上班族要注意这种胃痛，当心是胃癌前兆

一些上班族忙于工作，废寝忘食，三餐不定，胃不舒服时有发生。胃痛、胃酸、胃胀也是现代人的通病。

需要注意的是，有些胃癌也会引起胃痛，它和普通胃病引起的疼痛是有一定差异的。如果出现了这样的胃痛要当心，可能是癌。

1、出现这样的胃痛，要小心

具体有哪些不一样呢？肿瘤引起的疼痛最明显的特点是经常伴随着消瘦，如果有疼痛的特点而且还伴随着消瘦，就需要警惕是否是胃癌。

拿常见的胃溃疡导致的疼痛和胃癌的疼痛相比较，最大的区别是胃溃疡多发生在饭后疼痛，而胃癌是无节律性的疼痛，且随时都会疼痛，很难缓解。

2、注意！胃癌的这些「警报」

胃癌最早期症状不明显，癌细胞一旦产生，没有治疗会不停地生长，如果破坏了里面的黏膜、血管就会出血，导致病人贫血加重。

所以，患者如果出现不明原因的贫血，也要警惕是不是胃癌。

另外，胃溃疡、胃炎的常见症状如胃胀、反酸等，胃癌也是会有的。

当胃癌进展到晚期，用手是可以触及到硬硬的包块，有些病人会沿着淋巴结转移到锁骨上。

胃胀、吃东西爱吐，爱打嗝、胀气，经常吐粘液这些也都有可能是胃癌晚期的表现。

由于早期胃癌的隐蔽性，建议大家每年在体检的时候，可以查下胃镜，尤其是有家族史，长息肉的和从未做过胃部检查等人群。

3、祸从口入，胃癌可能是「吃」出来的

胃癌的产生和我们的饮食习惯关系密切，腌制品、烧烤类以及隔夜菜等食物都不建议多吃，一周最多吃一次。

这主要是因为腌制食品中咸菜、腊肉中亚硝酸盐含量高，烧烤类食物苯丙类含量高，不放进冰箱冷藏的隔夜菜也容易产生亚硝酸盐。

王芬强调，过烫的食物也不要急于食用，它们对口腔黏膜、胃黏膜都是不利的，由于没有充分咀嚼易加重胃部负担。还有诱发口腔癌。

此外，诱发胃癌的这些因素也需要注意：

有浅表性胃炎、萎缩性胃炎的慢性炎症也易诱发胃癌；

有胃息肉、肠息肉、胆囊息肉这些都属于癌前病变，如果在胃镜检查中发现，要及时切掉，防止其进一步发展成为肿瘤；

残胃发展成为胃癌的几率也比较高，有5-10%的几率发展为胃癌，所以临床上做过胃部切除手术的人群要格外注意。

另外，有胃溃疡的人群，长期溃疡也是会发展为胃癌的，要积极治疗。

还有，幽门螺旋菌感染的人群要及时消灭，以免发展成胃癌。

4、预防胃癌该怎么做，怎样吃养胃？

从病因可以看出，防控胃癌就要做好几点：

①三餐定时定量，不要偏食，不要暴饮暴食；

②远离会损伤胃黏膜烟酒类，浓茶、咖啡等；

③腌制食物、泡菜、高盐的食物应少吃；

④辛辣刺激、过酸的食物也要注意，学会保护好自己的胃部。

除了饮食之外，建议大家也不要熬夜，精神紧张、情绪抑郁或是焦虑，生活节奏快等也会对胃部有损伤；

还有定期检查，高危人群可以做胃镜，一旦发现有胃部病变，如胃炎，幽门螺旋菌的感染，胃部出血等，一定要尽早治疗。

养胃也是很多人关心的话题，怎样吃对胃好呢？

推荐西红柿、葱姜蒜、洋葱等，这类食物富含维生素、纤维素对胃部比较好；

还有西兰花、包菜等十字花科类植物、红薯（不过烧心的人群少吃），可以减少胃癌的发生；

患者如果脾胃偏寒，建议喝生姜汤，血糖没有问题，也可以选择生姜红糖水；

养胃的花茶也可以喝些，但切记不要喝浓茶，可以选择蒲公英泡水喝，有清热解毒，对付反酸、烧心有一定的作用。