女人身体出现这5个表现，当心红颜薄命

核心提示：人体有着很强的适应性，具有强大的代偿功能，在代偿期内身体正常运转，但离倒下不远了。身体的这些求救信号提示你身体透支了！

最近小九迷上一部电视剧，它有一个很屌丝的名字叫“女不强大天理不容”。今时今日，快节奏的社会，处处不竞争，要求女人变强大。





精明女强人或者辣妈，既能把工作干漂亮，又能带好娃，还懂化解老公外遇危机。女到中年，危机感就更强了。女人你那么累，身子受得了吗？

女人操劳过度，累成狗，早早会颜老色衰，各种疾病虎视眈眈。我们知道，人体有着很强的适应性，具有强大的代偿功能，身体里的各器官各系统之间都有着良好的沟通，当某个小伙伴出问题时，即刻就能找到人来接替。

诚然在代偿期内，你身体正常运转，但离倒下不远了。此时，身体会放出一些求救信号来提醒你身体透支了。

1、全身酸痛，呼吸不畅

都说女人的美丽是睡出来的，长期忙碌伤神会让女人变得憔悴。不知你有没有这种感觉：昨天熬夜加班，今天的脖子、手臂、背部肌肉就酸痛。医生说，这是因为工作量大、工作时间长，会让我们的身体消耗大，主要是耗氧耗能量，能量消耗大可以导致全身任何地方酸痛不已，而耗氧量大，会影响我们的呼吸，感觉脑子缺氧，呼吸急促。





2、越来越爱吃甜食

有人说，女人天生爱吃甜食，实际上是相较于男生，女生偏爱甜食多一点。这话只说对了一半，其实现在很多美眉为了身材，为了漂亮脸蛋，已经牺牲了很多甜食。但是当她们在压力增大，工作负担大的时候，吃甜食的欲望会被重新激发出来。从医学上来讲，也是有道理的。因为工作和家务的操劳过度，身体消耗大了，自然对能量的需求变大。并且，吃甜食对于女人来说还有“不可描述”的减压，去除焦虑的奇效。所以，当你越来越喜欢吃甜食，并不是好事，它其实在暗示你最近压力大，身体在透支了。

3、常常自己跟自己对话

一个人每天忙得晕头转向，高负荷的运转会让人掉入焦虑、恐惧中，从而特别在意别人的看法。此时，每个人会在潜意识追求安全出口。那么面对压力，不同于男人倾向于“牙打掉往肚子里咽”，她往往喜欢发泄出来，这时或变得唠唠叨叨，或自言自语。心理学家说，经常自己与自己对话，就是一种焦虑、压力大的表现，需要尽快调整状态。





4、晚上睡不好，白天打瞌睡

工作压力，家庭事务缠身，心里总是想着这些烦心事，肯定会影响晚上的睡眠质量。而晚上睡不好，白天睡不醒，老犯困打瞌睡，那么，整个人感觉都不好了。女人睡眠不够，老得快。

5、总想尿尿

睡前没有喝很多水，但睡到三更半夜，就忍不住要起来尿尿。女人经常想上厕所，这不仅仅是精神紧张导致的，也可能是身体衰老、肾走下坡路发出的求救信号。从40岁开始，人的膀胱老化开始加速度，女性进入更年期，雌激素水平下降，使得尿道组织营养跟不上，变得薄弱无力，膀胱的支撑能力减退，也可能导致憋不住尿。

当你有上述说到的其中之一，应该引起重视，注意减压，调整工作和生活。实在不行，去看医生做个体检更安心。