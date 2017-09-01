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肥胖、运动不当易患骨关节炎，护膝盖多游泳少跑步

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2017-09-2239健康网
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核心提示：骨关节炎最先表现出的就是关节痛，活动时加重，休息时减轻。一旦患上骨关节炎，不要着急打针吃药，首先要调整生活方式尤其是运动方式，肥胖的人要减重。

人到中老年，不少人会觉得膝关节也“老了”，爬爬山上上楼梯就觉得痛，有时还感觉没年轻时灵活了，蹲下去就难起来。膝关节这是怎么了？南方医科大学第三附属医院院长蔡道章教授回答到：膝关节最常见的疼痛原因是骨关节炎。他表示，骨关节炎最先表现出的就是关节痛，活动时加重，休息时减轻。一旦患上骨关节炎，不要着急打针吃药，首先要调整生活方式尤其是运动方式，肥胖的人要减重，如没有好转可以寻求药物等保守治疗，中后期可以采用多种手术方法治疗。

动动就膝关节痛 留心骨关节炎

膝关节连接着我们的大腿及小腿，是人体最大且构造最复杂的关节。人到中老人，如果感觉膝盖疼痛， 蔡道章教授提醒，要留心是否患了骨关节炎，这是膝关节疼痛最主要的原因。

他介绍，骨关节炎的最先出现的症状就是痛，这种疼痛会表现为活动时加重，休息时减轻。有时还会出现关节肿胀。有些人还会觉得关节不灵活，蹲起不灵便，这是关节的功能受限。随着病情发展，膝关节会不能完全伸直和弯曲，最后，膝关节会变粗大，出现畸形。

如何会出现骨关节炎？ 软骨损坏是骨关节炎发生的根本原因。


肥胖、运动不当易患骨关节炎 护膝盖多游泳少跑步

蔡道章教授介绍，骨关节炎是一种退行性疾病，本质还是一种老年病，但并不是所有的老人就会一定患骨关节炎。 以下几类高危因素需要特别留心：

肥胖。仅仅是站立时，膝关节所受的压力就是人体自重的6倍，下蹲、负重时更甚。肥胖更容易造成关节的磨损。

不适当的运动。各种球类尤其是网球、羽毛球等，容易造成关节扭伤。

重体力劳动，尤其是反复爬高搬重物。

外伤。蔡道章教授特别提醒，有些时候你可能只是感觉膝盖扭了一下，敷敷药消肿之后就没事了，事实上，这次扭伤背后可能有半月板、韧带等重要结构损伤，8年10年后，软骨已被破坏，为将来的健康埋下了隐患。因此，出现外伤因尽早的就医。

骨质疏松。

遗传因素。如果家里人发病比较早，得病的机会比其他人多。

消除这些高危因素是保养膝关节的方向 。蔡道章教授建议大家从这几点做起：

控制体重

坚持锻炼。锻炼应遵循适度原则与个体化原则，根据个人体能、体质选择锻炼种类、强度，每周运动时间与强度增幅不超过前一周的10%，锻炼休息后第二天不能有不适。保养膝关节可以选择游泳、骑自行车等膝关节无负重的运动，爬山、上下楼、跑步这些不合适。

及时治疗膝关节的伤病。如小孩的0型腿，x型腿；如膝关节有损伤，韧带、半月板等损伤都要及时修补或者重建。

同时治疗其他疾病：如骨质疏松等。


患骨关节炎别着急打针吃药 先减肥换运动

“感觉膝盖不舒服，要想到是骨关节炎。尤其是出现明显的关节疼痛、肿胀，运动时会加重时。” 蔡道章教授提醒。“这时，需要拍片诊断，骨关节炎的患者拍片可见膝关节之间的缝隙变小，有骨刺增生。同时抽血化验，和类风湿鉴别。”

确诊骨关节炎，下一步就该打针吃药消除炎症了吗？蔡道章教授明确表示，“不！”

他表示，骨关节炎的患者如果肥胖首要要减肥，研究显示，体重减少5公斤，出现疼痛的关节炎可以减少50%。

同时要改变生活和运动方式， 避免久坐久站，注意保暖，不适合膝关节健康的运动如爬山、爬楼梯、球类运动等要谨慎进行。坚持适宜运动。关节软骨需要通过关节的挤压从关节液中汲取营养，适宜的运动可以让关节液流动加快产生更多的关节液，修复软骨。即使关节疼痛时，也可以游泳。如果外部条件受限，可以在家练静蹲，靠着墙慢慢蹲下去即可。

“运动可以锻炼肌肉力量，肌肉力量对人体活动非常重要。如广东省举重名将陈镜开，腰椎多处骨裂，如果是普通人，只能卧床，但由于他的肌肉足够强大，比赛都可以坚持。”蔡道章教授说。

蔡道章教授介绍，骨关节炎的早期，还可以进行物理治疗、体育治疗。当这些都不能缓解症状，可以使用药物治疗。药物治疗分为两种，一类是“治标”，主要目的是消炎镇痛，缓解疼痛的症状，以非甾体类消炎镇痛药为主；一类是“治本”，缓解病情，营养软骨。以氨基葡萄糖和玻璃酸钠关节注射为代表。这类药物的使用，“足量足疗程”是重中之重。

当骨关节炎发展到中后期，保守治疗不能发挥作用，则需要借助手术了。蔡道章教授表示，骨关节炎的的手术可以矫正畸形、稳定关节、重建功能。方式有多种，关节镜清理术、截骨矫形术、晚期单髁置换术、全关节表面置换术等，适用于各种不同病情阶段的患者。

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