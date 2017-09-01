39健康网首页 39问医生 名医在线 就医助手 药品通 疾病百科 资讯 诊疗 药品 减肥 整形 保健
更多
首页 > 资讯 > 推荐图集 > 正文
综合
问医生

颈椎不舒服就按摩？2种人按了可能会致瘫！

新闻文章排行榜
2017-09-2139健康网
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

核心提示：一旦出现颈椎不舒服的情况，很多人热衷按摩、推拿等理疗方法，可你是否知道，并不是所有的颈椎病患者都能按摩，特别是有两类颈椎病患者按摩不当很可能造成不可逆转的后果。

如果你需要长时间面对电脑，或者喜欢搓麻将、打扑克，甚至常常躺在床上玩手机、看书读报，那么不幸你成为了颈椎病的高危人群，一旦出现颈椎不舒服的情况，很多人热衷按摩、推拿等理疗方法，可你是否知道，并不是所有的颈椎病患者都能按摩，特别是有两类颈椎病患者按摩不当很可能造成不可逆转的后果。

这两种人颈椎不舒服千万别乱按摩

近年来，颈椎病的患病人数节节攀升，专家分析，主要是因为人们常时间保持一个姿势导致颈椎处于于弯曲压迫状态，难免会发生变形、劳损，致使颈部肌肉痉挛、缺血，压迫颈神经根、脊髓、交感神经等周围组织而诱发颈椎病，出现颈椎疼痛、活动受限等症状。

临床上一般将颈椎病分为六型，即颈型、神经根型、椎动脉型、交感神经型、脊髓型和混合型。的确，正规的按摩与推拿能够有效缓解颈椎病的不适症状，但对于急性神经根型和脊髓型颈椎病患者则千万不能按摩。


脊髓型颈椎病患者

这类患者主要上肢无症状，以下肢症状为主，常表现为有腿软无力，走路不稳，抓地不牢，就好像踩在棉花上一样，走路一脚深一脚浅;有的患者甚至走不了直线，出现下肢麻木、沉重等症状。还有的患者常诉说胸部、腹部或者双下肢会有像被皮带束缚的捆绑感，部分患者还会出现尿潴留。

脊髓型颈椎病患者如果按摩的话可能会导致脊髓受压情况更为严重，患者可能会出现大小便失禁、瘫痪，甚至死亡。因此，按摩是脊髓型颈椎病患者的绝对禁忌。

急性期神经根型颈椎病患者

这类患者表示为肩、臂、手等部位有麻木或者放射痛，疼痛能够延伸到手指，有触电似的感觉，此外，在患者仰头、咳嗽、喷嚏时症状可加重。

神经根型颈椎病是由于颈椎病导致神经根受到压迫，急性期神经根型颈椎病患者，一旦受到压迫，患者可能会表现为颈肩疼痛、手麻、肌肉无力等。因此，也不宜按摩。


四个小动作 测试您的颈椎是否健康

一旦颈部出现疼痛，依然有不少人不在意，并不会往颈椎病上想，对此，专家建议，其实测试你的颈椎是否健康很容易，在屏幕前每个人都可以试试。

1．首先头慢慢往前倾45°（标准是，看下巴能否贴到身体）；

2．然后头慢慢往后倾45°（标准是，看眼睛能否直视天花板）；

3．在把头慢慢向左转80°

4. 再向右转80°，看能否自如完成。

这4个小动作如果你不能顺利完成，或有疼痛感，说明你已经有可能被颈椎病“盯上了”，要及早预防。

综合
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

保存在桌面 放入收藏夹

资讯频道热点文章

照顾好口腔，关乎你的全身健康

如何预防流感如何预防流感

网友热搜

我来评论

已有0人评论  查看评论

头条资讯

健康ICU 健康有益事 健康新知 新疆界 医药名人堂 品牌放大镜

吃口母乳不容易吃口母乳不容易
外媒：中国医生屌丝外媒：中国医生屌丝
脸色不好是吃出来的脸色不好是吃出来的
我国每天1.2万人患癌我国每天1.2万人患癌
云存储医疗影像普及云存储医疗影像普及
关注39健康网微信 进入39资讯频道

热点关注

热点资讯

精彩推荐 网友都爱看 猜你喜欢

聚焦关注

 24小时健康热播 一周健康热点

专家访谈

阅读全部 精彩专题 保健养生 诊疗用药

健康热图

阅读全部
39健康网资讯频道
扫一扫关注39健康网微信

健康资讯

健康新知 疾病要闻 健康ICU 新疆界 医药名人堂 行业峰会 健康有益事 图说健康

诊疗

名医在线 问医生 疾病百科 就医助手 名医专栏 各地医讯 医者仁心 患者招募

药品

药品通 购药指南 五彩药箱 药师专栏 药交会 药企动态 保健品 用药咨询

疾病大全

男科 儿科 肿瘤 肝病 泌尿 口腔 性病 内分泌

妇科 骨科 皮肤 肾病 急救 心血管 糖尿病 耳鼻喉

产科 眼科 肛肠 胃病 消化 过敏 不孕不育 更多科室

大健康导航

男性 女性 育儿 老人 心理 评测 调查 自测

保健 整形 饮食 博客 视频 论坛 专题 公益

减肥 美容 中医 健身 体检 增肥 日历 百科

健康问答 名医专栏 手术库 检查库 食品库 疾病知识 健康总评榜 手机健康网

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 中国优质医疗保健信息与在线健康服务平台　Copyright © 2000-2017　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈