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癌症博士：癌症只有到了晚期，才能被发现？

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2017-09-1939健康网
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为什么癌症一发现就是晚期，这是中国健康界最流行的其中一个问题。答案其实很简单，就跟你的银行账户一样，为什么一打开看就已经是没钱——因为你之前没有好好理财啊！

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下面，请中山大学孙逸仙纪念医院肝胆胰外科孙健医生以胰腺癌为例，具体分析为啥发现多属中晚期。

指导专家

中山大学孙逸仙纪念医院肝胆胰外科 副主任医师 孙健博士

胰腺癌在我国是一种高发的疾病，以前的胰腺癌是老年人多见，但现在因为生活习惯的改变，年轻人、中年人会比较常见。

2017年2月，我国发布了一个2013年胰腺癌的统计数据——疾病统计数据通常会推迟三年。

胰腺癌的发病率，在大中小城市大概位于发生率的8～10位；死亡率相对高一些，大概排名在5～8位。

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这个也提示着胰腺癌这种肿瘤，可能它的恶性程度比较高，预后也是比较差。

胰腺癌之所以治疗效果不好，或者说病人的预后不好，主要原因还是因为它早期没有很明显的或者特异性的症状，让大家可以警惕这种肿瘤。

胰腺癌要想治疗好，一个关键的因素就是要早期诊断，如果发现晚了，那么胰腺癌的预后是蛮差。

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如果真的怀疑自己胰腺癌的话。我想最靠谱的办法还是去医院。而且要找一家正规的大医院，特别是有专科的，可以得到比较好的诊断。

胰腺癌

枸橼酸他莫昔芬片

常见症状：上腹部疼痛 消瘦

并发症状：查看更多>>

相关检查：抑癌基因Rb 糖脂类肿瘤标志物检测

推荐用药：注射用核糖核酸Ⅱ

注射用核糖核酸Ⅱ

免疫调节药。适用于胰腺癌、肝癌...[详细]

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症状体征 用药治疗 饮食保健 病理病因 检查鉴别 并发病症 预防护理

推荐医院：中国人民解放军总医院预约挂号上海交通大学附属瑞金…预约挂号

推荐医生：吴煜 主任医师张明智 主任医师程志强 主任医师

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