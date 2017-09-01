如何看自己是否有前列腺增生？8道题就能测出

前列腺，被称作男人的「生命腺」。然而，据说只要不是太监，所有男性或多或少都有前列腺增生，只是根据年龄病情轻重不一。

男士们先别害怕，让四川大学华西医院告诉你8个有关前列腺的问题，你就可以彻底安心。

前列腺增生正常吗？

事实上，大多数男人都会有前列腺增生，所以完全不用虚。

31~40岁的男性，前列腺增生的患病率为8%；

51~60岁的男性，前列腺增生的患病率为40~50%；

80岁以上的男性，前列腺增生的患病率为80%以上。

前列腺增生，并不是什么大问题。但是会产生一些副作用，前列腺增大，会压迫到尿道和膀胱出口，导致尿频、尿急、尿失禁、尿困难、尿不尽等问题。

这些症状说重不重，但又确实挺影响日常生活。如果男性发觉自己中招，最好去看看医生，及早治疗，也好尽快摆脱扰人的症状。

如何看自己是否有前列腺增生？

医学知识为零甚至是负数的你们，一定很想知道如何判断自己是不是有前列腺增生，以及增生的程度严不严重。

来，甩个自测表给你，填完你就知道了。

国际前列腺评分系统（IPSS）表

计算方式：8个问题，将你勾选的分值相加。其中，0~7分为轻度，8~19分为中度，20~35分为重度。中度以上，就需就医了哦。

虽然前列腺很常见，但是如果中度以上不去治疗，问题会越来越严重，还可能发展出肾结石、膀胱结石、肾功能衰竭等并发症，甚至于危及到你的性命。

前列腺增生需要怎么治？

这个必须听医生的话。

如果你已经被确诊为前列腺增生，医生会根据你患病的轻重程度，选择不同的治疗方法。

是观察？药物治疗？或是手术改善？医生心中有数，但需要患者予以配合。

不过，日常生活有3个小办法，可以帮助缓解症状：

· 少喝水，尤其睡前；

· 尽量不碰咖啡和酒精，以免增加排尿频率；

· 避免服用含减充血剂的感冒药或抗过敏药，以防加重增生症状。

尿频尿急是否一定为前列腺增生？

尿频，尿急，尿不尽，尿困难，准是有前列腺增生，这可能是大家最容易产生的误区！

前列腺增生的人，确实有这些症状；但是有这些症状的人，不一定是前列腺增生。

引起尿频、尿急、尿困难的原因非常多，除了前列腺增生，还有慢性前列腺炎、尿路感染、肾功能减退、尿道口狭窄等。

所以，不是说有这些症状就是前列腺增生，具体何种原因引起，做了检查才知道。

前列腺治疗仪、保健品靠谱不？

没有任何意义！它们既不能控制前列腺增大，也不能缩小前列腺。

至于说能根治前列腺增生的话，看看就好，信不得。

良性前列腺增生能否擅自停药？

显然不能。良性前列腺增生是一种慢性病，需长期坚持服药。

擅自停药，可能让症状加重。

前列腺增生久治不好能否换药？

换不换药，吃多少剂量的药，这个得听医生的话。不能自己来哦，频繁换药可能会引起不良反应。

良性前列腺增生会变成癌症吗？

一般不会。前列腺癌与遗传、高脂饮食、大量饮酒、前列腺炎相关更为密切。

医学上，倒没有发现因为前列腺增生导致的前列腺癌。不过，有增生也要定期复查。

如何预防前列腺增生？

要百分百杜绝前列腺增生，没有办法。

但有些小措施，可以预防或推迟它的发生。

· 规律作息，不熬夜，睡得够；

· 合理膳食，多吃水果蔬菜，避免高脂饮食；

· 不要久坐，多运动，但要避免长时间骑行；

· 适当限制酒及咖啡的摄入量。

指导专家：四川大学华西医院老年医学中心主治医师刘欣怡、泌尿外科主治医师魏武然

参考资料：四川大学华西医院 - 关于前列腺增生的那些不好意思问出口的问题，华西专家给你划了五个重点！