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手脚冰凉 可能是这几种疾病在作怪！

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2017-09-2139健康网石玲兰
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核心提示：天寒地冻，总有些人手脚比别人要冰凉，你真的相信手脚冰凉上辈子是折翼天使？这句话也就是安慰安慰凉人的心。然而当身体出现这些毛病，手脚冰凉可不能当小事看待。

　　天寒地冻，总有些人手脚比别人要冰凉，你真的相信手脚冰凉上辈子是折翼天使？这句话也就是安慰安慰凉人的心。然而当身体出现这些毛病，手脚冰凉可不能当小事看待。

　　1.糖尿病

　　糖尿病会改变血压和血流，包括高血压。这一系列的改变也会致使手脚冰凉，严重者则更甚之，如果你是糖尿病患者，平时一定要留意体温的变化，血液循环可能在发生改变。

　　2.血管疾病

　　雷诺病、大动脉炎、是一些青年女性常见的血管疾病，也会导致手脚冰凉。而在中年男性身上，则会容易出现影响末梢部位供血的血栓闭塞性脉管炎。早期发凉部位多为小腿和足部皮肤，行走时会出现疼痛、酸胀等，病情严重时，疼痛会加重，皮肤干燥等，夜晚的表现更为明显。


　　3.甲状腺激素分泌不足

　　如果身体的甲状腺激素分泌不足，会致使皮肤等部位血液循环减慢，这时候产生的热量不足，身体就会对寒冷更为敏感。

　　4.心功能减退

　　手脚冰冷跟心脏功能也有很多联系，大家都知道血液是从心脏流出来的，借力氧气运输到周身部位，痰通过氧化之后产生热能，手脚会感受到温度。但是如果心功能减退，无疑会导致血液运行不畅，这是手脚冰凉的症结所在，例如，当心脏衰弱时，身体末梢部位的血液供应会明显减少，温度降低。


　　5.手足寒症

　　除了上面所描述的病症，如果一个人的手脚冰凉，还有可能是因为“手足寒症”导致的，这种病症，主要以女性为主。主要是受月经和生育的影响，因为这二者会导致女性激素发生变化，干扰到自主神经系统，它的敏感会减少皮下血管收缩和血液流量，寒症就这样产生了。在女性当中，特别40岁左右生育后的更年期女性，或是有贫血、低血压，心脏功能异常等，普遍会存在这种症状。

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