痛风只是痛？伤心伤肾还短命！当心这些高嘌呤食物

痛风，也就是高尿酸血症，让病人挥之不去的梦魇就是“痛”，甚至有病人建议应该改名叫“痛疯”——痛得让人发疯。

那么，是不是不痛的痛风就没事了呢？中华医学会风湿病学分会副主任委员、中山大学附属第三医院风湿免疫科主任古洁若提醒，痛风以外的无症状高尿酸血症危害性更大，不仅伤肾、伤血管，还缩短寿命，无论痛不痛，当血清尿酸超过420 μmol/L（女性超过360）就要及早干预，控制疾病。

痛风最“爱”这几种人

近年来，痛风不仅发病率迅速攀升，还有越来越年轻的趋势。数据显示，1998年上海高尿酸血症患病率为10.1%，2003年南京高尿酸血症患病率为13.3%，2004年广州患病率高达21.8%，而2015年最新统计发现，广州天河区体检人群中高尿酸血症平均患病率高达33.48%。

更值得关注的是，2006年宁波男、女性高尿酸血症患病年龄分别为43.6岁和55.7岁，较1998年上海调查结果中男、女患病年龄分布提前了15岁和10岁。

然而，2015年广东佛山体检人群调查显示，男、女高尿酸血症平均患病年龄分别为40.4和47.5岁，也比2006年的数据有所提前。

据了解，95%的痛风好发于男性。古洁若指出，这是因为男性多喜饮酒，喜进食富含嘌呤、蛋白质的食物，而女性体内的雌激素有促进肾脏排泄尿酸以及抑制关节炎发作的作用。

其次，痛风也青睐40~55岁的中年人，但近年来已有年轻化趋势。

有数据显示，60%~70%的痛风患者是肥胖者，40岁以下的痛风患者中85%的人体重超标。

若家中有人患痛风也需要注意，父辈痛风，其后代的发病率可达50%~60%。





经常超量进食高嘌呤、高蛋白、高脂肪食物及大量长期饮酒的人易患痛风。有医生统计，筵席不断者痛风的发病率为30%，常吃火锅者痛风发病也多。

此外，多种原因引起的肾功能损害、血液病、肿瘤放化疗及长期使用某种药物亦可使痛风的发病率增高。

痛风毁关节众所周知，然而痛风的“罪过”还不仅如此。

据了解，高尿酸血症是高血压、肾病、2型糖尿病的危险因素。血尿酸水平每增加60 umol/L，高血压发病相对危险增加13%，慢性肾脏疾病风险增加70%，肾功能恶化风险增加14%，糖尿病发病相对危险增加17%。

研究显示，高尿酸血症合并痛风患者平均寿命较正常者缩短15~20年。

防治痛风怎么吃、怎么喝、怎么运动？

古洁若指出，防治痛风关键就是“管住嘴，迈开腿”，不仅要拒绝高嘌呤食物，更要保证每日足够的饮水量，坚持科学、合理的运动。

痛风病人并不是一定要滴酒不沾，少量饮红酒，有利于降低痛风风险。其次，虽然豆类嘌呤含量中等偏高，但豆类含有可抑制尿酸生成的物质，故可适量食用，豆制品如水磨豆腐，也可食用。

需要警惕的是，除了老火汤，粗粮（特别是糙皮）、茶叶和个别蔬菜看起来是健康食品，其实嘌呤含量高，并非多多益善，饮浓茶也可能刺激痛风发作。

另外，虽然不少肉类的嘌呤含量高，但并不是痛风病人就要素食。古洁若提醒，就算严格控制饮食，也只能降低70~90 μmol/L的血尿酸，只吃蔬菜和水果甚至会因为过度饥饿乳酸增加、影响尿酸排泄，导致痛风发作。

由于单纯控制饮食仅能降低20%-30%血尿酸水平，所以高尿酸血症病人还要采取其他的干预措施。

比如保证每日饮水2000~3000 ml，以碱性水最佳，可增加尿酸排泄，减少泌尿系结石产生的机会。我们可以寻求合格的、弱碱性的饮用水，作为日常饮用水源。但市面上标注“弱碱性水”的产品鱼龙混杂、良莠不齐，应注意鉴别。





其次，每次30分钟、每周3-5次的合理运动锻炼，不仅能促进尿酸排泄，还能控制“三高”---高血压、高血糖和高血脂，把痛风的“同伙”一网打尽。不过，发作期不适宜运动，剧烈运动不适合痛风病人，散步、快步走、骑自行车、做广播体操等更适宜。

古洁若提醒，保证尿酸的持续达标是治疗的关键。就算没有症状出现，男性血尿酸超过420μmol/L或女性超过360μmol/L，如果有心血管高危因素或代谢性疾病的，也应开始降尿酸治疗。

成年男性高尿酸血症诊断标准为血清尿酸大于420 umol/L。这个“420高地”，是高尿酸血症患者与健康人群的分水岭，也是抗击痛风危害的最前线阵地！

4月20日，古洁若带领的团队热切倡议将每年的这一天定为“痛风及高尿酸血症日”，使高尿酸血症诊断标准（>420 umol/L）深入人心，提醒民众早日筛查血尿酸、早日治疗。（通讯员：江澜 査冠琳）