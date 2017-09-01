几种酒混着喝超快醉？那为什么鸡尾酒不易醉人？

喝酒，已经成为中国人衡量交情的标准，所谓「感情深，一口闷」。一上酒桌身不由己，啤酒喝不过瘾喝白酒，或者白酒喝完喝啤酒。

于是衍生了一个让喝酒爱好者讨论不休的问题：为什么混饮不同种类的酒，醉得更快？今天，不喝小酒的小九就跟各位探讨一番。

不同酒混着喝醉得更快？

有人认为这是心理作用，但其实混着喝不同的酒容易醉是事实。

以啤酒混白酒为例，如果单纯喝啤酒，因为它酒精度数这么低，对于「能喝」的人来说，10瓶可能都不在话下。可如果加上白酒这种高度数的酒精，醉得当然更快。





一杯酒下肚，20%被胃吸收，80%被小肠吸收。一旦酒精被吸收，它就会通过血液到达全身并干扰大脑，让人产生醉态。

人体本来对高度酒的吸收速度就比较快，再加上啤酒中的碳酸会令酒精更快进入小肠。

所以，白＋啤，能迅速将一个人放倒，你酒量再高，也可能hold不住这种搭配。

同理，红酒＋雪碧也是一样的结果。而且这种组合并不美妙：酒精在胃里停留时间虽然短暂，但足以刺激胃黏膜，使之充血，并引起呕吐，吐出一堆酸水（雪碧中的碳酸会刺激胃酸分泌）。

所以其实不管是白酒和啤酒轮流喝，还是白酒兑啤酒或雪碧，会让人醉的更快，其中的缘故就是后者的二氧化碳加快了人体对前者酒精的吸收速度。

加上口感好，容易喝多，一来二去就造成「喝杂酒更容易醉」的现状。这种现状，在习惯了喝一种酒但突然改喝杂酒的人身上更为明显，因为他们的机体暂未习惯这种喝酒模式。

而如果你遇见那种轮流喝，还能将专注于喝啤酒的你干倒的人，大概只有一种解释了——他的酒量真的厉害。不管你服不服，有些人就是天生能喝（爸妈给的基因好）。

鸡尾酒岂不是更容易醉？

这个倒不会。大多数鸡尾酒虽然混得比较杂，但是其中的高度酒放入的量不大，加上鸡尾酒比较有调调，人们通常会慢慢品尝，并非一口闷。

酒精度数低＋给足了消化的时间，「混酒容易醉」的效应在鸡尾酒身上就不怎么明显了。

酒混着喝有什么危害吗？

如果经常喝高度数酒＋碳酸饮料的搭配，会更容易醉。这对健康的损害不小，会给肝脏造成过重的负担，久之或可导致肝硬化、胃溃疡、胃出血等严重疾病。

所以，为了身体健康，尽量别喝混酒吧！