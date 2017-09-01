刷牙用左手还是右手？一个小习惯改变能带来健康的大改变

你刷牙用哪只手？这个问题恐怕不用问，答案大体就是：普通人用右手，左撇子用左手。

但刷牙究竟应该用左手还是右手。让小九陪着你左手右手一个慢动作，来好好讲解一番。

刷牙用左手好还是右手好？

很多人都存在着牙齿敏感的现象。有的人不当回事，有的人则会考虑选一款专门应对牙齿敏感的牙膏，希望能有所改善。

牙膏的确可以有效改善牙齿敏感的症状，但想要真正解决牙敏感的问题，必须找到原因，才好“对症下药”。在诸多造成敏感的原因之中，过度刷牙是一种。

人们刷牙多数使用擅长手，并且，刷牙的力量也是每次大致相当。不过，有的人开始学会刷牙的时候，力度就属于“过大”的程度了，只是一直不自知。用过大之力，刷了许多年牙，最后导致牙敏感。

如果存在牙齿敏感的问题，不妨试着换一只手刷牙。

比如习惯右手刷牙，可以改用左手，因为不熟练，力量不足，所以会令你刷牙的时候更加小心，慢慢地、轻轻地刷牙。

而且，用熟练的手刷，许多人以赶时间为由，经常草草刷几下便“鸣金收兵”。而改用陌生的手，反而能确保充分的刷牙时间。

今晚试试，一周后，也许你就会惊奇地发现，牙敏感症状改善了！

所以呢，这个问题并不存在一个具体的答案。原则就是有牙敏感的人，可以换不常用的那只手来刷牙。互换一下，也许你会发现不一样的地方。

刷牙的时间何时好？

既然谈到了刷牙，那索性再多讲几个方面的内容。

问题1：早餐前还是早餐后刷牙？

关于是饭前刷牙还是饭后刷牙，这个真的没法儿下个结论，一句话，看你自己的习惯。

如果你心理上觉得饭前不刷牙，嘴巴里很“脏”的话，那便起床后刷牙。都刷了几十年了，也没见着有什么问题是吧。而如果你习惯了吃完早餐再刷牙，那也没必要强行改变。顺其自然就好。

不过需提醒大家，一日早晚刷一次，是口腔清洁最基本的要求。早上不必说，晚上的也重要。夜间有将近10个小时，人的口腔是处于闭合状态的。在你睡觉的时候，口腔里的那些细菌、食物残渣就可能在口腔里发酵，损害到牙齿。

当然，刷太多次也没必要。小九小时候，照镜子的时候发现牙齿黄黄的，看不惯就连续刷了两三次，结果牙龈出血了，护牙不成反伤牙，多划不来。建议如果不是正在做正畸或者容易患龋齿的人，就一早一晚刷2次就够了。

问题2：餐后立即还是半小时后刷牙？

另外，在喝完碳酸饮料的时候，不要立马刷牙。因为酸性物质会腐蚀牙釉质，如果喝完酸性饮料立马刷牙，很可能损伤牙釉质，甚至导致它脱落。

牙釉质脱落是无法挽救的，牙齿可彻底毁了。所以无论是喝完饮料还是吃完东西，最好是都先用纯净水漱漱口，等个半小时左右再刷牙。仔仔细细刷好每个角落，也算是对牙釉质的一种保护。

刷牙的方法怎样对？

这里有几个要素，大家可注意一下：

· 时间

最好刷够2~3分钟，即便在你很赶时间的情况下。

· 牙刷

只要学会了正确的刷牙姿势，其实是手动牙刷还是电动牙刷都不重要。如果选手动的，牙刷刷头要选软毛，它不会对牙龈造成大伤害。

· 姿势

将牙刷对准牙齿与牙龈交接的地方，成45°角，刷毛向牙齿轻压刷动，以刷走牙龈沟里的食物残渣和软垢。可将口腔分为4个部分，每个部分刷30s左右。

· 力度

牙齿是坚硬，但是与牙龈相接的部位是脆弱的。所以刷牙力度不能大，否则容易导致牙龈出血，也可能损伤牙釉质，从而导致蛀牙。

牙齿健康关乎你日常咀嚼工作，特别是吃货同志们，想要充分感受美好的食物，那可一定要好好刷牙哦。



