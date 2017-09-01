39健康网首页 39问医生 名医在线 就医助手 药品通 疾病百科 资讯 诊疗 药品 减肥 整形 保健
更多
首页 > 资讯 > 推荐图集 > 正文
综合
问医生

10个肝癌7个是乙肝 预防肝癌做到这几步

新闻文章排行榜
2017-09-2139健康网
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

核心提示：我国是肝癌的高发国家，全世界的肝癌病人超过一半发生在中国。肝病专家提醒，特别是得了肝炎的病人，如果不及时有效控制病情，这部分病人就会慢慢地发展为肝硬化，最后变成肝癌。

身处癌症大国，癌症的高发、高死亡率让人们谈癌色变。我国是肝癌的高发国家，全世界的肝癌病人超过一半发生在中国。

南方医院肝病中心肝脏肿瘤病区副主任医师陈锦章提醒，特别是得了肝炎的病人，如果不及时有效控制病情，这部分病人就会慢慢地发展为肝硬化，最后变成肝癌。

10个肝癌至少7个是乙肝

“我国的肝癌病人里面，70%-80%的病人有乙肝背景，丙肝背景的占15-25%，”陈锦章指出，乙肝和丙肝都容易发展为肝癌，但相对来说，丙肝发展成肝癌更容易些。

据了解，从肝炎到肝癌的发展周期一般是15-25年左右。但是，病人的体质不同，有些病人会在更短的时间内变化。

更可怕的是，肝脏是出了名的“沉默”。由于肝脏的位置具有隐匿性，很多早期肝癌没有明显症状，即使有也很难及早发现。比如个别病人在肝癌早期会有放射性的疼痛，右肩和右侧腰疼等，但是这种症状具有个体差异性。


防止肝炎变肝癌 需要做到这几步

陈锦章提醒，减少肝损伤、延缓形成肝硬化，是预防肝癌主要途径。慢性肝炎特别是合并肝硬化的病人，更需要定期规律复查，规律体检，才能提高早期肝癌的检出率。

1. 有肝炎背景的，建议3-6个月体检一次，查肝炎病毒定量、肝功能、甲胎蛋白、肝脏超声或增强 CT以及肝脏纤维化扫描等。

2. 积极抗病毒治疗，可以有效延缓肝癌的出现，特别是乙肝病人要按时、长期持续口服抗病毒药物。

3. 戒烟戒酒、减少熬夜、少吃烟熏油炸腌制食物，多吃蔬菜水果。

即使是普通人群，也要坚持健康的生活方式，少熬夜，戒烟限酒，每年体检也要关注肝功能、甲胎蛋白等相关指标。


体检发现肝脏结节要当心

若检查中发现肝脏结节，要引起重视。肝内的结节通常分两种：良性结节和恶性结节。良性结节包括肝硬化结节、肝腺瘤、血管瘤、局灶性结节增生等，而恶性结节大多就是常说的“肝癌”。

“如果只是良性结节，定期规律检查就可以了，而恶性结节的一定要到正规医院的专门科室如肝脏肿瘤科就诊，及时接受正规治疗可以提高治愈率，”陈锦章指出，早期病人的生存期要远高于中晚期病人。

肿瘤数目少、没有脉管及远处转移，肝功能良好的早期肝癌患者可以接受根治性的方法治疗；而肿瘤数目多、存在脉管或远处转移，肝功能差等的中晚期患者只能接受保守治疗。

综合
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

保存在桌面 放入收藏夹

资讯频道热点文章

照顾好口腔，关乎你的全身健康

如何预防流感如何预防流感

网友热搜

我来评论

已有0人评论  查看评论

头条资讯

健康ICU 健康有益事 健康新知 新疆界 医药名人堂 品牌放大镜

吃口母乳不容易吃口母乳不容易
外媒：中国医生屌丝外媒：中国医生屌丝
脸色不好是吃出来的脸色不好是吃出来的
我国每天1.2万人患癌我国每天1.2万人患癌
云存储医疗影像普及云存储医疗影像普及
关注39健康网微信 进入39资讯频道

热点关注

热点资讯

精彩推荐 网友都爱看 猜你喜欢

聚焦关注

 24小时健康热播 一周健康热点

专家访谈

阅读全部 精彩专题 保健养生 诊疗用药

健康热图

阅读全部
39健康网资讯频道
扫一扫关注39健康网微信

健康资讯

健康新知 疾病要闻 健康ICU 新疆界 医药名人堂 行业峰会 健康有益事 图说健康

诊疗

名医在线 问医生 疾病百科 就医助手 名医专栏 各地医讯 医者仁心 患者招募

药品

药品通 购药指南 五彩药箱 药师专栏 药交会 药企动态 保健品 用药咨询

疾病大全

男科 儿科 肿瘤 肝病 泌尿 口腔 性病 内分泌

妇科 骨科 皮肤 肾病 急救 心血管 糖尿病 耳鼻喉

产科 眼科 肛肠 胃病 消化 过敏 不孕不育 更多科室

大健康导航

男性 女性 育儿 老人 心理 评测 调查 自测

保健 整形 饮食 博客 视频 论坛 专题 公益

减肥 美容 中医 健身 体检 增肥 日历 百科

健康问答 名医专栏 手术库 检查库 食品库 疾病知识 健康总评榜 手机健康网

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 中国优质医疗保健信息与在线健康服务平台　Copyright © 2000-2017　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈