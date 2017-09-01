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世界无烟日：戒烟没那么难，这样做可减轻戒断反应

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2017-09-2939健康网
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核心提示：烟瘾越深，戒烟后越容易产生疲倦、紧张不安、失眠等不适。这些情况在戒烟1－2周后逐渐消失。下面一些措施将有助于应对戒烟反应。

又到了5.31世界无烟日了，随着吸烟的危害被越来越多的人知晓，越来越多的人希望能戒烟。但经过尝试，复吸的人却比比皆是。吸烟真的有那么难吗？南方医科大学南方医院副主任医师赵海金下面就戒烟来为大家支招。

戒烟的五大误区

误区一：辅助戒烟不靠谱

很多烟民不了解辅助戒烟的具体方法，以为辅助戒烟就是药物戒烟。烟瘾的实质是对尼古丁的依赖，这种依赖已被世界卫生组织定义为一种慢性高复发性疾病。戒烟过程中患者会出现烦躁不安、易怒、焦虑、情绪低落、注意力不集中等戒断症状，单纯靠意志力难以克服，因此，需要医生的生理、心理干预和药物的辅助治疗才能减轻戒断症状。

误区二：药物戒烟会染上药瘾

药物戒烟是综合戒烟策略的一部分，并非所有人都需要使用药物戒烟；其次，服用药物戒烟时间短且疗程因人而异；最后，药物戒烟是一种安全、有效的治疗方法，人体对戒烟药物并无依赖，无成瘾性之说。

误区三：戒烟后吸一支烟就等于复吸

在此要明确偶吸和复吸的概念：偶吸是指偶尔一次吸烟，而复吸是指又回到了以前吸烟的状态。完全戒断后偶然吸一支烟并不完全等同于之前的戒烟努力完全白费，但的确有少部分人从此走上复吸之路。烟民要对偶吸持正确态度，同时要积极面对、分析为何又吸上了烟，并及时调整自己的戒烟策略，防范偶吸继续发展成为真正的复吸。


误区四：老年烟民“戒”烟为时已晚

在吸烟者中，老年烟民占有很大比例。吸烟对老年烟民的身体产生很大的损害。不管多大年龄，都可以戒烟，很多研究显示，任何年龄戒烟均可获益，且戒烟越早、持续时间越长，健康获益就越大。

误区五：吸电子烟可以两全其美

目前对电子烟能否促进长期戒烟并没有充分的科学依据，有关电子烟的安全性也越来越引起人们的关注，目前电子烟缺乏长期随访，其安全性还有待研究。

戒烟的注意事项

1.戒烟应彻底：不要在戒烟后尝试再吸烟；

2.设定戒烟日：应在2周之内开始戒烟，告诉家人、朋友、同事自己已决定戒烟，取得他们的理解和支持；预见在戒烟中可能出现的问题，特别是在戒烟最初的几周内可能出现尼古丁戒断症状等问题；处理掉身边与吸烟有关的全部物品；

3.控制吸烟欲望：改变与吸烟密切相关的生活行为习惯，如改变清晨的行为顺序，先洗漱，吃饭，再上卫生间等；建立一些补偿行为，可借用一些替代物，如饮水、咀嚼无糖口香糖等；

4.限酒：在戒烟期间饮酒会降低戒烟成功率，少参加聚会，避免受到吸烟的引诱；

5.鼓励家中其他吸烟者共同戒烟，至少要求他们不在戒烟者面前吸烟。


戒烟反应应对方法

烟瘾越深，戒烟后越容易产生疲倦、紧张不安、失眠等不适。这些情况在戒烟1-2周后逐渐消失。下面一些措施将有助于应对戒烟反应：

疲倦：小睡片刻，多给自己一点睡眠时间。

紧张不安：散散步，泡个热水澡，做些能松驰神经的事。

头痛：躺下来作深呼吸，洗个热水澡或泡个热水浴

暴躁：告诉身边的人你正在戒烟，要是你在这几天里有脾气请他们凉解。

失眠：下午六时后避免刺激性食物（如浓茶和辛辣的食物），下午或傍晚时分做些体操，睡前做些能松驰神经的事。

饥饿：喝些水或低热量的饮品；准备一些健康的小吃。

头晕：要加倍小心，换姿势时动作要缓慢。

胃痛：饮大量的流质，日常饮食内加进含纤维的食品（如水果、蔬菜和全谷麦类食物）。

体重增加：你可以多吃健康的食物和保持日常各种的活动和运动来控制体重。（通讯员：李晓姗）

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