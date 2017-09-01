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上夜班不算熬夜！只要你做好这6件事长期夜猫也不伤身！

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2017-09-1939健康网
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前段时间朋友圈玩疯了的「我们是谁」，小九也做了一个熬夜版。

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夜猫子看了都想哭：敢情这年头大家都「忙着自杀了」！

上夜班的人可能心头也一紧，其他人还可以不熬夜，我们上班就是熬夜怕是没救了？

其实，上夜班的人只要能按时睡觉、起床，保证充足睡眠，就不算熬夜。因此，长期上夜班不会致命。

但夜班人群往往是轮班制，时而白天上班、时而深夜上班，这就容易打乱生物钟，起初很难适应。

因此，需要在饮食习惯上多加调理，以免身体不适。

有人说，调理还不简单，冲杯咖啡就搞定。

快把你手上那杯咖啡放下！

今天，小九请中山大学孙逸仙纪念医院告诉上夜班的人们正确的调理方式。

少喝咖啡

首先，夜班工作者不能多喝咖啡，甚至是不宜喝咖啡。

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因为咖啡中的咖啡因是能振奋神经，但也可能导致你下班后失眠。

并且，它是一种伤胃的饮料，食多无益，容易造成胃肠道消化疾病。

咖啡这种东西，刚开始上夜班的时候，可以让它帮助你度过这段难熬期，等你已经可以靠自己的意志力面对漫长的夜班，此时尽量别喝。

晚饭不吃过饱

俗话说「早上要吃好，中午要吃饱，晚上要吃少」，但夜班族从正常吃晚餐时间到夜班结束可有将近半天时间，按照「晚餐吃少」的标准，恐怕会饿肚子。

即便如此，晚餐不宜吃过多过饱。要想夜班值得好，又不会伤及身体健康，就要注意按时吃晚餐，且保证晚餐的营养，并以清淡为主。

如何确保不饿肚子？科学地加餐就可以了！

加餐要多吃热

夜班那么漫长，就算是消化速度龟速的人也该饿了，所以加餐是必然。

如果夜班时要吃东西，最好选择吃热的食物。

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比如热一杯牛奶，吃胡萝卜，瘦肉，猪肝等食物，既能补充体力消耗，又能调节视网膜感光物质，防止视觉疲劳。

总之尽量避免吃凉的食物、喝凉的饮料，以免损伤脆弱的胃肠系统。

夜班工作者如何调理生活？

除了饮食，生活习惯上也多加注意。

注意保暖

夜晚的气温较白天低，稍不注意就着凉。所以做好保暖工作很必要。如果办公室里有冷气，要备件小外套，或者披肩，护住关键部位，比如膝盖，肚子，不能受凉了。

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充分休息

夜班上够了，白天就不要继续工作啦。夜以继日地工作，身体肯定会吃不消。晚上既然上了班，白天就要充分休息。如果公司比较坑，不让你白天好好睡，那只能靠午休来补觉了。

必要的体育锻炼

另另外，上夜班的人在运动这块不能搞特殊化。白天睡够觉以后，最好腾出1~2个小时来进行体育锻炼。运动量不必太大，打打羽毛球，跳跳绳就足够了。

最后再提醒大家，夜班族一定要吃好睡好。不注意的话，会让机体抵抗力下降，睡眠节律紊乱，引起身体诸多不适。比如头昏脑涨、记忆力减退、精神障碍等，后果不亚于熬夜。

指导专家：中山大学孙逸仙纪念医院神经科副主任医师李艺

参考资料：中山大学孙逸仙纪念医院 - 【健康贴上】熬夜别喝咖啡？夜班工作者如何调理饮食？

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