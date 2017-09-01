即使健康饮食，科学运动，为啥还是有人躲不过“三高”？

「为什么我这么注意自我保健了还会得高血压呢？」65岁的李老师在就诊中反复念叨着这句话。

指导专家

上海交通大学附属第六人民医院心内科 杭靖宇 侯晓峰 副主任医师

经过交谈，原来李老师一直从事文字工作，对自己的健康非常关注。

因为她看到父母亲因为患高血压心脏病老年生活质量很差，所以李老师特别注意均衡饮食。

经常吃杂粮、蔬菜，很少吃「红色」（猪、羊肉），每天坚持慢走，身体各项指标都控制在正常范围内，成为她向闺蜜们炫耀的「资本」。

但是，2016年体检报告显示其总胆固醇偏高，她马上按照医嘱服用降血脂的药。

一个月前，李老师又发现自己经常犯的偏头痛靠喝咖啡已经无法缓解，到社区卫生院一量血压，居然高达169/90。

开始她以为医生量错了，但是其到医院接受了「24小时动态血压监测」，并在门诊就诊多次测试后，医生诊断李老师患上高血压，必须规范用药。

52岁的王女士因为半夜胸闷、心慌而反复多次到医院挂急诊，经过检查，血压高达180-160/100，医生询问既往史其并无高血压病史，嘱其密切观察并接受心脏CT检查，排除了心脏器质性病变后，明确诊断为高血压。

随着气温的下降，人体内的肾上腺素水平上升使心率加快、血压升高，人体体表血管收缩以减少热量的散发，也会导致血压的升高。

女性在50岁以前患心血管疾病少于男性，而绝经期后的心血管发病率和死亡率明显上升，与男性接近。

这提示女性心血管保护作用得益于女性的雌激素，雌激素不仅可以提高血管弹性、降低血压、增加血中好的胆固醇、降低坏胆固醇，还会使得血管不容易硬化、阻塞。

而在绝经期以后，体内雌激素水平下降，女性心血管系统失去了保护伞，心脏血管缺乏缓冲适应力，所以高血压、冠心病等心血管疾病的发生率就会增加。

流行病学调查显示，绝经后女性化冠心病的发病率约比绝经前上升了4倍。因而，中老年女性，特别要注意预防心血管疾病。

目前高血压的测量手段主要有诊所血压、动态血压和家庭自测血压三种。

中国2010版的高血压指南以诊所血压140/90为高血压标准，主要缺点是可能存在25%左右的「白大衣高血压」现象。

何为「白大衣高血压」呢？通俗的讲就是平时血压基本正常，但到医生那里测量每每都是高的，一般与患者见到医生精神紧张相关，其动态血压和家庭测试血压均正常。

据统计，「白大衣高血压」现象后期演变为真正高血压病的机率较高。

白大衣高血压期的患者还不用吃药。动态血压在临床诊断中很有价值，它以白天平均血压135/85为标准，国外有些指南已经将其作为诊断高血压的必要条件。

实际严格意义上的高血压必须是在医疗机构测得数据后确诊。家庭自测血压是随访过程中很好的检测手段，但不能作为诊断标准。

值得提醒的是，女性绝经期一般在45～52岁，步入绝经期后，从未确诊过心血管疾病的女性，容易把不适症状当作更年期的现象，例如胸口闷、心慌、头痛，从而放松了警惕。

而且大多数女性也会认为绝经期之后会有情绪上的烦躁焦虑，反而不会认为是心血管发生了变化。

例如李老师就是非常自信，认为自己不可能会得高血压，其实仔细询问家族史，还是可以提醒医生和患者。

遗传基因毕竟在心血管疾病的发生中占有30%的比例，李老师通过自己的努力已经使得患高血压的年龄延迟至65岁，是值得庆幸的。

在我们的心理疏导下，李老师已经坦然面对自己的「血管衰老」现象，每天早上服用一粒降压药，继续保持原先的生活节奏，经过半个月的治疗，将血压控制在理想范围。

高血压虽然已成为常见病、多发病，但不少人仍忽视高血压。特别是高血压患者不是服了药就万事大吉，应该重视并及时了解血压情况，以便增强治疗效果，更好地控制血压。

一般要遵医嘱调整用药和调整用药时间，每天不同时段要监测血压。可在每天的早7～8时和晚上7～8时分别测量1次。

每次测3遍，测量间隔1～2分钟，取平均值作为本次监测的血压值。每次测量后将结果记录下来，复诊时提供医生参考。

血压控制平稳时，可每周测量。在季节突然转冷时，在家应密切注意血压波动，突然升高应及时就医。