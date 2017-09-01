把屁憋回肚子里，你肯定想不到这臭气往哪里去了

坐电梯时，手机刷得正嗨，突然屁意来袭……放还是不放？这是个问题。

当然，电梯总归是个公众场合，人辣么多，放屁不太好，所以很多人会选择，憋回去！然后发生了一件神奇的事情，屁憋着憋着就没了！

憋住不放的屁到哪儿去了？

围观群众们大可放心，憋住不放的屁并不会凭空消失。屁是人体消化系统中产生的气体，是废气，它积累到一定程度，无论如何也会找个「出口」出去。

忍住不放的屁，它排出去的渠道主要可能有3种：

1、依旧从「菊花」出去

人每天都会有意或无意放6~20个屁，其中有些自己清楚，有些则不被察觉。憋住不放的屁就可能趁你不注意，从屁眼里偷跑出去，且因为它没有臭味，而更难被你发现。

2、通过「打嗝」排

这种情况稍微少，但是也存在。不过，一般通过打嗝排出的气体是你不自觉吸入的空气，无味。

3、依旧伴随呼吸被吐出

憋屁必然会导致大肠内气体堆积，它们没法儿从肛门出去，就会想办法往上，最大的可能就是透过肠道粘膜被血液吸收，并随之进入全身循环，到达肝脏，经过滤再运至肺部，最后伴着呼吸一起被排出。

有个很逗的事实，如果你憋的屁是臭屁，那么很可能让你产生口气。无臭的，那就没问题。

所以…如果你遇到有口气的盆友，也许不是ta不注意口腔卫生，可能只是憋屁多了哦。

憋屁对身体有害吗？

一般来讲，憋屁对身体造成的大损害没有，但是小害处是肯定有的。

比如憋着的当下肯定会导致腹胀、腹痛等不适症状，以及导致头晕、胸闷的问题。

此外，憋屁还会给自己不小的精神压力，毕竟事关形象的事，要是它一不小心「泄露」，可丢脸了。

为了维护公众环境，公众场合可以适当憋一憋，自己一个人的时候就尽情放吧。上进下出，乃人之常情，无论如何，身体舒畅最重要。