孕期高血压危害大！有3个症状要当心

核心提示：在孕期里，一些女性会患上高血压，准妈妈在怀孕期间抵抗力较弱，天气骤冷，再加上情绪不稳定等等因素都会导致血压过大。大家想必也有所了解，血压超过140／90 mmHg即为高血压，高血压对准妈妈和胎儿的危害大，孕期有这些症状要注意！

在孕期里，一些女性会患上高血压，准妈妈在怀孕期间抵抗力较弱，天气骤冷，再加上情绪不稳定等等因素都会导致血压过大。大家想必也有所了解，血压超过140/90 mmHg即为高血压，高血压对准妈妈和胎儿的危害大，孕期有这些症状要注意！

高血压的危害有会导致全身各器官的血流灌注减少，如心、脑、肝、肾，包括子宫和胎盘的供血都有可能受其影响，对准妈妈和胎儿的安全构成威胁。冬季是妊娠高血压高发的一个季节，建议有高血压的准妈妈在冬季要密切关注血压的波动情况。

高血压的3个常见症状表现

1.肢体麻木

肢体麻木是高血压的一个症状表现，一般主要是手指和脚趾的麻木，同时还可能伴随着皮肤有蚂蚁爬过之感，部分患者还有颈部和背部的肌肉紧张和酸痛。





2.头晕

高血压患者出现头晕，可能是一过性的，主要发现在突然下蹲或是起立的时候；也有连续性的头晕，患者头部有持续性沉闷不舒服的感觉，严重时妨碍思考，甚至影响工作，对周围的食物也不感兴趣，如果出现高血压危象时，还会有和内耳眩晕症相类似的症状出现。

3.全身症状

患者还可能会有全身症状表现，例如头晕头痛，情绪易激动，或是注意力不集中，一些患者还伴有颈部的板滞。

总体上来说，妊娠高血压很危险，患者应该听从专业医生的建议，评估自身健康状态，合理合适地进行相关调整。

缓解高血压试试3种食物



除此之外，可以给到大家一些小帮助的是，在预防、缓解高血压上面可试试这3种食物。





1.芹菜。芹菜胡萝卜素、维生素c、烟酸、甘露醇以及粗纤维素等含量丰富，还有镇静降压、醒脑利尿、清热凉血等功效。妊娠高血压、妊娠水肿，可以常吃些芹菜。

2.鱼肉。鱼肉中含有丰富的优质蛋白质和脂肪，还有不饱和脂肪酸。不饱和脂肪酸有抗氧化的作用，能减低血中的胆固醇和甘油三酷，抑制血小板凝集，进而阻止全身小动脉硬化及血栓的形成。所以，鱼是不错的选择。而且，鱼油能改善血管壁脂质沉积，对防治妊娠高血压也有一定帮助。

3.鸭肉。鸭肉性平不热，富含多种营养素，如蛋白质、脂肪、铁、钾、糖等，鸭肉脂肪高但不腻，可祛病健身。研究发现，鸭肉中脂肪和猪油、黄油不同，它的化学成分更接近于橄榄油，能降低胆固醇，对防治高血压有益处。