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这么吃胶囊，药效更好更安全！你学会了吗？

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2017-10-0139健康网
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核心提示：　许多人以为吃胶囊药跟吃其他药物没什么差别，不知不觉就犯了以下这3个错误。

有一种药物叫做胶囊药，这种药通常对胃肠道刺激较大，口感不好，容易挥发；吃到嘴里，遇到口水，容易被唾液淀粉酶分解；它们是一些粉末、细小颗粒，若没有胶囊包裹的话，服药困难容易误吸入气管中。

许多人以为吃胶囊药跟吃其他药物没什么差别，不知不觉就犯了以下这3个错误：

错误服药姿势一：热水送服胶囊药

装药的胶囊是一种水溶性明胶，超过40℃的热水送服药物，胶囊会迅速溶解，里面的药物提前释放出来，药物粘在食道，可能造成食道黏膜受损。而药物所含的活菌，在高水温下会被灭活而失效。

正确做法：温白水送药，吃药前先喝几口水润润食道，再将胶囊药含入口中，咽下去，然后喝一大口水将胶囊冲进胃里。


错误服药姿势二：喝水后头仰服下

很多人在吃药片时，习惯坐着喝水后头一仰，以此动作推助药片滑进食道。如果吃胶囊药，你还这么做，分分钟可能造成水喝下去了，胶囊还粘在嗓子眼，容易引起呛咳。

正确做法：站着吃胶囊药，低头咽下。如果坐着吃药，一定要挺胸坐直，可以防止胶囊粘在食管上。服药后不要马上躺下，最好站立或坐直1分钟，帮助药物顺利经过食道进入胃部。不过，鱼肝油这类软胶囊除外，还是用吃药片的服药方法。


错误服药姿势三：剥掉胶囊再服药

自从“毒胶囊”事件发生后，大家对胶囊药担心不已。吃药已是三分毒，胶囊若有毒，岂不毒上加毒？胶囊本身无疗效，有些人干脆剥掉胶囊直接吞药粉。

正确做法：诺氟沙星胶囊、头孢氨芐胶囊等普通胶囊一般可以拆分服用。但是，缓释胶囊药和肠溶性胶囊药千万不可以剥开服用。缓释胶囊用于缓慢地释放出药物，延缓药物在体内的释放、吸收、分布、代谢和排泄过程，使血药水平稳定，而剥开服用它，就破坏了缓释功能，药效大大打折。肠溶胶囊只在肠液内溶化吸收，在胃液中不溶解，而剥掉囊壳，药物提前释放，药效会打折，还可能损伤食管和胃部。

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