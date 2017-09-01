在浴缸泳池泡完水，手指和脚趾头为啥会变皱巴巴的

人们形容皮肤好，都说「肌肤水嫩水嫩的」，这是不是说明水分充足皮肤就更好？

小九为了美肤，把手放进水池里泡了5分钟，结果双手的肌肤果然变得...皱巴巴的了……

手指泡水变皱的现象非常常见，尤其经常往游泳池和浴缸跑的人，在水里呆的时间久点，手脚都会变得皱巴巴，难看又难受。

那么，手指泡水后为啥会变皱？

关于这个问题，目前有3种说法：

皮肤发胀不均

部分人认为，人身体内的液体浓度，比自来水这种淡水浓度高，手指头在淡水里浸泡一段时间，水分进入皮肤表皮细胞，细胞便会发胀变形。

入海会让手指皮肤变形，是因为海水比人身体内液体浓度高，水分从身体表皮细胞流出，细胞因为收缩而变形。细胞收缩或发胀不均，都会导致手指头/脚趾头出现皱皮。

水破坏了皮肤上的油脂

同其他身体部位一样，手指上的皮肤，也布满了薄薄的油脂层。这层油脂可防止皮肤吸收外界的水。但身体在温水、热水中浸泡半小时左右，油脂就会被去除，皮肤开始吸水。

咱们的皮肤主要由表皮、真皮和皮下组织构成。不受结缔组织「紧绑」的表皮吸水之后会变肿，凸起。被结缔组织「紧绑」着的相对呈凹陷状。

凹凸不平，从外观看起来，就像皱纹一样。且因为手掌、脚趾部分是全身表皮层最厚的部位，皱纹现象特别明显。其他皮肤也有这种效应，只是不明显，不易被察觉。

为了提高在水下环境的抓握能力

曾有研究人员指出，手指浸水后变皱，是人类进化的选择，只为了增强我们在水下环境对物体的抓握能力。对此，还有一个相关实验——

发表在《生物学通讯》上的一项研究，参试者分别用干燥的手，和在温水中浸泡了半小时的手，去抓潮湿的石块。结果发现，浸泡过温水的手更容易抓到潮湿的大理石块。

即是说明，在潮湿环境下，泡过水变皱的手指，抓握力会更大一些。但是，同时手指因为起皱会降低灵敏度，也意味着受伤的概率会高一些。