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体检医生说我转氨酶升高了，意思是我患上肝炎了吗？

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2017-09-2239健康网
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退休工人老张，平时每天和老伴一起跳广场舞，这1个多月来总是感觉全身没力气，四肢肌肉关节酸痛，到附近医院化验发现「转氨酶升高」，医生考虑肝脏有问题，但输液保肝治疗后也不见好转。

高中体育老师小王，工作虽然累点，身体很壮实，前几天淋雨感冒了，上课时突然感到头晕，心跳得厉害，校医院化验发现「转氨酶升高」，建议小王到大医院去看，小王一路嘀咕「怎么转氨酶高了呢，难道我得了肝炎？」。

指导专家

上海市第六人民医院风湿免疫科主任 戴生明 教授

老张和小王检查出来都是转氨酶升高，大家自然而然都觉得他们是不是肝上有问题，马上联想到「肝炎」。我们首先一起来看看什么是转氨酶？转氨酶升高又能提示哪些身体信号？

什么是转氨酶？

转氨酶是催化氨基酸与酮酸之间氨基转移的一类酶，是肝脏这个人体化学加工处理厂正常运作过程中必不可少的催化剂，也是肝脏的一个晴雨表。

因此一提起转氨酶升高，大部分人都会与肝脏疾病联想在一起。

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然而，除了肝脏之外，转氨酶也普遍存在于心脏、大脑、肾脏、肌肉等器官组织中。

转氨酶多种多类，其中谷丙转氨酶和谷草转氨酶最为重要。我们在医院看病，医生也经常根据这两个指标来判断我们肝脏是否出了问题。

其中谷丙转氨酶在肝脏中活力最大，当肝脏细胞损伤时，它就会被释放到血液中，于是血液内的转氨酶就明显地升高了。

但是，这两种酶同时也存在心脏中、肾脏、脑组织、肌肉等器官组织中，如果这些组织发生炎症和损伤，同样也会出现这些酶的指标升高。

如何正确认识转氨酶升高？

转氨酶是肝细胞里面的一种成分，这种成分在肝细胞中的含量非常高，因此肝细胞一旦遭到打击和破坏，转氨酶就会从受损的细胞中释放出来进入血液。

但其在心脏、肌肉等组织中也同时存在，这些器官和组织发生病变的时候，也会在化验单上看到「转氨酶升高」的现象，因此转氨酶水平的高低不能完全代表肝功能的状态。

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这就好比如果发现白细胞高了，不一定就是有白血病，也有可能只是感冒了产生了炎症，所以白细胞才反应性升高一样。

转氨酶对外界的变化十分敏感，很多因素都会引起它的波动。

导致转氨酶升高的原因有很多，有些正常健康人也可以出现升高：比如剧烈运动后劳累，饮食油腻或酗酒；有些孕妇内分泌失调；部分营养不足，饮食结构不合理，如低蛋白饮食，或食物中缺乏胱氨酸、维生素E。

然而，更多见的是得了下面这些病：

1、肝脏疾病：病毒性肝炎、脂肪肝、酒精肝、肝硬化、肝癌等肝病。

2、药物副作用：很多经肝代谢的药物，一些中药都可能引起转氨酶升高，但停药后可恢复正常。

3、胆道胰腺疾病：如胆囊炎急性发作时，可引起转氨酶高。转氨酶从胆管排出，故胆管梗阻、胰腺疾病也可使转氨酶升高。

4、心脏疾病：急性心肌梗塞、心肌炎、心力衰竭等疾病。

5、感染性疾病：比如心肌炎、肺炎、肺结核、急性败血症等患者中，也可以出现血中转氨酶升高。

6、风湿免疫病：这个我们最容易忽略，比如肌炎，大多数肌炎的患者急性期肌酶谱普遍升高，丙氨酸转氨酶、天冬氨酸转氨酶也会同时升高，很多自身免疫疾病都会造成转氨酶升高。

老张和小王得了什么病？

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老张经过风湿免疫科医生会诊以后，发现老张没力气，两只手也举不起来，查血清肌酶包括转氨酶高了很多，做了相关检查以后发现老张得了「多发性肌炎」这个病，给予相应治疗后，老张2个礼拜后顺利出院，又和老伴一起开开心心的跳广场舞了。

小王到了医院，经过医生仔细检查，发现小王得了「病毒性心肌炎」而不是肝脏疾病，医生对小王解释说：转氨酶升高是心肌细胞受损的一个表现，并不是肝炎，只要别受凉，多休息就没事了，小王经过对症治疗后很快就康复出院，又高高兴兴的给学生上课去了。

经过老张和小王的看病经过，以及转氨酶相关的知识，相信大家对转氨酶升高有了新的认识，而我们只有了解更多相关医学知识，才能更了解自己，从而更好的保证自己有个健康的身体。

感冒

肝炎

常见症状：流清涕 打喷嚏

并发症状：中耳炎 心肌炎

相关检查：细菌学检验 痰液细菌培养

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推荐医院：中国人民解放军总医院预约挂号北京大学第三医院预约挂号

推荐医生：成永明 主任医师张伟 主任医师周红 主任医师

闫建忠闫建忠
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