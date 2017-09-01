39健康网首页 39问医生 名医在线 就医助手 药品通 疾病百科 资讯 诊疗 药品 减肥 整形 保健
更多
首页 > 资讯 > 推荐图集 > 正文
综合
问医生

即使健康饮食，科学运动，为啥还是有人躲不过“三高”？

新闻文章排行榜
2017-09-2739健康网
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

「为什么我这么注意自我保健了还会得高血压呢？」65岁的李老师在就诊中反复念叨着这句话。

指导专家

上海交通大学附属第六人民医院心内科 杭靖宇 侯晓峰 副主任医师

经过交谈，原来李老师一直从事文字工作，对自己的健康非常关注。

因为她看到父母亲因为患高血压心脏病老年生活质量很差，所以李老师特别注意均衡饮食。

经常吃杂粮、蔬菜，很少吃「红色」（猪、羊肉），每天坚持慢走，身体各项指标都控制在正常范围内，成为她向闺蜜们炫耀的「资本」。

21

但是，2016年体检报告显示其总胆固醇偏高，她马上按照医嘱服用降血脂的药。

一个月前，李老师又发现自己经常犯的偏头痛靠喝咖啡已经无法缓解，到社区卫生院一量血压，居然高达169/90。

开始她以为医生量错了，但是其到医院接受了「24小时动态血压监测」，并在门诊就诊多次测试后，医生诊断李老师患上高血压，必须规范用药。

52岁的王女士因为半夜胸闷、心慌而反复多次到医院挂急诊，经过检查，血压高达180-160/100，医生询问既往史其并无高血压病史，嘱其密切观察并接受心脏CT检查，排除了心脏器质性病变后，明确诊断为高血压。

随着气温的下降，人体内的肾上腺素水平上升使心率加快、血压升高，人体体表血管收缩以减少热量的散发，也会导致血压的升高。

女性在50岁以前患心血管疾病少于男性，而绝经期后的心血管发病率和死亡率明显上升，与男性接近。

这提示女性心血管保护作用得益于女性的雌激素，雌激素不仅可以提高血管弹性、降低血压、增加血中好的胆固醇、降低坏胆固醇，还会使得血管不容易硬化、阻塞。

而在绝经期以后，体内雌激素水平下降，女性心血管系统失去了保护伞，心脏血管缺乏缓冲适应力，所以高血压、冠心病等心血管疾病的发生率就会增加。

流行病学调查显示，绝经后女性化冠心病的发病率约比绝经前上升了4倍。因而，中老年女性，特别要注意预防心血管疾病。

目前高血压的测量手段主要有诊所血压、动态血压和家庭自测血压三种。

中国2010版的高血压指南以诊所血压140/90为高血压标准，主要缺点是可能存在25%左右的「白大衣高血压」现象。

22

何为「白大衣高血压」呢？通俗的讲就是平时血压基本正常，但到医生那里测量每每都是高的，一般与患者见到医生精神紧张相关，其动态血压和家庭测试血压均正常。

据统计，「白大衣高血压」现象后期演变为真正高血压病的机率较高。

白大衣高血压期的患者还不用吃药。动态血压在临床诊断中很有价值，它以白天平均血压135/85为标准，国外有些指南已经将其作为诊断高血压的必要条件。

实际严格意义上的高血压必须是在医疗机构测得数据后确诊。家庭自测血压是随访过程中很好的检测手段，但不能作为诊断标准。

值得提醒的是，女性绝经期一般在45～52岁，步入绝经期后，从未确诊过心血管疾病的女性，容易把不适症状当作更年期的现象，例如胸口闷、心慌、头痛，从而放松了警惕。

而且大多数女性也会认为绝经期之后会有情绪上的烦躁焦虑，反而不会认为是心血管发生了变化。

例如李老师就是非常自信，认为自己不可能会得高血压，其实仔细询问家族史，还是可以提醒医生和患者。

遗传基因毕竟在心血管疾病的发生中占有30%的比例，李老师通过自己的努力已经使得患高血压的年龄延迟至65岁，是值得庆幸的。

在我们的心理疏导下，李老师已经坦然面对自己的「血管衰老」现象，每天早上服用一粒降压药，继续保持原先的生活节奏，经过半个月的治疗，将血压控制在理想范围。

23

高血压虽然已成为常见病、多发病，但不少人仍忽视高血压。特别是高血压患者不是服了药就万事大吉，应该重视并及时了解血压情况，以便增强治疗效果，更好地控制血压。

一般要遵医嘱调整用药和调整用药时间，每天不同时段要监测血压。可在每天的早7～8时和晚上7～8时分别测量1次。

每次测3遍，测量间隔1～2分钟，取平均值作为本次监测的血压值。每次测量后将结果记录下来，复诊时提供医生参考。

血压控制平稳时，可每周测量。在季节突然转冷时，在家应密切注意血压波动，突然升高应及时就医。

高血压

绝经胆固醇

常见症状：头晕 视力障碍

并发症状：视网膜病变 主动脉瓣关闭不全

相关检查：检眼镜检查法 高钠试验

推荐用药：奥美沙坦酯片

奥美沙坦酯片

本品适用于高血压的治疗。[详细]

￥0购药

症状体征 用药治疗 饮食保健 病理病因 检查鉴别 并发病症 预防护理

推荐医院：中国人民解放军总医院预约挂号北京大学第三医院预约挂号

推荐医生：吴永健 主任医师朱文青 主任医师马坚 主任医师

综合
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

保存在桌面 放入收藏夹

资讯频道热点文章

照顾好口腔，关乎你的全身健康

如何预防流感如何预防流感

网友热搜

我来评论

已有0人评论  查看评论

头条资讯

健康ICU 健康有益事 健康新知 新疆界 医药名人堂 品牌放大镜

吃口母乳不容易吃口母乳不容易
外媒：中国医生屌丝外媒：中国医生屌丝
脸色不好是吃出来的脸色不好是吃出来的
我国每天1.2万人患癌我国每天1.2万人患癌
云存储医疗影像普及云存储医疗影像普及
关注39健康网微信 进入39资讯频道

热点关注

热点资讯

精彩推荐 网友都爱看 猜你喜欢

聚焦关注

 24小时健康热播 一周健康热点

专家访谈

阅读全部 精彩专题 保健养生 诊疗用药

健康热图

阅读全部 热门问答
39健康网资讯频道
扫一扫关注39健康网微信

健康资讯

健康新知 疾病要闻 健康ICU 新疆界 医药名人堂 行业峰会 健康有益事 图说健康

诊疗

名医在线 问医生 疾病百科 就医助手 名医专栏 各地医讯 医者仁心 患者招募

药品

药品通 购药指南 五彩药箱 药师专栏 药交会 药企动态 保健品 用药咨询

疾病大全

男科 儿科 肿瘤 肝病 泌尿 口腔 性病 内分泌

妇科 骨科 皮肤 肾病 急救 心血管 糖尿病 耳鼻喉

产科 眼科 肛肠 胃病 消化 过敏 不孕不育 更多科室

大健康导航

男性 女性 育儿 老人 心理 评测 调查 自测

保健 整形 饮食 博客 视频 论坛 专题 公益

减肥 美容 中医 健身 体检 增肥 日历 百科

健康问答 名医专栏 手术库 检查库 食品库 疾病知识 健康总评榜 手机健康网

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 中国优质医疗保健信息与在线健康服务平台　Copyright © 2000-2017　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈