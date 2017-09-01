39健康网首页 39问医生 名医在线 就医助手 药品通 疾病百科 资讯 诊疗 药品 减肥 整形 保健
更多
首页 > 资讯 > 推荐图集 > 正文
综合
问医生

在浴缸泳池泡完水，手指和脚趾头为啥会变皱巴巴的

新闻文章排行榜
2017-09-2339健康网
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

人们形容皮肤好，都说「肌肤水嫩水嫩的」，这是不是说明水分充足皮肤就更好？

小九为了美肤，把手放进水池里泡了5分钟，结果双手的肌肤果然变得...皱巴巴的了……

31

手指泡水变皱的现象非常常见，尤其经常往游泳池和浴缸跑的人，在水里呆的时间久点，手脚都会变得皱巴巴，难看又难受。

那么，手指泡水后为啥会变皱？

关于这个问题，目前有3种说法：

皮肤发胀不均

部分人认为，人身体内的液体浓度，比自来水这种淡水浓度高，手指头在淡水里浸泡一段时间，水分进入皮肤表皮细胞，细胞便会发胀变形。

入海会让手指皮肤变形，是因为海水比人身体内液体浓度高，水分从身体表皮细胞流出，细胞因为收缩而变形。细胞收缩或发胀不均，都会导致手指头/脚趾头出现皱皮。

32

水破坏了皮肤上的油脂

同其他身体部位一样，手指上的皮肤，也布满了薄薄的油脂层。这层油脂可防止皮肤吸收外界的水。但身体在温水、热水中浸泡半小时左右，油脂就会被去除，皮肤开始吸水。

咱们的皮肤主要由表皮、真皮和皮下组织构成。不受结缔组织「紧绑」的表皮吸水之后会变肿，凸起。被结缔组织「紧绑」着的相对呈凹陷状。

凹凸不平，从外观看起来，就像皱纹一样。且因为手掌、脚趾部分是全身表皮层最厚的部位，皱纹现象特别明显。其他皮肤也有这种效应，只是不明显，不易被察觉。

为了提高在水下环境的抓握能力

曾有研究人员指出，手指浸水后变皱，是人类进化的选择，只为了增强我们在水下环境对物体的抓握能力。对此，还有一个相关实验——

发表在《生物学通讯》上的一项研究，参试者分别用干燥的手，和在温水中浸泡了半小时的手，去抓潮湿的石块。结果发现，浸泡过温水的手更容易抓到潮湿的大理石块。

33

即是说明，在潮湿环境下，泡过水变皱的手指，抓握力会更大一些。但是，同时手指因为起皱会降低灵敏度，也意味着受伤的概率会高一些。

综合
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

保存在桌面 放入收藏夹

资讯频道热点文章

照顾好口腔，关乎你的全身健康

如何预防流感如何预防流感

网友热搜

我来评论

已有0人评论  查看评论

头条资讯

健康ICU 健康有益事 健康新知 新疆界 医药名人堂 品牌放大镜

吃口母乳不容易吃口母乳不容易
外媒：中国医生屌丝外媒：中国医生屌丝
脸色不好是吃出来的脸色不好是吃出来的
我国每天1.2万人患癌我国每天1.2万人患癌
云存储医疗影像普及云存储医疗影像普及
关注39健康网微信 进入39资讯频道

热点关注

热点资讯

精彩推荐 网友都爱看 猜你喜欢

聚焦关注

 24小时健康热播 一周健康热点

专家访谈

阅读全部 精彩专题 保健养生 诊疗用药

健康热图

阅读全部 热门问答
39健康网资讯频道
扫一扫关注39健康网微信

健康资讯

健康新知 疾病要闻 健康ICU 新疆界 医药名人堂 行业峰会 健康有益事 图说健康

诊疗

名医在线 问医生 疾病百科 就医助手 名医专栏 各地医讯 医者仁心 患者招募

药品

药品通 购药指南 五彩药箱 药师专栏 药交会 药企动态 保健品 用药咨询

疾病大全

男科 儿科 肿瘤 肝病 泌尿 口腔 性病 内分泌

妇科 骨科 皮肤 肾病 急救 心血管 糖尿病 耳鼻喉

产科 眼科 肛肠 胃病 消化 过敏 不孕不育 更多科室

大健康导航

男性 女性 育儿 老人 心理 评测 调查 自测

保健 整形 饮食 博客 视频 论坛 专题 公益

减肥 美容 中医 健身 体检 增肥 日历 百科

健康问答 名医专栏 手术库 检查库 食品库 疾病知识 健康总评榜 手机健康网

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 中国优质医疗保健信息与在线健康服务平台　Copyright © 2000-2017　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈