癌症博士：癌症只有到了晚期，才能被发现？

为什么癌症一发现就是晚期，这是中国健康界最流行的其中一个问题。答案其实很简单，就跟你的银行账户一样，为什么一打开看就已经是没钱——因为你之前没有好好理财啊！

下面，请中山大学孙逸仙纪念医院肝胆胰外科孙健医生以胰腺癌为例，具体分析为啥发现多属中晚期。

指导专家

中山大学孙逸仙纪念医院肝胆胰外科 副主任医师 孙健博士

胰腺癌在我国是一种高发的疾病，以前的胰腺癌是老年人多见，但现在因为生活习惯的改变，年轻人、中年人会比较常见。

2017年2月，我国发布了一个2013年胰腺癌的统计数据——疾病统计数据通常会推迟三年。

胰腺癌的发病率，在大中小城市大概位于发生率的8～10位；死亡率相对高一些，大概排名在5～8位。

这个也提示着胰腺癌这种肿瘤，可能它的恶性程度比较高，预后也是比较差。

胰腺癌之所以治疗效果不好，或者说病人的预后不好，主要原因还是因为它早期没有很明显的或者特异性的症状，让大家可以警惕这种肿瘤。

胰腺癌要想治疗好，一个关键的因素就是要早期诊断，如果发现晚了，那么胰腺癌的预后是蛮差。

如果真的怀疑自己胰腺癌的话。我想最靠谱的办法还是去医院。而且要找一家正规的大医院，特别是有专科的，可以得到比较好的诊断。