明明不抽烟不喝酒，为何也会动脉硬化？看脸上两处及早预防

「我一不抽烟，二不喝酒，怎么就动脉硬化了啊？血管硬化不是老了才有的吗？」

刚拿到公司体检报告的90后小李，如此控诉老天不公。

不是说「不作不死」吗，为啥不作血管也会硬化？今天，小九请广东省中医院来给各位详解：动脉粥样硬化是怎么回事，有什么征兆？

为什么无不良嗜好却动脉硬化？

动脉硬化是动脉粥样硬化的简称，这是一种进展性的全身性疾病。随着年龄渐长，它将不请自来。不要误解，动脉硬化并不是年龄大了，40岁以后才有。

其实，动脉硬化发生的时间可以很早很早！

美国科研人员在1953年和1975年，分别对战死朝鲜战争和越南战争的士兵进行了尸检。

结果发现：相当多死者存在冠状动脉硬化，而他们的平均年龄不过20来岁。

那么，是什么引起动脉悄悄硬化？

医学研究非常明确，抽烟、酗酒100%会损害血管健康。不过，这不是唯一的诱因。

你若摊上以下两种情况，同样让动脉难逃硬化的厄运：

1、遗传因素。动脉粥样硬化存在家族聚集现象。医学研究发现，如果父母均为动脉粥样硬化患者，其子女动脉硬化的几率明显高于普通人。

2、代谢综合征，肥胖、「四高」（血压高、血脂高、尿酸高、血糖高）这些都可以引起动脉粥样硬化。

「动脉之所以发生硬化，说到底是因为血管内皮受到了伤害。」心血管病专科主任医师胡世云解释说，坏的脂蛋白（低密度脂蛋白）侵入血管内皮形成黄色、钙化了的斑块，就像水管生了锈，使得管道越来越窄。

动脉粥样硬化是导致大部分心脑血管病的幕后真凶。当不稳定的斑块破裂，在大脑就是中风，在心脏就是心梗，致残致死的风险性极高。

动脉粥样硬化有什么早期症状

我们全身上下都有动脉，发生于人体深部的动脉硬化，不做检查的话，难以早期自我发现。

若在脑部、心前区、四肢三大区域，尚能早期察觉到一些异常的苗头。

1、脑部：动脉硬化发生在脑部的动脉，比如颈动脉或者椎动脉系统，早期可以出现头晕、耳鸣、眼花、记忆力下降等症状。

2、心前区：动脉硬化发生在心脏的冠脉动脉，那么早期可以发出心悸、胸闷、胸痛等报警信号。

3、四肢：动脉硬化发生在四肢的相关动脉，早期可以出现肢体麻木、手脚不协调等异常症状。

眼睑耳垂的异样，暴露血管大问题

中医看家本领「望闻问切」，高手一眼就能看穿你脏腑内在的毛病。胡世云教大家一招，看两个地方可以发现血管异常的蛛丝马迹。

1、眼睑脂肪瘤

许多血脂高或冠状动脉粥样硬化的病人，眼睑皮肤会出现一种特殊的脂肪粒、黄色脂肪瘤，呈现单侧或对称出现。

2、耳垂冠状沟

在耳垂部位上有一道很深的皮肤皱纹，这就是冠状沟，往往提示血脂高或可能合并冠状动脉粥样硬化心脏病（冠心病）。

赶紧照镜子看看自己，如果眼睑有脂肪瘤、耳朵有冠状沟，意味着要提高警惕，进行心血管系统检查。

动脉硬化无法逆转，但可以延缓

万一真的确诊动脉粥样硬化，无论严不严重，都应该着手干预，预防脑梗、心梗。

目前主要通过生活方式调节、药物治疗、中医食疗来延缓动脉硬化的进展，不让血管老得太快。

人有三个年龄，分别为生理年龄、心理年龄，还有血管年龄。科学研究认为，人与血管同寿！血管好，人就少生病。

胡世云表示，中医食疗是保持血管年轻的好方法。它强调根据体质辨识、辨证论治，常用到这些药材：

阳虚可以选择附子、人参等；

气虚可以服用黄芪、太子参等；

阴虚可以服用石斛、沙参、麦冬、西洋参等；

痰瘀体质，则适合用白术、苍术、山楂、丹参、田七等；

上述食疗单味独用达不到疗效，需要由中医师进行配伍，对症下药。

经常喝绿茶，血管更年轻

有很多人热衷于吃醋喝红酒来对抗动脉硬化。胡世云表示，这些只是食疗的一种方法，对延缓动脉硬化的发生有一定的辅助作用，但有基础病的患者该吃药还是得吃药。

除了醋与红酒，绿茶也能预防动脉硬化。绿茶所含的茶多酚、咖啡碱、脂多糖、茶氨酸等有益成分，可以抗氧化、抗肿瘤，对动脉硬化也有一定益处。

但并非天天喝绿茶就没有动脉硬化，只是延缓发生，保持血管年轻。

绿茶偏凉，虚寒体质者建议夏天喝比较好，冬天改喝红茶。其他人群在秋冬喝绿茶，掌握以下小方法更养生：

阳虚者，加姜片煮绿茶；

血虚者，可以放红枣、枸杞或当归与绿茶同煮；

脾胃虚寒的，加糯米进行煮茶。

医学指导：广东省中医院心血管病专科主任医师 胡世云