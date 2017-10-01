没有了这三样物质，你大概永远不会知道什么是爱情

有首歌这么唱：思念是一种很玄的东西，如影随形；有句古语这么曰：问世间情为何物，直教人生死相许？

其实，爱情既不玄妙，也不神秘，主导它的不过是三种 技术：赚钱技术、做菜技术、床上技 噢，对不起，今天国庆佳节不能随便开车！主导爱情的不是技术是激素，爱是大脑主导的一连串化学反应。

让国际医疗部庄蕊护士来给大家详细解释，为什么爱情充其量就是三种激素。

情是何物，说白了，就是大脑分泌的三种激素主导的化学反应！

它们分别是苯基乙胺、多巴胺、内啡肽。

什么时候甜蜜，什么时候热烈，什么时候安逸，爱情的每个阶段该有什么样的状态，全由这三位「丘比特」说了算。

相遇时：苯基乙胺使人坠入爱河

所谓一见钟情，其实就是在你遇见对方时，上帝恰好打翻了你那装满苯基乙胺的容器。

不管年龄大小，在毫无准备的情况下男女相遇，大脑已经开始分泌苯基乙胺。

苯基乙胺是一种会让人迅速兴奋起来的物质，所以你看见那个人，呼吸与心跳均会加速，掌心出汗，双颊发红，这就是传说中「来电」的感觉。

要说这苯基乙胺，它的神奇之处就是会让人产生偏见和执着，主观占据全部，丧失客观思维能力。

情人眼里出西施就是这个道理，一旦认定，感觉对方的缺点都变成了优点。没办法，谁叫这种激素的第一个字就是「笨」啊！

有人认为，一见钟情都看脸，跟我无关。不能这样想，颜值不够，可以拿魅力来凑。

对女性来说，最有魅力的时候在排卵日的前一天。

因为这时候，女性体内雌激素水平最高。雌激素变化，可刺激男性分泌苯基乙胺。

此时，姑娘们该做的是算好自己的排卵日，并把自己打扮得美美的去见异性。

对男性而言，也有一个妙招可虏获女性芳心。那就是——英雄救美。

在妹子处于危险状况或情绪紧张的时候，去「救」她，产生爱情的可能性更高哦！

所以，男士们，爱她就带她去看恐怖片吧……别说是我教的。

交往后：多巴胺让你陷入热恋

苯基乙胺让你俩一见钟情，并找了个时机宣告结束单身生活。

这时候，你们开始掉进多巴胺的陷阱，进入热恋阶段。

热恋期，多巴胺处于较高的水平，你们恨不得每天黏在一起，希望时间永远定格在这个幸福瞬间。

但不幸的是，多巴胺的浓度高峰仅仅持续0.5~4年，平均不到2.5年。

当多巴胺慢慢减少甚至消失，热情慢慢冷却，有的人认为自己失去了爱的感觉，便扔掉「旧爱」，开始寻找「新欢」。

这就不难理解，为什么那么多人会劈腿/出轨。

那要如何避开这个尴尬时期？没结婚的小伙伴们，听妈妈的话，恋爱不要谈太久，该结婚时就结婚。

结婚了：内啡肽让双方持久快乐

害怕多巴胺减少让感情生变？别着急，在多巴胺减少时，内啡肽会不紧不慢来接班。

激情过后，我们需要内啡肽来做温柔的后续。

内啡肽掌控着我们的身体和情绪，它是天然的「快乐丸」，会让人体感到安逸、温暖、平静，让恋人双方持久快乐。

所以结了婚的小伙伴不必心慌，在内啡肽的加持下，你们的爱情也可以长长久久。

怎么给爱情「保鲜」？送大家一段话：

爱情来时，全情投入，用心去爱；

爱情走时，放下执念，坦然处之。

指导专家：北京协和 医院 国际医疗部庄蕊护士

参考资料：北京协和 医院 - 问世间情为何物，不过是三种激素！