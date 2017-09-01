小脚趾甲裂成两块的人，听说本来他们有六根脚趾头？

首先，脱掉你的鞋子和袜子，望向你的小脚趾，上面的指甲是一瓣的还是两瓣的？

脚趾甲为什么会分成两瓣？咱们今天一起来揭开这个谜。

小脚趾甲为啥会分瓣儿？

分瓣儿的脚趾甲，在医学上被叫做瓣状甲，也叫小脚趾复形。

有人一只脚有，有人两只脚都有；有人分两瓣，有人甚至分为三瓣；有人出生就是，有人长大后才出现。

那么，为啥它会分瓣？有两种传说：

听闻小脚趾甲长两瓣，意味着自己是纯种汉族人民的子孙。

又听闻，640多年前，朝廷为了让豫鲁冀地区人口填充，便把山西人迁往中原。在「发配」之前，士兵还砍了他们的小脚趾甲，因此产生裂痕，并一代代遗传了下来。

小脚趾甲分两瓣就是山西移民？

很多人觉得这种说法很滑稽，当年砍的一刀是外伤，况且隔了600多年，怎么会一代代遗传至今呢？你别说，有调查证明，这还真的跟山西移民有关。

2005年，复旦大学的边建超副教授、郝卫国研究生做了遗传学方面的考察和研究。

通过对晋、陕、豫、苏、浙、赣、闽七省的调查，结果发现，以山西为起点，瓣状甲拥有者的比例，呈现向东南方向递减的趋势，而这与移民史实吻合。

小脚趾甲分两瓣就是纯种汉族？

这是自恋的想法。事实上，瓣状甲不是汉人独有的性征，不是每个汉族人都有，有瓣状甲的也不都是汉族人，反而可能是民族融合的产物。

毕竟，当年的移民不全是汉族人。山西在进行大移民之前，人们已经是杂居状态，移民中有汉族人，也有蒙古贵族、色目人、汉化的胡人等等。想要区分纯种的汉人，非常不现实。

复旦大学的研究人员们猜测，长瓣状甲可能就是古代华夏族因为不穿鞋劳动，摩擦引起脚趾突变，变成一种基因保留至今；也可能是民族相融所产生的生理特征。

也就是说，不管哪一种可能，它都只是个生理特征。有没有，都不会对健康有所裨益或者损害，既长之则安之。