嘘嘘泡沫很多当心肾衰！出现8个症状可能是肾出问题了

27岁的王华最近突然出现血压高、头晕的症状，到医院神经科做了脑部CT没发现任何问题，转诊到肾内科后的诊断结果相当吓人：尿毒症，慢性肾衰竭。

这诊断让王华傻了眼，自己的身体明明很好，只是近期才突然头晕，怎么就变成尿毒症了呢？难道如此严重的病情没有任何征兆吗？

指导专家

天津市泰达医院肾内科主任 李青 教授

尿毒症不是一种疾病，而是所有慢性肾脏病的晚期状态。

从发生肾脏病到尿毒症一般都有一个漫长的过程，即使部分患者肾病发展很快，也有一定的病程，期间总会出现一些症状。

具体到王华个人病例上，一般原发性高血压大多数40岁之后才发病，40岁前高血压必须考虑是否因其它疾病引起。

其中包括围绕肾脏、肾上腺、肾血管等进行检查，排除肾脏因素。

他半月前就有反复恶心、头晕现象，这些都是尿毒症的症状，但由于他忽视了所有的疾病信号，也失去早期治疗的机会。

肾病这些症状一定不能忽视

当出现这些症状时，就一定留意是不是肾脏出现问题了！

小便泡沫特多

一旦肾脏受损，血液中的蛋白质就会漏到尿中形成蛋白尿。因此，蛋白尿是慢性肾脏病早期最为确定的证据。

市民可用肉眼观察小便后是否泡沫增多、经久不散，存在则小心蛋白尿。一旦怀疑，可到医院进行尿常规检查，几乎所有的肾脏病都会出现尿蛋白阳性。

尿中有血

如果发现尿中有血，呈现鲜红色、酱油色或者洗肉水样，肉眼就能发现，我们称之为肉眼血尿。

但多数情况属于镜下血尿，需用尿液离心后沉渣做显微镜检查，红细胞数每高倍视野≥3个即可诊断，许多肾脏病患者都有血尿的出现。

高血压

绝大部分肾脏病患者，以及几乎所有的尿毒症患者，都会有高血压的表现。

主要是因为肾脏缺血或者受损后会分泌一种物质叫做肾素，后者通过一系列的病理生理过程可引起高血压反应。

脸部及下肢水肿

严重的肾脏病患者会出现水肿的现象。

下肢水肿是由于丢失蛋白太多引起的低蛋白血症引起，而眼脸及面部的水肿则是钠水潴留引起。

血肌酐升高

在健康体检时，如果发现血肌酐升高，则要高度重视肾脏问题。

因为肾功能受损后，肌酐等代谢废物会出现蓄积，血肌酐升高，同时尿素氮、尿酸、血钾等也升高。

贫血

肾功能损害到一定等程度后，肾脏分泌的促红素分泌不足，就会出现贫血。

急性肾衰竭不会出现贫血，贫血是慢性肾功能衰竭的标志。一般来说，贫血的严重程度与肾衰的严重程度相一致。

骨质疏松

肾衰后，肾脏不能活化皮肤经紫外线照射后产生的维生素D，活性维生素D缺乏。

主要表现严重的骨质疏松，病理性骨折（很小的外力就引起骨折），还会表现高磷血症和转移性钙化（血管钙化）等。

其他症状

代谢废物刺激胃肠道粘膜导致恶心、呕吐等胃肠道症状；皮肤代谢障碍还会出现皮肤干燥、脱屑等。