糖尿病患者能吃水果吗？每天吃多少水果合适

核心提示：有人一直有这样的误区，认为糖尿病就是吃多了“糖”导致的。所以以为只要不吃或是少吃甜食就可以预防糖尿病了，其实这种观点都不科学。

有人一直有这样的误区，认为糖尿病就是吃多了“糖”导致的。所以以为只要不吃或是少吃甜食就可以预防糖尿病了，其实这种观点都不科学。

不要望文生义，此“糖”非彼糖

首先，不能望文生义。在现代医学上，糖尿病是一种内分泌代谢疾病，主要是因人体内葡萄糖、蛋白质及脂肪代谢紊乱所致，其特征就是血液中含糖量（血糖）过高，以及尿中有糖。血糖过高的症状表现时“三多一少”，三多是指多尿、多饮、多食，一少是指体重减轻，同时还可伴有疲乏、无力和精神不振。严重者还可能会发生一系列并发症，例如酮症酸中毒、动脉粥样硬化，神经、肾及视网膜病变等。

所以，此糖并非我们日常生活中所说的糖。相反，有人说我少吃糖是不是就不会患糖尿病了呢？其实不然，糖尿病，跟糖摄入没有必然联系，它主要是由于机体胰岛素绝对或是相对缺乏。

而且，如果胰岛功能好，血糖是不会因为摄入过多的糖而有太大波动，它们会利用、分解、处理的。相反，胰岛功能不好的人群，不单单是摄入高“糖”会让血糖上升，脂肪、米、白面等其它含能量的食物也同样会产生这样的作用。对于糖尿病高危人群，可能不止要限制糖，还要不定期的限制米面、肉类、水果等主副食。





水果含糖，糖尿病人不能吃？

有人认为糖尿病人还不能吃水果，因为水果中也含有糖分，特别是一些糖含量高的水果，导致有些糖尿病患者一点水果也不敢吃。水果富含维生素，也是天然的抗氧化剂，如果选择得当，糖尿病患者也是可以吃一些的。

在挑选水果的时候，可以参考水果的含糖量和血糖指数GI，GI所代表的意思是代表食物升高餐后血糖能力的指标。不同水果的GI值不一样，糖尿病人可以选择低血糖指数的水果，保持血糖稳定。低血糖指数的水果常见的有苹果、梨子、鲜桃、西瓜、芒果、蕃茄等，中、高糖指数的水果常见的有葡萄、桔子、菠萝、香蕉等，中高糖的水果，糖尿病患者可以限量食用。





血糖控制不佳，也不用完全禁食水果。水果中富含维生素、纤维素、矿物质。对糖尿病患者都是有益的。水果中的糖分主要是葡萄糖、果糖和蔗糖，这里面果糖在代谢时是不需要胰岛素参加的。

此外，在选择水果时，糖尿病患者也可以参考一下水果的含糖量。一般的建议是，糖尿病患者每天吃水果的数量，最好是控制在150克左右。吃水果的时间适宜在两顿饭之间，运动之前或是运动之后。吃完水果之后，进行适当的运动，也可以将吃水果引起的血糖升高较快的降下来。糖尿病患者吃水果，最好是直接吃，打成果汁喝容易导致血糖升高。