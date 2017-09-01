除了酒之外，还有两样东西会喝出心脏病

小九的一个女同事抱怨说，男票太不解风情，遇事除了说多喝水就没其他的了，让她很伤心。

中南大学湘雅医院告诉女生们，提醒多喝水实属走心的行为，如果让你多喝下面这些饮料，才是真正「伤心」的事。

心脏病与哪些饮料有关？

第一种：酒

如果是在适度饮酒的基础上，自然，酒不会对身体产生什么具体坏处，也与心脏病挂不上钩。

然而，也有不少人不懂适度，反而酗酒成性，令酒的伤害成倍增加。

经常喝酒的人，患酒精性心肌病的概率会大大增加。湘雅医院就经常接到因应酬喝高度酒喝出酒精性心肌病的病患。

酒精性心肌病，多发生于30~55岁的男性，有10年以上嗜酒史的人更高危。

临床表现主要为心功能不全、心律失常。如及时戒酒，或可自行痊愈。

人们总以为酒伤肝，烟伤肺，其实酒对心脏的损害亦不小。长期、大量饮酒，酒精及其代谢物会直接毒害心肌。

早期可能只是让心脏扩大，如不重视问题，随后会逐渐出现房颤、心律失常，到晚期，更可能出现充血性心力衰竭。

酒精还会消耗人体内的维生素B1。缺乏此元素，人体可能出现低镁血症、低钾血症等，让心肌更容易遭受病毒侵犯。

所以，心脏不好的人少饮酒，实在想喝，可以喝一点低度的葡萄酒。而已经出现房颤、心律失常、心衰现象的人，应完全戒酒。

第二种：碳酸饮料

碳酸饮料，因为酸甜可口，受到许多人的喜爱。

但同时，许多研究指出，碳酸饮料会对身体健康造成多方面的危害。比如，损伤牙齿，造成龋齿；增加糖分摄入，引致肥胖；刺激胃黏膜，降低食欲。

还有更关键的一个问题，碳酸饮料会增加心脏疾病的风险。

这是因为碳酸饮料中的糖分很高，喝一瓶下肚，身体处于高糖状态，会增加胃肠道、血液、血管、肾脏的负担，并导致心脏负荷加大。

会让身体变肥胖的饮料，都不是好饮料。因为身体脂肪过多，容易产生动脉硬化症。

有数据显示，爱喝碳酸饮料的人，患早起冠状动脉疾病的危险，会比不经常喝的人高27%。就问你怕不怕？

第三种：功能饮料

功能饮料，人们一般喜欢在运动前后喝，认为这样可以补充能量。这就是全部了吗？非也！

美国科学家研究发现，一个不爱喝咖啡的健康年轻人，喝了功能饮料后，只是安静地坐着，血压都会显著升高。

这是因为功能饮料中的糖分和咖啡因过度刺激神经系统所致。因此，饮用功能饮料可能增加心脏病的发生概率。

建议普通的青少年，如非炎热、潮湿的天气或者体育运动强度非常剧烈，最好别喝运动饮料。

而已经存在心脏问题的青少年，能不能饮用功能饮料，最好先咨询心脏病专科医生。

更为重要的，不要将功能饮料与酒精、药物一起喝，避免发生不良反应而伤了身体。

指导专家：中南大学湘雅医院心血管内科主任医师马琦琳教授

参考资料：中南大学湘雅医院 - 心脏病，可能是喝出来的