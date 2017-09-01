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预防血管长斑，可以这样吃

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2017-09-2939健康网
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核心提示：人老了，脸上会长一些老年斑。其实，我们的血管也是会长斑的，而且这是一个必然的结果，但是有一些其它因素，例如疾病、不良生活习惯，也会加速血管长斑。哪些生活习惯会导致血管长斑？如何预防血管长斑？血管健康人长寿，血管的问题不容小视。

人老了，脸上会长一些老年斑。其实，我们的血管也是会长斑的，而且这是一个必然的结果，但是有一些其它因素，例如疾病、不良生活习惯，也会加速血管长斑。哪些生活习惯会导致血管长斑？如何预防血管长斑？血管健康人长寿，血管的问题不容小视。

血管长斑与这些因素有关

北京医院心内科副主任汪芳介绍，一般而言，同年龄的人群中如果工作压力大，那么血管的功能也容易受到影响；吸烟人群试图通过吸烟的方式来缓解压力，这也更容易让血管受损；再者就是应酬比较多的上班族，蔬菜、水果的摄入量相对来说是不足，长此以往也会让我们的血管长斑、被堵。

人老了，血管功能也自然受到影响，所以高龄老人血管更容易长斑，60岁以上老人查体都会检查出斑块，只是轻重不一；高血压人群，长期的高血压会影响血管的功能，血管内皮由一个个血管内皮细胞搭建，内皮功能差，有缝隙，就容易导致内皮功能失调，导致血管长斑块；糖尿病、肥胖少运动的人群也容易长斑。

家族中患有心肌梗死、脑梗、腹主动脉瘤等病史的，这类家族史的人群也容易长斑。此外，低密度胆固醇（坏胆固醇）高的人群，由于动脉粥样斑块形成的很早又很严重，容易发生急性心梗


血管长斑对人体的危害有哪些？

血管长斑的位置不同，危害的程度也不一样。脑血管、颅内血管等动脉粥样硬化比较明显，长期供血不足就会丧失脑细胞等功能，会出现老年痴呆症状，整个功能运转能力下降；如果发生在心脏，会有心绞痛，如果活动如爬楼梯等活动血液供应不上，就会发生心绞痛，严重者会发生心梗；而发生在肾脏，会出现萎缩、变小；发生在下肢的动脉供血不足，走几百步会有腿发酸胀，伴有沉重感、疲倦感，甚至影响走路。


预防血管长斑 饮食上可以这样调整！

汪芳主任表示，首先，要了解血管长斑是从很早发生的，所以要从小要做好预防措施。具体到饮食上，例如可以多摄入些深海的食品，如深海鱼富含不饱和脂肪酸，对血管有保护作用；多吃蔬菜，一周可以摄入25种不同类型的蔬菜，维生素含量多，对血管健康也有一定的保护作用；蔬菜每天要吃够八两到一斤，水果每天要摄入三两到四两，多吃杂粮，这些可以让我们血管更晚些出现斑块。不过，动物内脏，稍微肥厚部位等要少摄入，从小培养良好的生活习惯很重要。

高血压

老年斑胆固醇

常见症状：头晕 视力障碍

并发症状：视网膜病变 主动脉瓣关闭不全

相关检查：检眼镜检查法 高钠试验

推荐用药：奥美沙坦酯片

奥美沙坦酯片

本品适用于高血压的治疗。[详细]

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症状体征 用药治疗 饮食保健 病理病因 检查鉴别 并发病症 预防护理

推荐医院：中国人民解放军总医院预约挂号北京大学第三医院预约挂号

推荐医生：吴永健 主任医师朱文青 主任医师马坚 主任医师

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