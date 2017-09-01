39健康网首页 39问医生 名医在线 就医助手 药品通 疾病百科 资讯 诊疗 药品 减肥 整形 保健
更多
首页 > 资讯 > 推荐图集 > 正文
综合
问医生

女人身体出现这5个表现，当心红颜薄命

新闻文章排行榜
2017-09-2239健康网
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

核心提示：人体有着很强的适应性，具有强大的代偿功能，在代偿期内身体正常运转，但离倒下不远了。身体的这些求救信号提示你身体透支了！

　　最近小九迷上一部电视剧，它有一个很屌丝的名字叫“女不强大天理不容”。今时今日，快节奏的社会，处处不竞争，要求女人变强大。


　　精明女强人或者辣妈，既能把工作干漂亮，又能带好娃，还懂化解老公外遇危机。女到中年，危机感就更强了。女人你那么累，身子受得了吗？

　　女人操劳过度，累成狗，早早会颜老色衰，各种疾病虎视眈眈。我们知道，人体有着很强的适应性，具有强大的代偿功能，身体里的各器官各系统之间都有着良好的沟通，当某个小伙伴出问题时，即刻就能找到人来接替。

　　诚然在代偿期内，你身体正常运转，但离倒下不远了。此时，身体会放出一些求救信号来提醒你身体透支了。

　　1、全身酸痛，呼吸不畅

　　都说女人的美丽是睡出来的，长期忙碌伤神会让女人变得憔悴。不知你有没有这种感觉：昨天熬夜加班，今天的脖子、手臂、背部肌肉就酸痛。医生说，这是因为工作量大、工作时间长，会让我们的身体消耗大，主要是耗氧耗能量，能量消耗大可以导致全身任何地方酸痛不已，而耗氧量大，会影响我们的呼吸，感觉脑子缺氧，呼吸急促。


　　2、越来越爱吃甜食

　　有人说，女人天生爱吃甜食，实际上是相较于男生，女生偏爱甜食多一点。这话只说对了一半，其实现在很多美眉为了身材，为了漂亮脸蛋，已经牺牲了很多甜食。但是当她们在压力增大，工作负担大的时候，吃甜食的欲望会被重新激发出来。从医学上来讲，也是有道理的。因为工作和家务的操劳过度，身体消耗大了，自然对能量的需求变大。并且，吃甜食对于女人来说还有“不可描述”的减压，去除焦虑的奇效。所以，当你越来越喜欢吃甜食，并不是好事，它其实在暗示你最近压力大，身体在透支了。

　　3、常常自己跟自己对话

　　一个人每天忙得晕头转向，高负荷的运转会让人掉入焦虑、恐惧中，从而特别在意别人的看法。此时，每个人会在潜意识追求安全出口。那么面对压力，不同于男人倾向于“牙打掉往肚子里咽”，她往往喜欢发泄出来，这时或变得唠唠叨叨，或自言自语。心理学家说，经常自己与自己对话，就是一种焦虑、压力大的表现，需要尽快调整状态。


　　4、晚上睡不好，白天打瞌睡

　　工作压力，家庭事务缠身，心里总是想着这些烦心事，肯定会影响晚上的睡眠质量。而晚上睡不好，白天睡不醒，老犯困打瞌睡，那么，整个人感觉都不好了。女人睡眠不够，老得快。

　　5、总想尿尿

　　睡前没有喝很多水，但睡到三更半夜，就忍不住要起来尿尿。女人经常想上厕所，这不仅仅是精神紧张导致的，也可能是身体衰老、肾走下坡路发出的求救信号。从40岁开始，人的膀胱老化开始加速度，女性进入更年期，雌激素水平下降，使得尿道组织营养跟不上，变得薄弱无力，膀胱的支撑能力减退，也可能导致憋不住尿。

　　当你有上述说到的其中之一，应该引起重视，注意减压，调整工作和生活。实在不行，去看医生做个体检更安心。

39健康网（www.39.net）独家专稿，欢迎分享，请点击获取授权
投稿及合作请联系：020-85501999-8802
综合
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

保存在桌面 放入收藏夹

资讯频道热点文章

照顾好口腔，关乎你的全身健康

如何预防流感如何预防流感

网友热搜

我来评论

已有0人评论  查看评论

头条资讯

健康ICU 健康有益事 健康新知 新疆界 医药名人堂 品牌放大镜

吃口母乳不容易吃口母乳不容易
外媒：中国医生屌丝外媒：中国医生屌丝
脸色不好是吃出来的脸色不好是吃出来的
我国每天1.2万人患癌我国每天1.2万人患癌
云存储医疗影像普及云存储医疗影像普及
关注39健康网微信 进入39资讯频道

热点关注

热点资讯

精彩推荐 网友都爱看 猜你喜欢

聚焦关注

 24小时健康热播 一周健康热点

专家访谈

阅读全部 精彩专题 保健养生 诊疗用药

健康热图

阅读全部
39健康网资讯频道
扫一扫关注39健康网微信

健康资讯

健康新知 疾病要闻 健康ICU 新疆界 医药名人堂 行业峰会 健康有益事 图说健康

诊疗

名医在线 问医生 疾病百科 就医助手 名医专栏 各地医讯 医者仁心 患者招募

药品

药品通 购药指南 五彩药箱 药师专栏 药交会 药企动态 保健品 用药咨询

疾病大全

男科 儿科 肿瘤 肝病 泌尿 口腔 性病 内分泌

妇科 骨科 皮肤 肾病 急救 心血管 糖尿病 耳鼻喉

产科 眼科 肛肠 胃病 消化 过敏 不孕不育 更多科室

大健康导航

男性 女性 育儿 老人 心理 评测 调查 自测

保健 整形 饮食 博客 视频 论坛 专题 公益

减肥 美容 中医 健身 体检 增肥 日历 百科

健康问答 名医专栏 手术库 检查库 食品库 疾病知识 健康总评榜 手机健康网

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 中国优质医疗保健信息与在线健康服务平台　Copyright © 2000-2017　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈