想留一头及腰长发，这么做能令头发长得快

关于头发，一种流传的说法是：经常修剪发尾，能让头发长得更快。

发型师肯定希望这是真的，这意味着你越去剪头发，头发长得越快，那就越要多上发型屋……

这么看来，发型师是世界上最有前途的行业，小九打算马上放弃科普，去为大家剪发！

但先等等，转行前还得弄明白：剪掉分叉头发长得更快，究竟是不是真的。

剪掉分叉头发长得更快？

很遗憾，剪掉分叉，头发并不会长得更快……

不管你剪不剪分叉的头发，也不管你剪头发多么勤快，都不会令头发长得更快。

因为头发是从毛囊往外生长，剪个发尾，根本不会对毛囊造成什么影响。

有的姑娘会觉得修剪头发之后，头发长得更快了，这其实是你的错觉。分叉的头发也是头发的一部分，它被剪掉，当下来看头发是变短了。

从长远来看，定期修剪分叉受损的头发，能改善发质，避免头发断裂、脱落的问题，让整体发质更健康。

但剪分叉的头发，只能维持其本有长度，还是不会影响头发的生长速度。

如何让头发长得更快？

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平均来说，头发的增长速度大概是一个月长1.25cm左右。

但是，因为每个人的新陈代谢、营养状况和身体状况不一样，所以头发的具体生长速度，又存在个体差异。

有的妹子常剪头发，是因为她本身头发长得快，与剪发次数无关。想让头发长得更快，经常剪头不是最佳措施。

真正有效的办法，其实是这些：

1、清洁

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需经常清洁头发，以防油脂过多堵塞毛孔，影响头发的正常生长。

2、营养

往往营养充足的姑娘，头发是乌黑发亮，而瘦弱的姑娘，头发则干枯发黄。想让头发长快，就需多补充蛋白质，常吃鱼、虾、蛋、奶等食物。

3、睡眠

规律作息，并避免焦虑、烦躁情绪，让内分泌保持正常状态。

4、梳头

梳头发一定要轻柔，绑头发也宜松不宜紧。绑头发太紧、梳头发太用力，会让头发更容易脱落。

做好这些，长发飘飘不是梦哦。