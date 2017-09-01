洗澡和游泳时会特别想尿尿，是肾不行了吗？

别不好意思，在洗澡的时候想尿尿，你不是一个人…

许多有过此经历的人表示奇怪，原本自己毫无尿意，但当水淋在身上，尿意会突如而至并愈渐汹涌，于是尿了，不少女生甚至是以站着的姿势。

那么，有一个问题，为啥洗澡的时候尤其想尿尿？是泌尿系统有毛病，还是肾脏不给力？小九今天就带泥萌揭开其中的原因——

洗澡时尿尿是病吗？

有一项针对1169名志愿者的调查设计。结果发现有62%的人，在淋浴时曾经尿尿过。其中有14%的人，几乎每天洗澡都会。

当然，可能有些人隐瞒了真实情况，但就根据已有的结果，证明这种行为并不奇怪，尿过没尿过，谁都不是怪胎，只是习惯问题。那这种Hold不住尿意的现象，是病吗？

也不是，这是再正常不过的一种生理反应了，完全不必担心，也无需刻意改变，洗完澡后记得清洗地板就ok了。

说了这么多，洗澡时想尿尿，到底是啥原因？

在洗澡的时候想尿尿，主要有两种可能的原因：

心理暗示

无论是「望梅止渴」还是「画饼充饥」，其原理都是通过心理暗示，达到解渴或是充饥的目的。

洗澡时会产生尿意，差不多也是这个道理。

淋浴时，会有水流声，容易让人自然而然联想到尿尿的场景及声音，心理暗示已然开始，再加上水温给身体带来的刺激，想尿尿的欲望就会愈加强烈。

水温刺激

身体在接触热水之后，血液循环会加快，经过肾脏的血量会增加，这会刺激利尿激素分泌，迅速产生一些尿液。

本身有尿液，加上心理暗示，尿尿就很顺其自然了。

并且，不仅热水会刺激产生尿液，冷水同样。所以其实你并非毫无尿意，只是不明显罢了。