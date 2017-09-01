一张图告诉你用什么方法减肥！实在减不动应该怎么做？

减肥是个永不冷场的话题，许多人减肥只是为了追求更好的身材，然而，对于很多真正的「胖友」，减肥不仅仅是为了美，而是为了救命。

世卫组织曾发出警告，指出超重和肥胖是全球引起死亡的第五大风险，全球每年「胖死」的人至少280万。

暨南大学附属第一医院（广州华侨医院）副院长、广州国际肥胖与代谢病外科中心主任王存川提醒胖友们，当你意识到自己的体重在上升时，最好及时到正规医院的去找医生。

让专业的医生一起分析肥胖的原因从而对症处理，让体重及时控制，如果体重确实达到肥胖的诊断标准了，请听从医生建议，不要盲目减肥。

指导专家

暨南大学附属第一医院 王存川 副院长

广州国际肥胖与代谢病外科中心主任

中国跃居第一肥胖大国

数天前，杭州一位350斤的胖友突发疾病，叫来120却无法抬动该胖友，后来消防员帮助后才能从5楼抬下来送到医院，但已经回天乏术，抢救无效死亡。

这样的事件并不是孤例，广州华侨医院减重中心就曾有预约手术的胖友还没来得及手术就因为并发症死在家里，需要手术的胖友们基本上都已经严重危及到身体健康甚至生命。

肥胖是很多人都可能忽视的疾病，大部分人都觉得胖不过是不太美观而已。

肥胖的危害是显而易见的，超重和肥胖已经成为全球死亡率和慢性病病发率持续增高的重要因素之一，并且大大提高了成年人心血管疾病和癌症的风险。

过去，我们亦见到、听到过因为肥胖而死亡的胖友，其中包括亚洲举重冠军才力；体重高达600斤的孙亮……

由BBC拍摄的纪录片《解剖肥胖》曾引起巨大轰动。

片中两个医生解剖了一具过度肥胖的女性尸体，60岁，体重107公斤，肚皮脂肪层有5公分，心脏变成软塌塌一块肉，肺部出现肺水肿症状，让人不寒而栗。

近年来，世卫组织曾发出警告，指出超重和肥胖是全球引起死亡的第五大风险，全球每年「胖死」的人至少280万。

在固有的认知里，发达国家里胖子似乎更多。王存川表示，事实上，全球62%的肥胖人口集中在发展中国家，并且发展中国家超重和肥胖增长率持续增加。

2017年的数据显示，我国已经成为第一肥胖大国。

2017年1月，英国著名医学杂志《柳叶刀》对全球1920万成年人做了个历时40年的健康调查，结果显示在全球肥胖人口升至6.41亿的时候，中国已经超越美国，成为全球肥胖人口最多的国家。

现在我们已经拥有接近9000万的肥胖人口，其中4320万个男胖友和4640万个女胖友，这些肥胖人群中又有430万个重度肥胖的男性胖友，以及760万个重度肥胖的女性胖友。

管不住嘴，是肥胖的最主因

为什么我国的胖子突然就变得那么多了？

四十多年前，中国还是一个没有胖子的国家，新中国成立以来，大部分记忆都与饥饿有关。

而如今中国人已经没有了以前的巨大劳动量和体能消耗，但食物的诱惑又是相当的巨大，生活习惯又相当的不好。

看看下面这9个恶习你有几个？

1、长期不吃早餐，进食不规律，很多胖友都是过着「睡到自然醒」的状态；

2、吃饭速度过快，我们大部分胖友的进餐时间为5分钟，而正常进餐时间应该是15-30分钟；

3、经常吃过多高热量的零食，比如薯片、可乐、甜筒巧克力基本是旁友们热捧的零食；

4、边看电视边吃零食，或者是边玩手机边吃零食，也是大部分胖友喜欢的习惯；

5、经常吃西式快餐；

6、久坐少动、宅家，胖友们最喜欢「送货上门」、 「让您足不出户，就可以……」的服务模式；

7、饮食过多、暴吃暴饮；

8、饮食结构不合理；

9、熬夜，睡眠过少。

以上诸多的不良习惯，都是导致中国成为肥胖第一的重要原因。

除了遗传基因疾病、内分泌疾病导致的肥胖或由于某些药物的使用而继发的肥胖，绝大部分的肥胖都与生活习惯有关。

但是，并非所有的「管不住嘴」都是习惯不好，有极少一部分的胖友尤其是小胖友，是因为先天性的染色体问题。

这被称为小胖威利综合征，医学上名为普瑞德-威利氏症候群(Prader-Willi Syndrome)，是一种基因遗传疾病，小胖威利的患者天生就食欲旺盛且没有饱腹感。

因此，他们极容易因为过度饮食导致过度肥胖，进而出现阻塞性呼吸、血糖过高及心脏方面问题甚至猝死。全国闻名的「超级小胖」徐周磊就是一名小胖威利患者。

手术并不能治疗小胖威利。但是当肥胖已经威胁到这些超级小胖们的生长发育或生命，手术可以让他们体重不至于过快的增长并改善他们的代谢。

一图告诉你用什么方法减肥

对于符合减重手术指征的肥胖者，外科手术是目前减重和控制代谢最成功、疗效最持久的方法。随着对减重手术认知的增加，很多胖友希望通过这种方式与肉肉彻底告别。

手术应是最后一道防线，不达到手术指征而盲目选择手术，是对自己不负责任的做法。

当你意识到自己的体重在上升时，一定要及时到正规医院的去找医生，让专业的医生一起分析肥胖的原因从而对症处理，让体重及时控制。

如果体重确实达到肥胖的诊断标准了，请听从医生建议，不要盲目减肥。