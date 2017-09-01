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不爱吃早餐？你的胆可能会比别人多一样东西

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2017-09-2239健康网
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不吃早餐，你知道自己有多大胆吗？不是危言耸听，因为不吃早餐，你的胆可能比别人多一样东西——胆囊结石。

早餐与石头有什么故事？今天由中山大学逸仙纪念医院来给大家介绍这对CP。平时饿了还不爱吃早餐的人，来看你的胆究竟是怎么大起来的。

为什么不吃早餐容易得胆结石？

在说胆囊结石形成的原因之前，先介绍一下与胆结石关系密切的胆汁。

胆汁来自何方去往何处？

胆汁是一种消化液，它的「成分」比较复杂，有水，还有胆盐、胆固醇、胆色素、磷脂等.

正常情况下，这些成分比例很协调，一起为胆汁创造存在价值。

胆汁由肝脏持续分泌产生，每天大概能分泌800～1200ml。

身体休息时，肝脏还在分泌，只不过这时候的胆汁不进入小肠，而是进入胆囊，被浓缩储蓄起来了。

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等到进食的时候，胆囊再「释放」胆汁，让它们分泌到小肠，参与溶解消化脂类物质。

而一旦胆汁内成分比例失调，就可能出现沉淀，或发生结石。

胆结石成因复杂，但可以简单理解为，胆汁淤积或胆汁浓缩，导致沉淀，产生结石。

胆结石的常见成因有哪些？

形成胆结石的常见原因，总结起来有6点：

· 肥胖。体重超标的人，患胆结石的可能性比常人会多增加几倍。

· 炎症。与胆囊的慢性炎症关系密切。

· 偏食。经常进食甜食、高脂食物的人， 胆汁比例更易失调。有研究发现，被调查的胆结石患者中，有90%以上的人都喜爱吃甜食。

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· 代谢失调。如果胆汁中胆固醇含量增高，再加上胆汁淤积，胆盐减少的状况，就很容易形成结石。

· 腹部手术。做完腹部手术之后，有一段禁食期，这时候如果胆汁淤积，时间久了也会形成结石。

· 饮食不规。盲目节食、经常顶着饥饿不吃早餐，这样的人就容易被胆结石「盯上」。曾有报道称，长期不吃早餐、恶意节食，4个月内大概有1/3的人患了结石。

看完胆汁的成因，我们再回到最初的问题——胆囊结石与吃不吃早餐有什么关系？

前面提及，人体在休息时，肝脏分泌的胆汁会进入胆囊，被浓缩储存着。

胆囊空间毕竟有限，如果早上不吃早餐，胆汁在胆囊里超过12小时，可能会因为胆固醇过于饱和而形成胆固醇结晶，并最终形成结石。

如果正常吃早餐，胆汁能得以排除，而不是淤积在胆囊里。且进食也可以刺激胆汁分泌，胆汁的胆固醇就不会过多，不易形成结石。

如何预防胆囊结石？

虽然胆结石比较可怕，但是通过生活习惯调整，还是可以起到很好的预防作用。

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预防胆结石，需要做到：

1、控制体重

避免久坐不动，一定要保持运动的习惯。

2、饮食规律

如果身体不允许你缺餐，就规律进食三餐，让胆汁定时排出。

3、合理饮食

还是吃的问题，大家饮食一定要讲究均衡营养，避免偏食，尤其应少吃高脂肪、高热量的食物，要多吃高纤维食物，改善胆固醇代谢。

4、适当补充卵磷脂

特别是素食者，容易出现卵磷脂摄入不足的问题，这样会妨碍胆汁酸的重吸收，需适当补充，令胆汁比例和谐。

*参考资料：中山大学逸仙纪念医院肝胆胰外科 - 为什么不吃早餐容易得胆结石

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