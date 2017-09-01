孩子肩膀一高一低，可能脊柱出问题了！

核心提示：部分学生存在肩膀一高一低的现象，南方医科大学南方医院脊柱骨科副主任医师蒋晖提醒，家长一定要警惕孩子是否存在脊柱侧弯的问题。据流行病学调查显示，我国脊柱侧弯的发病率约为2％，部分患者因未能及时发现脊柱侧弯而错过了最佳的手术时机。对此，蒋晖就如何早发现孩子存在脊柱侧弯的问题进行讲解。

在学校分布密集的街道上我们不难发现，部分学生存在肩膀一高一低的现象，许多家长认为，这是由于现在学生学习负担重，坐姿不正确，喜欢追赶潮流背单肩包导致的。虽然这些习惯存在一定的影响，但南方医科大学南方医院脊柱骨科副主任医师蒋晖提醒，家长一定要警惕孩子是否存在脊柱侧弯的问题。据流行病学调查显示，我国脊柱侧弯的发病率约为2%，部分患者因未能及时发现脊柱侧弯而错过了最佳的手术时机。对此，蒋晖就如何早发现孩子存在脊柱侧弯的问题进行讲解。

脊柱侧凸患儿在外观上有以下特点：

一侧肩部（肩膀或肩胛骨）、髋部高于另一侧；

两腿不等长；

躯干和胸廓向一侧偏移等。

一部分脊柱侧弯的患者，躯干或腋窝处会出现咖啡色的斑块，需警惕神经纤维瘤病导致的脊柱侧弯；

同时也许注意孩子背部肌肉饱满程度的变化。

家长可为孩子在家做如下检查：

将上衣脱掉，直立做90度鞠躬，保持双下肢伸直，手自然下垂，如果发现背部一高一低，左右不对称，很可能存在脊柱侧弯。

提醒：虽然有各种各样的方式发现脊柱侧弯，但对没有经过专业训练的人来说仍然较难察觉，同时脊柱侧凸的患者在青春期前期和青春期迅速发生变化，此间，孩子们对自己的身体觉得格外私密，以至于父母不容易发现他们身体的变化。此外，早期改变可能很轻微，且不一定会产生疼痛症状，以至于被忽略而延误治疗。有必要时需要到医院进行检查。

全脊柱X光片和MRI可准确判断病情：

当出现以上现象或自己无法确定但怀疑有疑似脊柱侧凸的现象时，应向有资质认证的脊柱外科医师征询意见或到正规的医院就诊。专科医生会根据情况拍摄全脊柱X光片和MRI做出相应诊断，并给出治疗建议。

治疗主要包括非手术治疗及手术治疗：

主要根据孩子的骨龄、生长发育状态、侧弯的类型及程度、其他脏器功能情况及躯干平衡等情况决定。

一般来讲20°以下的侧弯观察即可。

侧弯度数在20°至45°，骨骼尚未发育成熟的儿童考虑支具治疗，可有效阻止侧弯的进展。

提醒：当出现以下情况之一时则需考虑手术治疗：支具治疗不能控制畸形发展，度数继续增加；脊柱侧弯畸形导致肺功能受损；45°以上的脊柱侧弯。（通讯员、制图：南方医院李晓姗）