站得多走得多的人最易患这种病，腿上有红血丝要特别留意

Coco是名白领丽人，近两个月她发现腿上出现了一些红血丝，而且快下班时总觉得腿特沉。因为这个原因，夏天都过了，她还没怎么穿短裙，有点焦虑。

指导专家

南方医科大学第三附属医院介入血管外科主任 周忠信 副主任医师

1、腿部出现红色血丝可能是下肢浅静脉曲张

Coco这是得了什么病？其实就是特别早期的下肢浅静脉曲张。

静脉曲张不是应该会有一条条青筋暴起，像蚯蚓一样，严重的可能会扭曲成团的模样吗？

事实上，并不是所有静脉曲张都会严重到如上所描述。

下肢浅静脉曲张的典型症状是静脉的迂曲、扩张、扭曲或成团，不同病情表现程度不同，同时可能还会伴有腿部肿胀，腿部酸胀、疼痛或沉重感，腿部皮肤改变等症状。

根据曲张程度，可以分为以下几级：

C0：没有发现血管扩张，但有腿部沉重感等；

C1：出现毛细血管扩张或蜘蛛样扩张；

C2：静脉曲张，血管瓣膜破坏或伴有腿部肿胀；

C3：静脉曲张明显，严重影响美观，出现水肿但没有出现皮肤改变；

C4：除静脉曲张外，同时出现瘙痒，皮疹、色素沉着等皮肤问题但没有溃烂；

C5：皮肤改变，愈合的溃疡；

C6：皮肤改变，活动性溃疡。

如不加干预，C4极易发展到C5或C6，而C5和C6之间会不断反复。

下肢浅静脉曲张最容易忽略的是早期阶段，外表并不特别明显，毛细血管血管直径在1㎜以下，扩张表现可能就是皮肤上出现红色的细丝或线。

蜘蛛样网状静脉曲张一般呈蓝色，直径在1㎜到3㎜之间。在这一阶段的患者，多部分并没有疼痛感，很多人会以为是皮肤问题。

2、站得多走得多生得多风险大

过度站立和行走是下肢浅静脉曲张的直接诱因。

因此，厨师、理发师、教师、护士、售货员、地质工作者等需要长期站立或长期走路的职业人员是下肢浅静脉曲张的高风险人群。

除了站得多走得多，「生得多」也是原因之一。

下肢浅静脉曲张女性患者比男性多，这有多重原因。

一是女性皮肤相对薄，更容易发生浅静脉曲张；

二是性别角色的不同，静脉曲张高风险的职业，女性从业者更多；

三是女性激素水平的影响，尤其在孕期，高水平的孕激素会令血管平滑肌扩张，增大的子宫卡压血液回流。

「生育越多，风险越大」。

不管是预防还是治疗，改变生活方式都是第一位的。

不要久坐，不要久站，不要长期行走。这「三不」是最基础的。

对于已经出现静脉曲张的患者，建议多抬抬腿，晚上睡觉时最好是能将床尾的床垫抬高，这样可以保证睡觉时全程脚高头低了；

压力袜也是阻止病情进展的有效手段。但患者一定要在医生指导购买和穿戴。

医用压力袜的号码大小、压力大小乃至该买长筒还是中筒还是短筒，都是需要根据个人病情来选择的，选得不对可能不仅无益还可能有害。

因此，医生的专业意见非常必要，切勿盲目购买。

对于已经发生静脉曲张的孕妈妈，建议在孕期穿上压力袜，为了预防出现血栓，「坐月子」也最好能变成「走月子」——在体力和条件允许下，在房间或客厅多下地散散步，而不要一味的卧床休息。

大部分下肢浅静脉曲张的患者都是等到「忍无可忍」时才就医，这时候往往只能手术。

事实上，并非每位患者最终都需要动手术，也并不是越早手术越好。下肢浅静脉曲张的治疗效果往往与职业和年龄相关。如果不能改善生活方式，即使手术也不能完全解决问题。

3、早期静脉曲张激光10秒即治

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改善生活方式和适当使用压力袜可以控制下肢浅静脉曲张进展，但并不能够让已经发生的静脉曲张逆转。如果对美观或生活质量有更高的要求，可以寻求医学手段的帮助。

对于直径3㎜以下的早期下肢浅静脉曲张，常用的治疗手段是硬化剂注射。但是硬化剂有一定的副作用，比如可能会出现局部皮肤的色素沉着，可能会有较强烈的疼痛感等。

对于这样的毛细血管扩张或毛细血管蜘蛛样扩张，周忠信主任引进了一种更加无创的办法——veincare激光。

「对很多人来说，这种程度的静脉曲张只是影响美观，创伤大的传统的治疗方法可以说是高射炮打蚊子。现在，这种低强度深度设定的激光解决这一问题。」周忠信主任介绍说。

「将激光透过表皮尽可能地作用到血管床上，患者病情即可迅速得到改善，1㎝左右长度的血管可能只需要10秒。这种方法没有创伤，疼痛感也非常轻微，仅仅需要激光前或激光后略施麻醉药即可。」

而对于病情较重适宜手术的患者，周忠信主任也表示「不用太害怕」。

随着技术的进展，传统的大隐静脉抽剥术已较少实施，绝大部分的病情都可以激光光纤闭合或射频闭合微波闭合等微创手术解决，即使需要抽剥，也是点式抽剥，伤口也仅半个指甲盖大小。

一般手术后半天即需下地，术后24～48小时即可出院。

不管哪种治疗手段，解决的只能是当下的问题。「改变易致病的生活方式仍然是最重要的。」周忠信主任再次强调。（通讯员：陈晓霖）