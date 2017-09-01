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这些食物能不放冰箱最好不放

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2017-09-2939健康网
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核心提示：我们都知道，冰箱可以增加食物的贮藏时间，所以许多人习惯于把食物买回家，然后放入冰箱中。但你知道吗？如果冰箱里放错食物，不仅不能保鲜，还会影响食物营养和滋生细菌，加剧食物腐败，引起健康问题。下面我们就来看看。

我们都知道，冰箱可以增加食物的贮藏时间，所以许多人习惯于把食物买回家，然后放入冰箱中。但你知道吗？如果冰箱里放错食物，不仅不能保鲜，还会影响食物营养和滋生细菌，加剧食物腐败，引起健康问题。下面我们就来看看。

1.西红柿

冷藏后，西红柿质地和口感都会发生改变。如果温度过低，西红柿肉质会呈水泡软烂状，或出现散裂黑斑，鲜味荡然无存，时间长了还会发生腐烂。

2.面包

面包冷藏后容易变干、变硬和掉渣，营养及口感都不如常温下保持得好。

3.土豆

低温冷藏会导致土豆的质地变硬，口感变差。冷藏土豆会产生沙粒的口感，无论怎么烧都很难吃。


4.洋葱

洋葱在冰箱中冷藏太久，容易失去水分，导致霉变和变黏。另外，洋葱味会侵入冰箱中其他食物。

5.咖啡

无论咖啡粉还是咖啡豆都不能放入冰箱。原因是冷藏的咖啡容易吸收冰箱中其他食物的异味。另外，瞬间的温度骤降会导致咖啡脱水，其香味也会随之大减。

6.大蒜

冷藏室较低的温度更容易导致大蒜发芽、变质或发霉，质地也会变得软如橡胶。

7.蜂蜜

一旦将蜂蜜放入冰箱冷藏，就会加快其中糖分结晶的速度，蜂蜜更快变稠，甚至很难舀出。


8.辣椒酱

大多数辣椒酱放在食品柜里就可存储三年。

9.红酒

红酒的储藏温度以12°左右的恒温为宜，切忌冷热变化；而冰箱的工作原理是间歇式的，反复的温度变化对红酒的品质破坏很大。

冰箱里的温度也不一样

一般来说，冰箱门处的温度最高，接近后壁处温度最低；冰箱上层较暖，下层较冷；保鲜盒一般很少翻动，又接近下层，所以那里温度最低。所以，按照温度来说，把冰箱冷藏室分为6个区：冰箱门架、上层靠门处、上层后壁处、下层靠门处、下层后壁处、保鲜盒。

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