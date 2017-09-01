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脂肪肝是小病，不用治？等到成肝硬化就晚了！

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2017-09-3039健康网
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核心提示：脂肪肝，很多人认为它是一个小病，认为这是一种亚健康的状态，并非真正的疾病，也不需要去治疗。事实真的是这样的吗？

脂肪肝，很多人认为它是一个小病，认为这是一种亚健康的状态，并非真正的疾病，也不需要去治疗。事实真的是这样的吗？

脂肪肝是小病？到了这个时期就晚了！

北京大学国际医院感染肝病部荣义辉主任表示，一提到脂肪，大家可能第一个反应就是胖。脂肪肝是一个小病吗？什么样的脂肪肝需要提高警惕？拿肥胖的程度来类别脂肪肝的病情程度，这样大家就容易理解了。

在“微胖”阶段，肝脏的“胖”对于你身体是没有太大影响的；

到了下一个阶段，发展为酒精性脂肪肝，在这个时期你虽然“胖”，但身体没有太多生化指标的变化，可谓是丰腴之美；

再发展到下一个阶段，即酒精性脂肪肝炎，这时候你的“胖”可能有点威胁身体健康了，中度肥胖阶段；


再到到酒精性肝硬化的状态——“重度肥胖阶段”。患者的病情进一步加重，发展为失代偿期的肝硬化状态，这个时期意味着你的肝脏已经没有办法进行正常的肝脏代谢了，出现腹水等一系列问题。

从上可知，脂肪肝的病程主要有四个阶段。如果你可以控制在丰腴之美和微胖的境界，一般是比较好的。而再往后发展就危险了！绝大多数人认为脂肪肝是小病，是因为肝脏的病变会停留在前两个阶段，而且是可逆的。但酒精是肝脏脂肪变化的诱因之一，我们要更多地去关注酒精性脂肪肝。


每天饮酒超过这个量，小小脂肪肝也会恶化

荣主任介绍，美国有一项研究表明，嗜酒人群和非嗜酒人群的家庭成员中，嗜酒家庭的孩子会比没有嗜酒家庭的孩子身体所含的乙醛脱氢酶要高，形象一点说，乙醛脱氢酶就相当于身体里“解酒”的物质，这也是为什么有些人能喝酒，有些人不能喝酒的原因，跟它有很大的关系。

在饮酒上，虽然每个人能饮酒的量是不一样，但是一般指南都建议，若是饮用白酒，男性不超过40g/天，女性不超过20g/天；啤酒量在两瓶左右比较合理；葡萄酒和黄酒大概在300ML（六两），如果可以控制在上述数值范围内，人们患上酒精性脂肪肝的几率会大大地减少。从医生的角度上，肯定是希望大家能戒掉酒瘾，保持在“丰腴”之美是最好的。

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