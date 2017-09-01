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对镜自查 出现这几种情况有可能是癌症！

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2017-09-2139健康网
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核心提示：卢世琰强调，防治癌症一定要重视自查，这里她向大家推荐世界卫生组织提出来的八条查癌的方法。

现如今，人人谈“癌”色变，然而，你知道吗？根据世界卫生组织的说法，40%的癌症是可以预防的，只要改变生活方式，远离导致癌症的危险因素；40%的癌症是可以治愈的，只要能够做到早发现早治疗；20%的癌症是可以长期带瘤生存的，只要经过规范化治疗和康复治疗。

那么，预防癌症应该从哪些方面做起？亚太肿瘤研究基金会临床营养高级顾问卢世琰建议，首先要养成健康的生活方式，合理的膳食，适当的运动，别跟自己较劲，自己给自己减压，这样就能够减少患癌的风险。

“健康的生活方式能够杜绝很多种癌症。比如说肺癌，戒烟就有预防的作用，其实不单是肺癌，戒烟对于口腔癌、鼻咽癌、食道癌，甚至膀胱癌、宫颈癌都有预防作用。另外，养成良好的用餐习惯，防止幽门螺旋杆菌感染也可以减少胃癌的发生。”

通过统计数据可以看出，爆发癌的年龄段是在50~60岁。那么，是不是年轻人就不用重视癌症预防了？到了40岁以后再来改变生活方式是不是也能行？答案当然是——不行！

卢世琰指出，大多数情况下，从第一个微小癌发展到毫克癌需要六年的时间；从毫克癌到临床的诊断应该是九年；从临床上出现到检测到，也应该是九年的时间。也就是说，癌症的发展大概需要二三十年的时间。因此，越早养成健康的生活习惯，越有助于预防癌症发生。


卢世琰强调，防治癌症一定要重视自查，这里她向大家推荐世界卫生组织提出来的八条查癌的方法。

第一，没有疼痛的，不明原因的，身上的硬块要引起我们的重视。

第二，身上的扁平疣或者痣发生了色素的变化或者有异样的变化之后，要引起我们的高度重视。

第三，长期持续的营养不良要引起我们的重视。什么叫持续的呢？就是经过三个月的正规治疗，按照医生的医嘱吃药，还是没有好的，这要引起我们的高度重视。

第四，说话声音嘶哑、干咳或者吞咽困难，这些都要引起我们高度重视。

第五，一些地方不明原因的出血，比如鼻子出血、耳朵出血，或者是消化道出血、泌尿系统出血，这些都应该引起我们的高度重视，这是有病灶的。


第六，没有规律的月经出血或者是接触出血，或者是停经之后又出血了，这些都应该引起我们的高度重视。

第七，长期不愈合的伤口，比如说口腔里经常溃疡，一两个月都不带好，伴有分泌物的。

第八，不明原因的消瘦。

以上是世界卫生组织给我们提出的八大信号，要引起我们的重视。同时卢世琰也主张大家自查，比如说睡觉的时候、洗澡的时候，大家可以摸摸自己的颈部、腋窝、腹股沟有没有淋巴结肿大；可以对着镜子看看乳房形状，两边一样不一样，上面有没有酒窝什么的。

还有一个，就是大小便的时候要关注一下，排便有没有改变，有没有便秘，大便完了看一看，这个大便的形状有没有凹槽，有没有出血。小便的，尤其是男同志，要注意射程有没有改变。这意味着什么？前列腺的问题。这些都要自己检测，首诊应该是自己发现异样，然后再积极到医院去接受检查和治疗。

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