39健康网首页 39问医生 名医在线 就医助手 药品通 疾病百科 资讯 诊疗 药品 减肥 整形 保健
更多
首页 > 资讯 > 推荐图集 > 正文
综合
问医生

明明不抽烟不喝酒，为何也会动脉硬化？看脸上两处及早预防

新闻文章排行榜
2017-09-2839健康网
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

「我一不抽烟，二不喝酒，怎么就动脉硬化了啊？血管硬化不是老了才有的吗？」

刚拿到公司体检报告的90后小李，如此控诉老天不公。

不是说「不作不死」吗，为啥不作血管也会硬化？今天，小九请广东省中医院来给各位详解：动脉粥样硬化是怎么回事，有什么征兆？

为什么无不良嗜好却动脉硬化？

动脉硬化是动脉粥样硬化的简称，这是一种进展性的全身性疾病。随着年龄渐长，它将不请自来。不要误解，动脉硬化并不是年龄大了，40岁以后才有。

11

其实，动脉硬化发生的时间可以很早很早！

美国科研人员在1953年和1975年，分别对战死朝鲜战争和越南战争的士兵进行了尸检。

结果发现：相当多死者存在冠状动脉硬化，而他们的平均年龄不过20来岁。

那么，是什么引起动脉悄悄硬化？

医学研究非常明确，抽烟、酗酒100%会损害血管健康。不过，这不是唯一的诱因。

你若摊上以下两种情况，同样让动脉难逃硬化的厄运：

1、遗传因素。动脉粥样硬化存在家族聚集现象。医学研究发现，如果父母均为动脉粥样硬化患者，其子女动脉硬化的几率明显高于普通人。

2、代谢综合征，肥胖、「四高」（血压高、血脂高、尿酸高、血糖高）这些都可以引起动脉粥样硬化。

「动脉之所以发生硬化，说到底是因为血管内皮受到了伤害。」心血管病专科主任医师胡世云解释说，坏的脂蛋白（低密度脂蛋白）侵入血管内皮形成黄色、钙化了的斑块，就像水管生了锈，使得管道越来越窄。

动脉粥样硬化是导致大部分心脑血管病的幕后真凶。当不稳定的斑块破裂，在大脑就是中风，在心脏就是心梗，致残致死的风险性极高。

动脉粥样硬化有什么早期症状

我们全身上下都有动脉，发生于人体深部的动脉硬化，不做检查的话，难以早期自我发现。

若在脑部、心前区、四肢三大区域，尚能早期察觉到一些异常的苗头。

1、脑部：动脉硬化发生在脑部的动脉，比如颈动脉或者椎动脉系统，早期可以出现头晕、耳鸣、眼花、记忆力下降等症状。

2、心前区：动脉硬化发生在心脏的冠脉动脉，那么早期可以发出心悸、胸闷、胸痛等报警信号。

3、四肢：动脉硬化发生在四肢的相关动脉，早期可以出现肢体麻木、手脚不协调等异常症状。

眼睑耳垂的异样，暴露血管大问题

中医看家本领「望闻问切」，高手一眼就能看穿你脏腑内在的毛病。胡世云教大家一招，看两个地方可以发现血管异常的蛛丝马迹。

1、眼睑脂肪瘤

许多血脂高或冠状动脉粥样硬化的病人，眼睑皮肤会出现一种特殊的脂肪粒、黄色脂肪瘤，呈现单侧或对称出现。

12

2、耳垂冠状沟

在耳垂部位上有一道很深的皮肤皱纹，这就是冠状沟，往往提示血脂高或可能合并冠状动脉粥样硬化心脏病（冠心病）。

赶紧照镜子看看自己，如果眼睑有脂肪瘤、耳朵有冠状沟，意味着要提高警惕，进行心血管系统检查。

动脉硬化无法逆转，但可以延缓

万一真的确诊动脉粥样硬化，无论严不严重，都应该着手干预，预防脑梗、心梗。

目前主要通过生活方式调节、药物治疗、中医食疗来延缓动脉硬化的进展，不让血管老得太快。

人有三个年龄，分别为生理年龄、心理年龄，还有血管年龄。科学研究认为，人与血管同寿！血管好，人就少生病。

胡世云表示，中医食疗是保持血管年轻的好方法。它强调根据体质辨识、辨证论治，常用到这些药材：

阳虚可以选择附子、人参等；

气虚可以服用黄芪、太子参等；

阴虚可以服用石斛、沙参、麦冬、西洋参等；

痰瘀体质，则适合用白术、苍术、山楂、丹参、田七等；

上述食疗单味独用达不到疗效，需要由中医师进行配伍，对症下药。

经常喝绿茶，血管更年轻

有很多人热衷于吃醋喝红酒来对抗动脉硬化。胡世云表示，这些只是食疗的一种方法，对延缓动脉硬化的发生有一定的辅助作用，但有基础病的患者该吃药还是得吃药。

13

除了醋与红酒，绿茶也能预防动脉硬化。绿茶所含的茶多酚、咖啡碱、脂多糖、茶氨酸等有益成分，可以抗氧化、抗肿瘤，对动脉硬化也有一定益处。

但并非天天喝绿茶就没有动脉硬化，只是延缓发生，保持血管年轻。

绿茶偏凉，虚寒体质者建议夏天喝比较好，冬天改喝红茶。其他人群在秋冬喝绿茶，掌握以下小方法更养生：

阳虚者，加姜片煮绿茶；

血虚者，可以放红枣、枸杞或当归与绿茶同煮；

脾胃虚寒的，加糯米进行煮茶。

医学指导：广东省中医院心血管病专科主任医师 胡世云

脂肪瘤

动脉硬化石斛

常见症状：无痛性硬实结节 皮下沉积所出现的粟粒样结节

并发症状：查看更多>>

相关检查：查看更多>>

推荐用药：小金丸

小金丸

散结消肿，化瘀止痛。用于痰气凝...[详细]

￥17购药

症状体征 用药治疗 饮食保健 病理病因 检查鉴别 并发病症 预防护理

推荐医院：首都医科大学附属北京…预约挂号中日友好医院预约挂号

推荐医生：王焕民 主任医师祝秀丹 主任医师叶青海 主任医师

综合
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

保存在桌面 放入收藏夹

资讯频道热点文章

照顾好口腔，关乎你的全身健康

如何预防流感如何预防流感

网友热搜

我来评论

已有0人评论  查看评论

头条资讯

健康ICU 健康有益事 健康新知 新疆界 医药名人堂 品牌放大镜

吃口母乳不容易吃口母乳不容易
外媒：中国医生屌丝外媒：中国医生屌丝
脸色不好是吃出来的脸色不好是吃出来的
我国每天1.2万人患癌我国每天1.2万人患癌
云存储医疗影像普及云存储医疗影像普及
关注39健康网微信 进入39资讯频道

热点关注

热点资讯

精彩推荐 网友都爱看 猜你喜欢

聚焦关注

 24小时健康热播 一周健康热点

专家访谈

阅读全部 精彩专题 保健养生 诊疗用药

健康热图

阅读全部 热门问答
39健康网资讯频道
扫一扫关注39健康网微信

健康资讯

健康新知 疾病要闻 健康ICU 新疆界 医药名人堂 行业峰会 健康有益事 图说健康

诊疗

名医在线 问医生 疾病百科 就医助手 名医专栏 各地医讯 医者仁心 患者招募

药品

药品通 购药指南 五彩药箱 药师专栏 药交会 药企动态 保健品 用药咨询

疾病大全

男科 儿科 肿瘤 肝病 泌尿 口腔 性病 内分泌

妇科 骨科 皮肤 肾病 急救 心血管 糖尿病 耳鼻喉

产科 眼科 肛肠 胃病 消化 过敏 不孕不育 更多科室

大健康导航

男性 女性 育儿 老人 心理 评测 调查 自测

保健 整形 饮食 博客 视频 论坛 专题 公益

减肥 美容 中医 健身 体检 增肥 日历 百科

健康问答 名医专栏 手术库 检查库 食品库 疾病知识 健康总评榜 手机健康网

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 中国优质医疗保健信息与在线健康服务平台　Copyright © 2000-2017　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈