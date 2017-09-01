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下身瘙痒该挠不该挠？3个方法止痒不尴尬

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2017-09-2539健康网
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看到这个题目，许多「司机」会联想到传说中2017年最佳微型小说一等奖得主《相约》——

男：性会。

女：久痒！

但今天的主题是绝对的严肃科普，解决许多人肯定遇到过的尴尬情形：挠也不是、不挠也不是的「下体瘙痒」问题。

下体瘙痒是什么原因？

「那里」瘙痒，引起的原因都比较复杂，具体可以分为3类。

一类：妇科疾病

首先，女士下体瘙痒，最可能是由妇科疾病引起。比如阴道炎。

阴道炎，是女性下体瘙痒的罪魁祸首。

正常生理状态下，女性阴道足以防御外界微生物的侵袭，但如果它遭受破坏，病原菌就会侵入，继而导致阴道炎症。

阴道炎，又可分为3种。

· 霉菌性阴道炎

也叫念珠菌阴道炎，是由念珠菌引起的一种常见多发的阴道炎症。白色念珠菌是一种条件致病菌，常会在人体局部免疫能力低的时候趁虚而入，引发炎症。

主要症状：白带增多且呈豆腐渣样，外阴、阴道奇痒无比。

· 滴虫性阴道炎

这是由毛滴虫引起的炎症，具有传染性，主要通过性交传播引起。

主要症状：白带增多且呈黄白色，偶尔是黄绿色，有腥臭味，不仅外阴瘙痒，还伴有腰酸、尿频、下腹隐痛的症状。

· 细菌性阴道炎

阴道里有个微生态系统，里边居住着很多种细菌，一般来说，它们之间相安无事。

有很多因素会导致菌群失调，比如坐了脏的马桶、用了低质量纸巾、经常用洗护产品等，各种细菌混合感染就易引起炎症。

主要症状：白带有鱼腥臭味，外因瘙痒灼热。

二类：局部疾病

除了妇科疾病，某些非妇科疾病的其他疾病也可能引起私处瘙痒。比如：

1、阴虱病

阴虱，是一种寄生虫，常在阴毛和肛门周围体毛上出现。它会叮咬附近皮肤，引起瘙痒或湿疹现象。

虽然女性多见，但它会通过性接触传播给异性，所以一般是夫妇共患。

2、尖锐湿疣

尖锐湿疣是一种性传播疾病，它的平均潜伏期为3个月，女性多见于阴道壁、宫颈口，偶见于外阴部。

初期是细小淡红色丘疹，然后慢慢变大变多，有局部痒痛感，会糜烂渗液发出恶臭，抓挠可引起继发感染。

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3、外阴部皮肤病

比如硬化性苔藓、扁平苔藓、外阴白斑等。

其中外阴白斑不仅会引起外阴瘙痒，还会有外阴营养不良、皮肤萎缩的症状。如果合并有阴道炎，则会有局部烧灼刺痛感。

其确切病因不明，但医生们猜测可能跟基因、自身免疫、性激素缺乏等因素相关。

4、过敏

有些女性的身体天生「敏感」，承受不了很多洗护产品或药物，因此使用过程中就可能造成过敏，引发局部瘙痒现象。

甚至可能只是由于穿了易过敏的裤子。

三类：全身性疾病

1、糖尿病

糖尿病的并发症很多，下身瘙痒是一种。

很多女性糖友，特别是老年人，都以外阴瘙痒为首发症状，且夜间越发严重。

由于羞于求医，结果通常使糖尿病病情加重。

糖尿病致使外阴瘙痒，是因为血糖的变化会引起血浆和组织渗透压的变化，并刺激神经末梢，令其兴奋，产生瘙痒感觉。

2、肝胆疾病

瘙痒是各种胆汁淤积和肝胆疾病常见的症状。

患肝胆疾病，容易长出黄疸，导致血液内胆红质增高，皮肤受胆盐刺激可能发生外阴瘙痒症状。

下体瘙痒怎么办？

遇到下体瘙痒的情况，一抓二挠三洗护四涂抹是不建议的。

首先，在公众场合抓挠下体不雅观。并且容易抓破皮肤，引发感染。或者手上的细菌跑到下体，加剧炎症。

其次，女性难言之隐不能一洗了之。事实上，洗洗更健康这句话没毛病，但前提是你用得是干净的清水洗，而不是用洗护产品。

再者，阴道是比较敏感而脆弱的部位，涂抹药膏需谨慎再谨慎。未经医生许可而擅自涂药，患病或加剧疾病的风险很大。

解决下体瘙痒问题，真正有效的有3个办法：

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1、保证下体的卫生。勤洗澡勤换衣服，穿舒服、不易过敏的棉内裤以及宽松些的外裤，外出如厕尽量选择蹲厕，用自备的高质量纸巾等等。

2、暂时停止性生活。很多疾病都是因传播感染而引起，停止性生活可以对病情可以起到一定的延缓作用。

3、及时去医院就诊。下体瘙痒几乎可以确定是有疾病，那具体是什么，这个得交给正规医院的医生去诊断，你谨遵医嘱，配合治疗就好。

外阴瘙痒

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常见症状：瘙痒 剧痒

并发症状：真菌性尿路感染

相关检查：白带常规检查

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