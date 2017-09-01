颈椎不舒服就按摩？2种人按了可能会致瘫！

核心提示：一旦出现颈椎不舒服的情况，很多人热衷按摩、推拿等理疗方法，可你是否知道，并不是所有的颈椎病患者都能按摩，特别是有两类颈椎病患者按摩不当很可能造成不可逆转的后果。

如果你需要长时间面对电脑，或者喜欢搓麻将、打扑克，甚至常常躺在床上玩手机、看书读报，那么不幸你成为了颈椎病的高危人群，一旦出现颈椎不舒服的情况，很多人热衷按摩、推拿等理疗方法，可你是否知道，并不是所有的颈椎病患者都能按摩，特别是有两类颈椎病患者按摩不当很可能造成不可逆转的后果。

这两种人颈椎不舒服千万别乱按摩

近年来，颈椎病的患病人数节节攀升，专家分析，主要是因为人们常时间保持一个姿势导致颈椎处于于弯曲压迫状态，难免会发生变形、劳损，致使颈部肌肉痉挛、缺血，压迫颈神经根、脊髓、交感神经等周围组织而诱发颈椎病，出现颈椎疼痛、活动受限等症状。

临床上一般将颈椎病分为六型，即颈型、神经根型、椎动脉型、交感神经型、脊髓型和混合型。的确，正规的按摩与推拿能够有效缓解颈椎病的不适症状，但对于急性神经根型和脊髓型颈椎病患者则千万不能按摩。





脊髓型颈椎病患者

这类患者主要上肢无症状，以下肢症状为主，常表现为有腿软无力，走路不稳，抓地不牢，就好像踩在棉花上一样，走路一脚深一脚浅;有的患者甚至走不了直线，出现下肢麻木、沉重等症状。还有的患者常诉说胸部、腹部或者双下肢会有像被皮带束缚的捆绑感，部分患者还会出现尿潴留。

脊髓型颈椎病患者如果按摩的话可能会导致脊髓受压情况更为严重，患者可能会出现大小便失禁、瘫痪，甚至死亡。因此，按摩是脊髓型颈椎病患者的绝对禁忌。

急性期神经根型颈椎病患者

这类患者表示为肩、臂、手等部位有麻木或者放射痛，疼痛能够延伸到手指，有触电似的感觉，此外，在患者仰头、咳嗽、喷嚏时症状可加重。

神经根型颈椎病是由于颈椎病导致神经根受到压迫，急性期神经根型颈椎病患者，一旦受到压迫，患者可能会表现为颈肩疼痛、手麻、肌肉无力等。因此，也不宜按摩。





四个小动作 测试您的颈椎是否健康

一旦颈部出现疼痛，依然有不少人不在意，并不会往颈椎病上想，对此，专家建议，其实测试你的颈椎是否健康很容易，在屏幕前每个人都可以试试。

1．首先头慢慢往前倾45°（标准是，看下巴能否贴到身体）；

2．然后头慢慢往后倾45°（标准是，看眼睛能否直视天花板）；

3．在把头慢慢向左转80°

4. 再向右转80°，看能否自如完成。

这4个小动作如果你不能顺利完成，或有疼痛感，说明你已经有可能被颈椎病“盯上了”，要及早预防。