这个时间段孩子长高最快！错过等明年！

核心提示：研究发现，每年3－5月时儿童的加速生长期，平均长高1．37厘米，明显高于其他季节。尤其是5月份内可长高7．3毫米，被人们称为“神奇的5月”。

传统医学理论强调“春生夏长秋收冬藏”，春天是万物生长的季节，人体也不例外。

研究发现，每年3-5月时儿童的加速生长期，平均长高1.37厘米，明显高于其他季节。尤其是5月份内可长高7.3毫米，被人们称为“神奇的5月”。

为什么春季是孩子生长的黄金时期呢？这是因为——

1. 随着天气转暖，孩子们出门晒太阳和参加户外活动的机会增多，客观上有利于他们的生长发育。

2. 同时，随着气温逐渐升高，人体新陈代谢旺盛，内分泌激素分泌增多，尤其是生长激素分泌增多，有利于孩子生长。

如今天时有了，除去遗传因素，想要孩子达到理想身高还可以靠后天努力。





1. 预防疾病

很多家长会发现，如果孩子在一段时间内经常生病，生长发育状况就会明显受阻。因此，家长们一定要做好疾病预防工作，按时接种疫苗，注意家里的通风换气，注意孩子的个人卫生，不带孩子去环境脏乱的地方。

2. 均衡营养

想要让孩子长高，一定要保证孩子的营养，尽可能多吃优质蛋白、粗粮杂粮，食物种类要全面，营养要均衡。每天最好两杯牛奶，1-2个鸡蛋。尽量少喝或不喝碳酸饮料，少吃重盐食品，拒绝垃圾食品。





3. 适当运动

运动能很好促进孩子的骨骼发育，而户外运动可以增加食欲、增加氧气摄入、增加各组织器官氧气供应量，有利于肌肉骨骼的发育，提高肺活量、促进生长激素的分泌。因此，应多让孩子参加户外运动。

能够促进长高的运动主要是纵向跳、牵拉类运动，比如游泳、打篮球、跳绳等，这样可通过刺激长骨的骨板从而达到长高的目的。需要注意的是，千万不要让孩子过度运动，一旦过度就会适得其反，不仅有可能造成身体损伤，还有可能抑制孩子的骨骼生长。

4. 充足睡眠

生长激素是在晚上熟睡时达到分泌高峰，因此睡眠的好坏对孩子的生长发育至关重要。注意，晚上睡觉时应平躺，让下肢放松，让骨骼得到充分休息。