下身瘙痒该挠不该挠？3个方法止痒不尴尬

看到这个题目，许多「司机」会联想到传说中2017年最佳微型小说一等奖得主《相约》——
男：性会。
女：久痒！
但今天的主题是绝对的严肃科普，解决许多人肯定遇到过的尴尬情形：挠也不是、不挠也不是的「下体瘙痒」问题。
下体瘙痒是什么原因？
「那里」瘙痒，引起的原因都比较复杂，具体可以分为3类。
一类：妇科疾病
首先，女士下体瘙痒，最可能是由妇科疾病引起。比如阴道炎。
阴道炎，是女性下体瘙痒的罪魁祸首。
正常生理状态下，女性阴道足以防御外界微生物的侵袭，但如果它遭受破坏，病原菌就会侵入，继而导致阴道炎症。
阴道炎，又可分为3种。
· 霉菌性阴道炎
也叫念珠菌阴道炎，是由念珠菌引起的一种常见多发的阴道炎症。白色念珠菌是一种条件致病菌，常会在人体局部免疫能力低的时候趁虚而入，引发炎症。
主要症状：白带增多且呈豆腐渣样，外阴、阴道奇痒无比。
· 滴虫性阴道炎
这是由毛滴虫引起的炎症，具有传染性，主要通过性交传播引起。
主要症状：白带增多且呈黄白色，偶尔是黄绿色，有腥臭味，不仅外阴瘙痒，还伴有腰酸、尿频、下腹隐痛的症状。
· 细菌性阴道炎
阴道里有个微生态系统，里边居住着很多种细菌，一般来说，它们之间相安无事。
有很多因素会导致菌群失调，比如坐了脏的马桶、用了低质量纸巾、经常用洗护产品等，各种细菌混合感染就易引起炎症。
主要症状：白带有鱼腥臭味，外因瘙痒灼热。
二类：局部疾病
除了妇科疾病，某些非妇科疾病的其他疾病也可能引起私处瘙痒。比如：
1、阴虱病
阴虱，是一种寄生虫，常在阴毛和肛门周围体毛上出现。它会叮咬附近皮肤，引起瘙痒或湿疹现象。
虽然女性多见，但它会通过性接触传播给异性，所以一般是夫妇共患。
2、尖锐湿疣
尖锐湿疣是一种性传播疾病，它的平均潜伏期为3个月，女性多见于阴道壁、宫颈口，偶见于外阴部。
初期是细小淡红色丘疹，然后慢慢变大变多，有局部痒痛感，会糜烂渗液发出恶臭，抓挠可引起继发感染。
3、外阴部皮肤病
比如硬化性苔藓、扁平苔藓、外阴白斑等。
其中外阴白斑不仅会引起外阴瘙痒，还会有外阴营养不良、皮肤萎缩的症状。如果合并有阴道炎，则会有局部烧灼刺痛感。
其确切病因不明，但医生们猜测可能跟基因、自身免疫、性激素缺乏等因素相关。
4、过敏
有些女性的身体天生「敏感」，承受不了很多洗护产品或药物，因此使用过程中就可能造成过敏，引发局部瘙痒现象。
甚至可能只是由于穿了易过敏的裤子。
三类：全身性疾病
1、糖尿病
糖尿病的并发症很多，下身瘙痒是一种。
很多女性糖友，特别是老年人，都以外阴瘙痒为首发症状，且夜间越发严重。
由于羞于求医，结果通常使糖尿病病情加重。
糖尿病致使外阴瘙痒，是因为血糖的变化会引起血浆和组织渗透压的变化，并刺激神经末梢，令其兴奋，产生瘙痒感觉。
2、肝胆疾病
瘙痒是各种胆汁淤积和肝胆疾病常见的症状。
患肝胆疾病，容易长出黄疸，导致血液内胆红质增高，皮肤受胆盐刺激可能发生外阴瘙痒症状。
下体瘙痒怎么办？
遇到下体瘙痒的情况，一抓二挠三洗护四涂抹是不建议的。
首先，在公众场合抓挠下体不雅观。并且容易抓破皮肤，引发感染。或者手上的细菌跑到下体，加剧炎症。
其次，女性难言之隐不能一洗了之。事实上，洗洗更健康这句话没毛病，但前提是你用得是干净的清水洗，而不是用洗护产品。
再者，阴道是比较敏感而脆弱的部位，涂抹药膏需谨慎再谨慎。未经医生许可而擅自涂药，患病或加剧疾病的风险很大。
解决下体瘙痒问题，真正有效的有3个办法：
1、保证下体的卫生。勤洗澡勤换衣服，穿舒服、不易过敏的棉内裤以及宽松些的外裤，外出如厕尽量选择蹲厕，用自备的高质量纸巾等等。
2、暂时停止性生活。很多疾病都是因传播感染而引起，停止性生活可以对病情可以起到一定的延缓作用。
3、及时去医院就诊。下体瘙痒几乎可以确定是有疾病，那具体是什么，这个得交给正规医院的医生去诊断，你谨遵医嘱，配合治疗就好。
杜甫死因或是糖尿病并发的酮症酸中毒或心、脑血管病…… [详细]
研究表明，长期坐姿不良会导致腰肌劳损发病率增加…… [详细]
保护肝脏健康，远离脂肪肝…… [详细]
皮肤传染病不要自行用药，脓包疮莫当成“痱子”…… [详细]