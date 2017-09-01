“那里”的毛毛大多又卷又粗糙，是因为内裤压迫太紧吗

人体各处都有毛发，但很多人无法理解：都是毛，为什么顶上的头发是直的（自然卷除外），下体的毛却是弯的，还粗细不均呢？

面对这个问题，机智的网友们发挥了自己的脑洞，给出了不少让人会心一笑的回复：

「下面的毛毛永不见天日，缺乏光合作用注定长不长」

「头发无外来压迫，而内裤摩擦让毛变卷曲哇」

「下面缺乏护理呀！给它来个洗剪吹，你看是不是细长直！」

这些作为段子是不错的，作为答案当然都是错的。

那么，下面的毛毛卷曲的原因到底是啥子？

很遗憾，对于这个问题，科学界还没有个统一的定论。

但是，存在两种比较主流的说法。比起上面那些神（dǒu）一（jī）般（líng）的回答，它们或许更具说服力。

说法1：两处毛囊形状不同

头上的毛囊是正圆形，而私处毛囊是呈椭圆形、扁形、肾形。这种横切面非正圆形的毛囊，由于产生的应力不均匀，所以长出来的毛毛也是各种不规则弯曲。

说法2：毛发皮纹状态不同

头发的皮纹基本呈横纹复瓦形，皮纹走行与头发长轴垂直。但是阴毛的皮纹，除了有横纹型，还有斜纹、「V」字型，且程度不同，毛发也便弯曲地很明显。

但两种说法有个共同之处，都指出阴毛卷曲跟遗传有关。

史前人类没有衣物，阴毛就成了女性私处的「保护伞」，要求它必须粗糙厚重，才会更有弹性和更具保护力，以起到保暖、抵挡外来病菌、预防皮疹、缓冲性生活摩擦的作用。

时至今日，虽然现代人已有衣服蔽体，但缓冲大和谐摩擦的作用依旧分明，所以毛发卷曲厚重的体征并没有改变。

总而言之，它只是长期进化的结果，无论曲直，存在即是合理。