10个肝癌7个是乙肝 预防肝癌做到这几步

核心提示：我国是肝癌的高发国家，全世界的肝癌病人超过一半发生在中国。肝病专家提醒，特别是得了肝炎的病人，如果不及时有效控制病情，这部分病人就会慢慢地发展为肝硬化，最后变成肝癌。

身处癌症大国，癌症的高发、高死亡率让人们谈癌色变。我国是肝癌的高发国家，全世界的肝癌病人超过一半发生在中国。

南方医院肝病中心肝脏肿瘤病区副主任医师陈锦章提醒，特别是得了肝炎的病人，如果不及时有效控制病情，这部分病人就会慢慢地发展为肝硬化，最后变成肝癌。

10个肝癌至少7个是乙肝

“我国的肝癌病人里面，70%-80%的病人有乙肝背景，丙肝背景的占15-25%，”陈锦章指出，乙肝和丙肝都容易发展为肝癌，但相对来说，丙肝发展成肝癌更容易些。

据了解，从肝炎到肝癌的发展周期一般是15-25年左右。但是，病人的体质不同，有些病人会在更短的时间内变化。

更可怕的是，肝脏是出了名的“沉默”。由于肝脏的位置具有隐匿性，很多早期肝癌没有明显症状，即使有也很难及早发现。比如个别病人在肝癌早期会有放射性的疼痛，右肩和右侧腰疼等，但是这种症状具有个体差异性。





防止肝炎变肝癌 需要做到这几步

陈锦章提醒，减少肝损伤、延缓形成肝硬化，是预防肝癌主要途径。慢性肝炎特别是合并肝硬化的病人，更需要定期规律复查，规律体检，才能提高早期肝癌的检出率。

1. 有肝炎背景的，建议3-6个月体检一次，查肝炎病毒定量、肝功能、甲胎蛋白、肝脏超声或增强 CT以及肝脏纤维化扫描等。

2. 积极抗病毒治疗，可以有效延缓肝癌的出现，特别是乙肝病人要按时、长期持续口服抗病毒药物。

3. 戒烟戒酒、减少熬夜、少吃烟熏油炸腌制食物，多吃蔬菜水果。

即使是普通人群，也要坚持健康的生活方式，少熬夜，戒烟限酒，每年体检也要关注肝功能、甲胎蛋白等相关指标。





体检发现肝脏结节要当心

若检查中发现肝脏结节，要引起重视。肝内的结节通常分两种：良性结节和恶性结节。良性结节包括肝硬化结节、肝腺瘤、血管瘤、局灶性结节增生等，而恶性结节大多就是常说的“肝癌”。

“如果只是良性结节，定期规律检查就可以了，而恶性结节的一定要到正规医院的专门科室如肝脏肿瘤科就诊，及时接受正规治疗可以提高治愈率，”陈锦章指出，早期病人的生存期要远高于中晚期病人。

肿瘤数目少、没有脉管及远处转移，肝功能良好的早期肝癌患者可以接受根治性的方法治疗；而肿瘤数目多、存在脉管或远处转移，肝功能差等的中晚期患者只能接受保守治疗。