被血液吸收。

而且，近年来的研究都表明，血液胆固醇水平的高低，与每天摄入的胆固醇总量关系不大；反倒与摄入的脂肪含量，以及身体每天的活动量关系更密切些。

也就是说，你摄入了200mg的胆固醇，被血液吸收的可能只有2mg。

反而，有时候你不吃鸡蛋，但摄入的脂肪太多和活动量太少，血液胆固醇也非常高。

一般情况下，对于正常人来说，每天吃2个鸡蛋，是完全健康的，既满足了身体需要，又不会导致营养过剩。

但这不是不变的规律，到底每天应该吃多少个鸡蛋，还得具体状况具体分析。有些情况下，吃1个就得适可而止。

怎么判断自己能吃1个还是2个？

有一个重要的标准，就是一定要观察你每天的饮食，看看整体摄入的热量有无超标。

比如，同样是吃2个鸡蛋，单吃和加上奶酪一起吃，显然后者不可取，因为这样会令饱和脂肪和热量增加很多。

再比如，很多外国人的饮食比较讲究搭配，他们是「酱紫」吃鸡蛋的——在橄榄油里煎2个，加点盐和胡椒粉，然后装入盘，上面摆一些绿色蔬菜，放几片水果，外加一块全麦面包。

这样的饮食确实健康，营养均衡，热量也不算高，又利于减肥。这样吃2个鸡蛋，完全没问题！

但如果把蔬菜沙拉和全麦面包换成奶酪和培根，则会摄入过量的卡路里和脂肪。此时吃2个鸡蛋就变得不太合理，可能造成营养过剩。

总而言之，每天应该吃多少个鸡蛋，总结起来标准就是——取决于你的其他饮食。

一个大鸡蛋，含有大约80卡路里，5g脂肪，6g蛋白质。

如果你已经从其他食物中摄取了大量的蛋白质和脂肪，每天早餐吃一个奶酪煎蛋卷，并不是个好主意。而如果你一日之内，并没有其他固定蛋白质的来源，那么可以往锅里多放一个鸡蛋。

在整体饮食摄入热量不高的情况下，吃2个鸡蛋是完全健康的；在整体饮食摄入热量太多的情况下，保险起见，吃1个最好就停下来。

而如果是每天进行高强度工作，需要消耗很多体力的人，以及长身体的少年，每天吃2~3个也是可以的。孕妇身体虚，吃3~4个都算正常。

但是肝肾功能有问题的人，适合吃多少个鸡蛋需要咨询医生。因为鸡蛋富含蛋白质，摄入过多的蛋白质可能会使肝肾负担加重。

鸡蛋怎么吃比较好？

首先，提醒大家，吃鸡蛋不要只吃蛋白，蛋黄中营养成分同样高。事实上，所有的脂溶性维生素都存在于蛋黄中。所以，如果你扔掉它，确实可以减少脂肪摄入，但同时也去除了很多营养价值。

综合鸡蛋的各大吃法，比较建议的是：

1、煮

这种吃法简单又健康。冷水下锅，慢火升温，待水沸腾煮个3~5分钟，然后关火，让其在水中浸泡5分钟，取出食用。这样能保留大部分营养价值，而且蛋白也会更滑嫩。

2、蒸

蛋液搅匀，用保鲜膜盖住碗口，然后放入锅中蒸10分钟。然后停火闷5分钟左右，出锅的时候，再放入香油、酱油、葱花等，可以让鸡蛋羹更松软，口感更美妙。

3、炒

炒鸡蛋最好用中火，不要用大火，不然会令鸡蛋更多的营养元素遭到破坏。但是火太小了也不行，因为这样会让鸡蛋的水分丢失更多，影响口感。

鸡蛋是个好东西，希望你也吃。